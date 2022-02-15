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Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх

Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх (14 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 22:15
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   Победа   катание   пекин   
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День, который все ждали закончился. Нерядовой соревновательный день на Олимпиаде в Пекине: сегодня зрители всего мира увидели как откатали короткую программу наши фигуристки в своем звездном составе: Анна Щербакова, Александра Трусова и, конечно, Камила Валиева, выступление которой рассматривали, как под микроскопом.

Канал Sports.ru опубликовал хронику сегодняшнего дня в фотографиях.

До выхода на разминку - несколько минут:

В ожидании представления участников:

Зал, вопреки ожиданиям зарубежных СМИ, встретил Камилу овациями. На трибунах висели российские флаги – болельщикам проносить их не запрещено:

До выхода на лед была крайне сосредоточена, сделала два круга по периметру, через 15 секунд сняла олимпийку и попробовала исполнить пару прыжков.

Камила выходит на лед после американки Карен Чен, у которой прокат совсем не получился:

Композиция, под которую выступала Камила, называется In Memoriam, в переводе с латыни – «В память», автор музыки Кирилл Рихтер. Эту программу фигуристка посвятила бабушке, которая ушла из жизни в 2019-м.

"Она написана в память о всех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет", – уточнял Рихтер.

Прокат получился нервным, дерганым, что нехарактерно для плавных и искусных движений Камилы. Было заметно, что она сильно нервничает и волнуется, - пишет Sports.ru.

Главный момент, за который судьи снизили оценки – степ-аут на тройном акселе. Том самом элементе ультра-си, который у Камилы в этом сезоне получался без проблем.


Зал встретил выступление Валиевой овацией, а фигуристка расплакалась:

И уже снова улыбается:

Итоговая оценка – 82,16. Уверенное первое место, несмотря на серьезную помарку.

Послезавтра, 17 февраля, – произвольная программа, где Камила вновь будет фаворитом. Она опережает Анну Щербакову меньше чем на 2 балла, японку Каори Сакамото – на 2,5 балла, а Александру Трусову – на 7,5 балла.

Анна Щербакова заняла второе место после дебютного проката короткой программы на Олимпийских играх. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее выступление в 80,20 балла. 


Александра Трусова под саундтрек к фильму «Фрида», написанный композитором Эллиотом Голденталем, дала огня.

Удачи, девочки! Болеем за вас!

Источник:

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Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   Победа   катание   пекин   
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28k
Макарыч 2 часа назад
Довели эти уроды пиндозские девчонку до нервного срыва. Но она умничка. Боец. Удачи тебе, Камила. Ты лучшая!
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 24 минуты назад
Плевать на грязные и вонючие сплетни! Камила ЖГИ!
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7k
0rfans 41 минуту назад
Суки из МОКа и ВАДА, вам в АДу отдельный котёл приготовили уже. А девчёнкам удачи и олимпийского терпения! Вы лучшие! Камила, ты вообще №1. Держитесь, девчонки!
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 53 минуты назад
Да будет так. Заслужила. Молодчина.
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137
rehbinder Час назад
И какая-то пиндористня два минуса поставила, вот точно говорю вам это хохлы гадюки
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9k
kirpal Час назад
Выходил на работу - как раз застал её выступление, пришлось опоздать. Представляю сколько было злорадостей, когда она ошиблась. Ну ничего, "укатала" всех.
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120k
arek14 Час назад
Извините, но если Валиева так катается после случайного употребления дедушкиного продукта, то какие кренделя может выделывать сам дедушка?
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4k
Сергей С 2 часа назад
Молодец!
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3k
Ivan 2 часа назад
Ради жены, которой эта херотень нравится, пытался разобраться, но не смог. Быстрее, выше, сильнее. А тут что? К чему элементы танца, если это-спорт? Почему за прыжки дают разные баллы? Короче, не мое, мне не понять. Но девки катаются, даешь нашим первые 3 места, и все такое! И хорош травить ребенка. Гниды! Есть допинг-нахер с олимпиады, нет-идите в жопу и рот заткните.
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