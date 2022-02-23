Победа под грифом «секретно»: история удивительного фигуриста

Будущий чемпион появился на свет в 1874 году в Воронежской губернии. Мальчик с юных лет демонстрировал настолько сильную любовь к фигурному катанию, что на ночь прятал под подушку обожаемые коньки, подаренные матерью.

В детстве заниматься в полную силу у него не получалось: он очень любил сестренку и всегда отдавал ей один конек. Но именно забота о сестре во многом поспособствовала становлению его как профессионала: такие тренировки позволили ему научиться правильно поддерживать и сохранять равновесие при выполнении сложных фигур.