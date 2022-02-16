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Сборная США по хоккею летит домой – Словакия победила

Сборная США по хоккею летит домой – Словакия победила (2 фото)

Автор:
16 февраля 2022 10:52
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Олимпиада2022   Победа   США   пекин   словакия   хоккей   
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Очередной сенсацией на Олимпиаде в Пекине стала победа сборной Словакии по хоккею над сборной США.
Основное время 1/4 финала завершилось со счётом 2:2. У словаков забросили шайбу Юрай Слафковски и Марек Гривик, а из американцев отличились Ник Абруццезе и Сэм Энтжес.

И только благодаря серии буллитов сборная Словакии вырвалась вперёд. Матч закончился со счётом 3:2.
Следующая игра словаков состоится 18 февраля. Пока неизвестно кто же станет их соперниками. В других четвертьфиналах, которые состоятся 16 февраля, сыграют Россия и Дания, Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.

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Метки: Ynews   Олимпиада2022   Победа   США   пекин   словакия   хоккей   
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802
Leonid 24 минуты назад
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1k
Vad 17 минут назад
Янки гоу хом!!!!!!!!
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19k
sanchesS80 18 минут назад
Не надо уподоблятся хохлам, для кого вся жизнь это отслеживать неудачи России.
Забудьте вы про эту страну с названием США и живите своей жизнью. Например, Россия - Дания 3:1 - хорошая новость, про это и надо писать, я думаю. А не заглядывать "что же там у них за океаном"
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225
В-ий Полчаса назад
ни одного негра в команде не было, вот и обломались
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908
Hallo FreeSpace 41 минуту назад
А в чем сенсация ? Словакия всегда достойно играла , а булики , это чисто везение ...
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