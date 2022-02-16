Сборная США по хоккею летит домой – Словакия победила

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Очередной сенсацией на Олимпиаде в Пекине стала победа сборной Словакии по хоккею над сборной США.
Основное время 1/4 финала завершилось со счётом 2:2. У словаков забросили шайбу Юрай Слафковски и Марек Гривик, а из американцев отличились Ник Абруццезе и Сэм Энтжес.
И только благодаря серии буллитов сборная Словакии вырвалась вперёд. Матч закончился со счётом 3:2.
И только благодаря серии буллитов сборная Словакии вырвалась вперёд. Матч закончился со счётом 3:2.
Следующая игра словаков состоится 18 февраля. Пока неизвестно кто же станет их соперниками. В других четвертьфиналах, которые состоятся 16 февраля, сыграют Россия и Дания, Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.
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Забудьте вы про эту страну с названием США и живите своей жизнью. Например, Россия - Дания 3:1 - хорошая новость, про это и надо писать, я думаю. А не заглядывать "что же там у них за океаном"