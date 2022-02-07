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Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских

Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских (7 фото)

Автор:
07 февраля 2022 16:20
Сообщество : Спорт
Метки: ОИ-2022   Победа   Россия   большунов   допинг   норвегия   скандал   скиатлон   
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Пока наши спортсмены от радости уничтожают пьедестал в Пекине, норвежский телеканал NRK не так рад за Большунова.

Их конечно можно понять, ведь норвежцы в скиатлоне на этой Олимпиаде откровенно говоря провалились. Лучший результат показал Ханс Кристер Холунд, который финишировал четвертым, а звезда норвежской лыжной сборной Йоханнес Клебо закончил гонку сороковым.

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Именно поэтому в их поздравлении Александра Большунова и Дениса Спицова чувствуется фальшь.

"Александр Большунов одержал заслуженную победу. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде", — вещает телеканал Норвегии.

Скандинавы возмущены тем, что Россия вообще участвует на Олимпиаде после скандала в Сочи. При этом авторы репортажа почему-то не протестуют участие своих спортсменов, ведь их соотечественница Тереза Йохауг по прозвищу "Энерджайзер" отбывала дисквалификацию из-за которой пропустила Олимпийские игры в 2018 году.

В 2016 году в ее тестах были обнаружены следы запрещенного препарата, а позже она призналась в интервью, что принимает с ведома Олимпийского комитета Норвегии препараты от астмы, хотя такого диагноза у нее нет. На этих Олимпийских играх Тереза "Энерджайзер" Йохауг уже выиграла золотую медаль в скиатлоне в Пекине.

Более того, норвежцы планируют оспорить победу Александра Большунова из-за того, что он нарушил правила, кинув палку в бокс Клебо, когда менял лыжи. Не ясно как это помешало Клебо выступить достойно, но сам факт нарушения сильно беспокоит норвежцев.

Тем более, что на момент смены инвентаря Клебо уже отставал от нашего чемпиона на целую минуту. К тому же норвежцам придется доказывать умышленность действий российского спортсмена. Это будет сделать очень сложно, потому как палка, которая попала в бокс норвежского лыжника отскочила от ботинка россиянина и он мог не заметить этого.

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Метки: ОИ-2022   Победа   Россия   большунов   допинг   норвегия   скандал   скиатлон   
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Bartello 36 минут назад
Палка русского помешала Норвежцу? Ну ну.
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Броненосец Потелкам Полчаса назад
Давайте дождемся окончания всех выступлений
Тогда и будет понятно, что из себя представляет этот Клебо
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
1) Все профессиональные спортсмены принимают допинг разной степени обнаруживаемости, или как америкосы просто внаглую допингом чинят придуманные болезни.
2) Все профессиональные спортсмены знают, что все они принимают допинг - тек кто кричат, что не принимают - принимают больше остальных
3) Те, кто вот так кричат про других спортсменов, что те принимаю допинг, по уровню лицемерия превосходят политиков
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