Пятку отбил! Российский спортсмен бежал 3 км до финиша в одном носке

Беговой отрезок у нас был 3 км, так я практически весь этап бежал в одной шиповке. Хорошо, что на мне были термоноски, в такой мороз босиком я бы вряд ли добежал до финиша. Хоть это и не по асфальту было, а по укатанному снегу, но пятка отбивалась, пришлось потерпеть. К счастью, беговой этап был первым, мне удалось удержаться за всеми лидерами, а уже на велосипеде и лыжах я поборолся за высокие места и выиграл.

Мне немного неудобно было перед соперниками, когда я бросился в погоню, догнал их, а потом бежал в группе, держа обувь в руках. Честно скажу, особой разницы я не почувствовал, вот если бы совсем без шиповок – было бы сложнее. Возможно, это гонка просто захлестнула».