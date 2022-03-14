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Пятку отбил! Российский спортсмен бежал 3 км до финиша в одном носке

Пятку отбил! Российский спортсмен бежал 3 км до финиша в одном носке (3 фото)

Автор:
14 марта 2022 16:55
Сообщество : Спорт
Метки: Ильнар Хабибуллин   Победа   босиком   носок   триатлон   шиповки   
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На Кубке России по зимнему триатлону в Зеленодольске спортсмен из Башкирии Ильнар Хабибуллин показал всем, что такое воля к победе. На старте на его беговых шиповках порвался шнурок. Ильнар взял ботинок в руки и так и бежал ... в носке, в -16, три километра. Еще и выиграл!

Как рассказал парень спортивному порталу Championat.com, «Через 200 метров после старта у меня на одной из шиповок порвался шнурок. Выбор был простым – либо сходить с дистанции и завершать соревнования, либо попробовать продолжить. Я попробовал что-то сделать со шнурком, но он рвался и дальше. Поэтому просто снял шиповку, взял её в руку и побежал дальше.

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Беговой отрезок у нас был 3 км, так я практически весь этап бежал в одной шиповке. Хорошо, что на мне были термоноски, в такой мороз босиком я бы вряд ли добежал до финиша. Хоть это и не по асфальту было, а по укатанному снегу, но пятка отбивалась, пришлось потерпеть. К счастью, беговой этап был первым, мне удалось удержаться за всеми лидерами, а уже на велосипеде и лыжах я поборолся за высокие места и выиграл.

Мне немного неудобно было перед соперниками, когда я бросился в погоню, догнал их, а потом бежал в группе, держа обувь в руках. Честно скажу, особой разницы я не почувствовал, вот если бы совсем без шиповок – было бы сложнее. Возможно, это гонка просто захлестнула».

Ильнар начал заниматься триатлоном в 2016 году, сейчас ему 18. Среди своих ровесников в триатлоне он абсолютный лидер.

«Честно говоря, я не слышал, чтобы со старта спортсмены бежали в одной шиповке. Была знаменитая история, когда марафонец бежал босиком на Олимпиаде в Риме, бывало, когда ближе к финишу обувь теряли. И в основном это летом. Возможно, такие истории и были, но я про них не знаю. После финиша соперники подходили, поздравляли, говорили, что это круто. Но я так не думаю. На самом деле, я сам себя удивил.

Мама после финиша первая мне позвонила, её вообще не интересовало итоговое место, она только о моём здоровье беспокоилась», — сказал Ильнар.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ильнар Хабибуллин   Победа   босиком   носок   триатлон   шиповки   
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7  комментариев
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27k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Вот это воля. Не зря эти ган.доны превратили спорт в политику. Честно у таких, как Ильнар, им не выиграть.
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16k
Bridge 2 часа назад
Удачи парню!
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