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Победа под грифом «секретно»: история удивительного фигуриста

Победа под грифом «секретно»: история удивительного фигуриста (7 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:38
Сообщество : Спорт
Метки: Николай Панин-Коломенкин   Победа   Чемпион   олимпиада   титул   фигурное катание   
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Именно его победа принесла нам первую в истории тогда еще Российской империи золотую медаль в фигурном катании. Следующей пришлось ждать без малого 90 лет.

На лондонской Олимпиаде 1908 года фигурист Николай Панин-Коломенкин завоевал чемпионский титул в специальной дисциплине, которая отлична от одиночного катания и носила название специальные фигуры. Это был первый и последний случай соревнований в ней.


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Будущий чемпион появился на свет в 1874 году в Воронежской губернии. Мальчик с юных лет демонстрировал настолько сильную любовь к фигурному катанию, что на ночь прятал под подушку обожаемые коньки, подаренные матерью.

В детстве заниматься в полную силу у него не получалось: он очень любил сестренку и всегда отдавал ей один конек. Но именно забота о сестре во многом поспособствовала становлению его как профессионала: такие тренировки  позволили ему научиться правильно поддерживать и сохранять равновесие при выполнении сложных фигур.


Начав выступать, Николай стал использовать псевдоним – Панин. Который стал своего рода подарком приятеля – велосипедиста Сергея Крупского. Используя его, Крупский не проиграл ни одного старта.


Свое увлечение от коллег по Петербургской казенной палате фигурист скрывал очень долго, целых 10 лет, поскольку для служащих участие в спортивных соревнованиях было под запретом. И на Игры в Лондон Панин отправился тайно.


Помимо спортивных успехов Панин стал и законодателем мод в спорте. Благодаря ему стали популярными обтягивающие костюмы с ярко выраженной линией талии. Бесформенную фуфайку в стиле оверсайз он сменил на куртку с застежками на груди, стилизованную под гусарский мундир доломан, а штаны на вате – на рейтузы, сидящие четко по фигуре.


У спортсмена имелось и еще одно увлечение – стрельба. Он оборудовал дома небольшой тир и ежедневно тренировался, делая строго 35 выстрелов. Возможно, что во многом благодаря упорству команда, возглавляемая Николаем, заняла на Олимпиаде 1912 года 4-е место.

Увлечение сыграло важную роль и при защите родной страны от захватчиков. После начала Великой Отечественной Панин тренировал партизан, обучая их выживанию в экстремальных условиях, лыжам и стрельбе. Занятия проходили в любую погоду, но приходилось прерываться по гораздо более серьезным причинам, нежели дождь или снег. Это были постоянные обстрелы и бомбежки.


Следующий олимпийский чемпион в одиночном катании – Алексей Урманов в России появился только в 1992 году. Спустя 86 лет после триумфа Николая Панина-Коломенкина.

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Метки: Николай Панин-Коломенкин   Победа   Чемпион   олимпиада   титул   фигурное катание   
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веселый просто 57 минут назад
Как фигурист конечно молодец, но как основатель и тренер фигурного катания на коньках получается так себе, раз никого не поднял на пьедестал
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