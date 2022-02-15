Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх

День, который все ждали закончился. Нерядовой соревновательный день на Олимпиаде в Пекине: сегодня зрители всего мира увидели как откатали короткую программу наши фигуристки в своем звездном составе: Анна Щербакова, Александра Трусова и, конечно, Камила Валиева, выступление которой рассматривали, как под микроскопом.
Канал Sports.ru опубликовал хронику сегодняшнего дня в фотографиях.
До выхода на разминку - несколько минут:
В ожидании представления участников:
Зал, вопреки ожиданиям зарубежных СМИ, встретил Камилу овациями. На трибунах висели российские флаги – болельщикам проносить их не запрещено:
До выхода на лед была крайне сосредоточена, сделала два круга по периметру, через 15 секунд сняла олимпийку и попробовала исполнить пару прыжков.
Камила выходит на лед после американки Карен Чен, у которой прокат совсем не получился:
Композиция, под которую выступала Камила, называется In Memoriam, в переводе с латыни – «В память», автор музыки Кирилл Рихтер. Эту программу фигуристка посвятила бабушке, которая ушла из жизни в 2019-м.
"Она написана в память о всех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет", – уточнял Рихтер.
Прокат получился нервным, дерганым, что нехарактерно для плавных и искусных движений Камилы. Было заметно, что она сильно нервничает и волнуется, - пишет Sports.ru.
Главный момент, за который судьи снизили оценки – степ-аут на тройном акселе. Том самом элементе ультра-си, который у Камилы в этом сезоне получался без проблем.
Зал встретил выступление Валиевой овацией, а фигуристка расплакалась:
И уже снова улыбается:
Итоговая оценка – 82,16. Уверенное первое место, несмотря на серьезную помарку.
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Послезавтра, 17 февраля, – произвольная программа, где Камила вновь будет фаворитом. Она опережает Анну Щербакову меньше чем на 2 балла, японку Каори Сакамото – на 2,5 балла, а Александру Трусову – на 7,5 балла.
Анна Щербакова заняла второе место после дебютного проката короткой программы на Олимпийских играх. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее выступление в 80,20 балла.
Александра Трусова под саундтрек к фильму «Фрида», написанный композитором Эллиотом Голденталем, дала огня.
Удачи, девочки! Болеем за вас!
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П.С. футбол тоже многим кажется бессмысленным, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Я вот только на 4 десятке оливки и сыр с плесенью есть стал, и даже нравится :)
А под настроение включаю иногда Ютуб канал, где идёт онлайн трансляция с камеры на электровозе в какой-нибудь Норвегии и минут 40-50 залипаю. Интересно же. Как дороги, дома, люди, собаки. Как люди на перроне в телефоны втыкают все :) жизнь без купюр. Прикольно.
А формула 1 не заходит. Просто не нравится. И вживую еще хуже. Очень больно ушам.
Или бокс. Обожаю его по телеку, (еще лучше непосредственно на ринге, но я уже староват). А вживую-просто невозможно смотреть!
А коньки не нравятся мне даже там, где понятно все с результами. А уж там, где прыжки и танцы, где я происходящее не понимаю, вообще не могу смотреть. И вживую, и по телеку, и даже на фотках бесит :)
Но, опять же, искренне желаю нашим весь пьедестал занять, хоть и не понимаю, что там происходит.