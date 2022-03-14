Как 33 красноармейца, среди которых только один умел стрелять из противотанкового ружья, уничтожили 27 немецких танков

Этот подвиг 33-х бойцов взвода связи 1379-го стрелкового полка 62-ой армии, который они совершили в самом начале Сталинградской битвы, очень часто сравнивают с подвигом 28-ми панфиловцев под Москвой. И этому без преувеличения есть все основания.
Примечательно, что практически никто из наших бойцов не имел боевого опыта, а фашистские танки практически все видели впервые. Но когда-то надо было начинать. Днем начала их боевого крещения стал день 23 августа 1941 года.
Среди вооружения группы Стрелкова были: автоматы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью и одно противотанковое ружье на всех, из которого только политрук Ефтифеев, окончивший пехотное училище, мог стрелять.
Танки появились около восьми часов вечера.
Вот как сами бойцы описывали начало боя:
Солнце клонилось к закату, когда один из наблюдателей крикнул: “Танки!” Вражеские машины одна за другой выползали из лощины и двигались к высотке. В окопах стало тихо. Бойцы переглянулись, как бы спрашивая друг друга: “Выстоим ли?” Минуту напряжённого молчания прервал голос комсомольца Леонида Ковалёва: “Друзья! – обратился он к своим товарищам. – Не видать фашистам Волги! Будем драться до последнего вздоха!” Его слова глубоко взволновали всех бойцов. Было решено стоять насмерть.
Когда танки подошли на достаточное расстояние политрук Ефтифеев открыл огонь из ружья. С нескольких попыток ему удалось подбить четыре танка. Но отсутствие опыта все-таки сказывалось. После краткосрочного боя он отбил себе отдачей плечо и уже был не в состоянии вести точный и прицельный огонь.
Младшему лейтенанту Стрелкову пришлось на ходу обучаться стрельбе. Прежде чем подбить два танка, Стрелков несколько выстрелов сделал мимо. Пристреливался!
После этого дела пошли веселее. Стрелков расстреливал немецкую технику, а остальные добивали тех танкистов, которые пытались покинуть горящие танки. Доставалось и немецкой пехоте.
А когда танки подходили слишком близко, метали в них гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и опять добивали фашистов.
Вот тут-то и пригодились окопы, которые бойцы младшего лейтенанта Стрелкова вырыли накануне.
Из воспоминаний красноармейца Матюшенко В.И.:
Скажу по совести: как увидел столько танков, я подумал: ну сейчас все будет кончено. Но тут ребята наши стали говорить: «Не отступать!» И я сказал: «Не отступим!» Взял бутылку, прижался к земле и жду. Через наш окоп прошел танк. Земля осыпалась и попала мне за воротник. Я отряхнулся, вскочил и бросил в танк бутылку. Он загорелся. Тут я стал бойче. Прошел второй танк и его также поджег.Из танков стали выскакивать фрицы. Мы открыли по ним огонь. Я лично сам в этом бою убил 10 гитлеровцев, а может и более, считать-то некогда было.
Тот бой продолжался два дня. В результате чего 27 немецких танков и 150 человек пехоты были уничтожены. Наши бойцы остались живы, хотя практически все получили ранения.
Спустя несколько дней все оставшиеся в живых были награждены правительственными наградами.
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Авторский пост
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Серийное производство первых ПТРД было начато 22 сентября 1941 года на Ковровском оружейном заводе, в октябре была собрана первая установочная партия 50 ружей. Это ПТРД.
Если это ПТР Руковишникова, то - В 1939 году было выпущено 5 ружей, а 26 августа 1940 года их сняли с вооружения.
Нестыковочка