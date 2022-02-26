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10 фильмов-кроссоверов, в которых встретились персонажи из разных несвязанных произведений

10 фильмов-кроссоверов, в которых встретились персонажи из разных несвязанных произведений (13 фото)

Автор:
26 февраля 2022 09:36
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   персонаж   роль   фильм   фото   
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Если в литературе кроссовером обозначается смешение нескольких жанров в одном произведении, то кинокроссоверы отличаются присутствием в сюжете элементов и самое главное персонажей из разных фильмов, книг или комиксов.

Среди большого кино подобных картин не так уж и много, ведь подобные идеи всегда упираются в авторские права. Однако они всё же существуют, и сегодня мы вспомним о самых ярких и важных для истории.

Однако в этот список не войдут мультфильмы, где кроссоверы встречаются почаще, а также фильмы киновселенных Marvel и DC (кроме одного исключения), так как персонажи их вселенных настолько часто сталкиваются друг с другом, что кроссовером это уже не назовёшь.


Кто подставил кролика Роджера (1989)

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Фильм, в котором встретились не только живые и анимированные персонажи, но и мультяшные герои нескольких известных студий, среди которых Walt Disney Company, Universal Pictures, MGM и Warner Bros. В частности впервые на экране в одном кадре пересеклись Микки Маус и Багз Банни, а также Дональд Дак и Даффи Дак.


Чужой против Хищника (2003)


Кроссовер одноимённых франшиз «Чужой» и «Хищник», в котором сразились высокотехнологичные инопланетные охотники и космические монстры ксеноморфы. У фильма есть сиквел «Чужие против Хищника: Реквием» (2007).


Лига выдающихся джентльменов (2003)


Фильм, снятый по серии комиксов Алана Мура и Кевина О’Нила. В нём появляются персонажи из самых разных литературных произведений: Аллан Квотермейн (из романа «Копи царя Соломона»), Том Сойер, капитан Немо, Мина Харкер (из романа «Дракула»), Родни Скиннер (из романа «Человек-невидимка»), Дориан Грей, профессор Джеймс Мориарти, мистер Хайд, Фантом (из романа «Призрак Оперы») и другие.


Чем дальше в лес… (2014)


Сказочный мюзикл от студии Дисней, где героям встречаются персонажи разных историй, среди которых Золушка, Рапунцель, Красная Шапочка, злой серый волк и Джек из сказки «Джек и бобовый стебель».


Фредди против Джейсона (2003)


Кроссовер, в котором показано противостояние главных злодеев слешер-франшиз «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница, 13-е» Фредди Крюгера и Джейсона Вурхиза.


Проклятые. Противостояние (2016)


Японский кроссовер ужастиков «Звонок» и «Проклятие», где происходит столкновение пугающих призраков из обеих историй.


Стекло (2019)


Кроссовер и одновременно продолжение фильмов М. Найта Шьямалана «Неуязвимый» (2000) с персонажами Надзиратель и Мистер Стекло и «Сплит» (2016) со страдающим расстройством множественной личности Кевином Крамбом.


Комедия давно минувших дней (1980)


Фильм называют первым советским кинокроссовером. В нём демонстрируются кадры более чем из десятка чёрно-белых фильмов 20-30-х годов, но присутствует и оригинальная игровая часть. В ней в одном кадре появляются Остап Бендер и Киса Воробьянинов в исполнении Арчила Гомиашвили и Сергея Филиппова из фильма «12 стульев» (1971), а также Трус и Бывалый в исполнении Георгия Вицина и Евгения Моргунова из комедий Леонида Гайдая.


Франкенштейн встречает человека-волка (1943)


Один из первых кроссоверов в истории кино. Фильм является продолжением одновременно двух фильмов: «Франкенштейн» (1931) и «Человек-волк» (1941).


Кинг-Конг против Годзиллы (1962)

Американо-японский кроссовер фильмов «Кинг-Конг» (США, 1933) и «Годзилла» (Япония, 1954). Два этих вымышленных гиганта повторно столкнулись в фильме «Годзилла против Конга» (2021).


Бонус: Человек-паук: Нет пути домой (2021)

Единственный супергеройский фильм от Marvel, который можно считать специфическим, но кроссовером, так как в нём появились герои и злодеи из трёх разных франшиз: «Человек-паук» Сэма Рейми (2002-2007), «Новый человек-паук» Марка Уэбба (2012-2014) и «Человек-паук» внутри вселенной Marvel (2017-2021).

Да, все они объединены одним первоисточником — комиксами о человеке-пауке, но до этого фильма подобных пересечений героев разных перезапусков мы не видели. Вероятно, «Нет пути домой» запустит новую моду на подобные трюки, применение которых мы будем видеть всё чаще.


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Метки: актер   кино   персонаж   роль   фильм   фото   
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Евгений Бахмисов Полчаса назад
Бля, а "Приключения в городе, которого нет" чего забыли?
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Anarasius

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