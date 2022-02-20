10 известных книг, которые будут экранизированы в 2022 году

Стивен Кинг, наверное, один из самых экранизируемых авторов, что и не удивительно. В этот раз режиссёр Гари Доберман решил снять фильм с одноимённым названием по второму роману автора, который вышел аж в 1975 году. Фильм расскажет жуткую историю писателя Бена Миерса, решившего вернуться на малую родину за вдохновением и встретившего там местных кровопийц.

Дата выхода: 9 сентября 2022 года.

Конечно, всегда есть риск, что по итогу фильм получится очень далёким от оригинального произведения, но почему бы не воспринять это как новое прочтение классики?