10 фильмов-кроссоверов, в которых встретились персонажи из разных несвязанных произведений

Среди большого кино подобных картин не так уж и много, ведь подобные идеи всегда упираются в авторские права. Однако они всё же существуют, и сегодня мы вспомним о самых ярких и важных для истории.

Однако в этот список не войдут мультфильмы, где кроссоверы встречаются почаще, а также фильмы киновселенных Marvel и DC (кроме одного исключения), так как персонажи их вселенных настолько часто сталкиваются друг с другом, что кроссовером это уже не назовёшь.

Кто подставил кролика Роджера (1989)