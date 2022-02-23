Победа под грифом «секретно»: история удивительного фигуриста

Именно его победа принесла нам первую в истории тогда еще Российской империи золотую медаль в фигурном катании. Следующей пришлось ждать без малого 90 лет.
На лондонской Олимпиаде 1908 года фигурист Николай Панин-Коломенкин завоевал чемпионский титул в специальной дисциплине, которая отлична от одиночного катания и носила название специальные фигуры. Это был первый и последний случай соревнований в ней.
Будущий чемпион появился на свет в 1874 году в Воронежской губернии. Мальчик с юных лет демонстрировал настолько сильную любовь к фигурному катанию, что на ночь прятал под подушку обожаемые коньки, подаренные матерью.
В детстве заниматься в полную силу у него не получалось: он очень любил сестренку и всегда отдавал ей один конек. Но именно забота о сестре во многом поспособствовала становлению его как профессионала: такие тренировки позволили ему научиться правильно поддерживать и сохранять равновесие при выполнении сложных фигур.
Начав выступать, Николай стал использовать псевдоним – Панин. Который стал своего рода подарком приятеля – велосипедиста Сергея Крупского. Используя его, Крупский не проиграл ни одного старта.
Свое увлечение от коллег по Петербургской казенной палате фигурист скрывал очень долго, целых 10 лет, поскольку для служащих участие в спортивных соревнованиях было под запретом. И на Игры в Лондон Панин отправился тайно.
Помимо спортивных успехов Панин стал и законодателем мод в спорте. Благодаря ему стали популярными обтягивающие костюмы с ярко выраженной линией талии. Бесформенную фуфайку в стиле оверсайз он сменил на куртку с застежками на груди, стилизованную под гусарский мундир доломан, а штаны на вате – на рейтузы, сидящие четко по фигуре.
У спортсмена имелось и еще одно увлечение – стрельба. Он оборудовал дома небольшой тир и ежедневно тренировался, делая строго 35 выстрелов. Возможно, что во многом благодаря упорству команда, возглавляемая Николаем, заняла на Олимпиаде 1912 года 4-е место.
Увлечение сыграло важную роль и при защите родной страны от захватчиков. После начала Великой Отечественной Панин тренировал партизан, обучая их выживанию в экстремальных условиях, лыжам и стрельбе. Занятия проходили в любую погоду, но приходилось прерываться по гораздо более серьезным причинам, нежели дождь или снег. Это были постоянные обстрелы и бомбежки.
Следующий олимпийский чемпион в одиночном катании – Алексей Урманов в России появился только в 1992 году. Спустя 86 лет после триумфа Николая Панина-Коломенкина.
Источник:
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