Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских

Тем более, что на момент смены инвентаря Клебо уже отставал от нашего чемпиона на целую минуту. К тому же норвежцам придется доказывать умышленность действий российского спортсмена. Это будет сделать очень сложно, потому как палка, которая попала в бокс норвежского лыжника отскочила от ботинка россиянина и он мог не заметить этого.