Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх

Композиция, под которую выступала Камила, называется In Memoriam, в переводе с латыни – «В память», автор музыки Кирилл Рихтер. Эту программу фигуристка посвятила бабушке, которая ушла из жизни в 2019-м.

"Она написана в память о всех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет", – уточнял Рихтер.