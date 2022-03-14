Как 33 красноармейца, среди которых только один умел стрелять из противотанкового ружья, уничтожили 27 немецких танков

Примечательно, что практически никто из наших бойцов не имел боевого опыта, а фашистские танки практически все видели впервые. Но когда-то надо было начинать. Днем начала их боевого крещения стал день 23 августа 1941 года.

Среди вооружения группы Стрелкова были: автоматы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью и одно противотанковое ружье на всех, из которого только политрук Ефтифеев, окончивший пехотное училище, мог стрелять.

Танки появились около восьми часов вечера.

Вот как сами бойцы описывали начало боя:

Солнце клонилось к закату, когда один из наблюдателей крикнул: “Танки!” Вражеские машины одна за другой выползали из лощины и двигались к высотке. В окопах стало тихо. Бойцы переглянулись, как бы спрашивая друг друга: “Выстоим ли?” Минуту напряжённого молчания прервал голос комсомольца Леонида Ковалёва: “Друзья! – обратился он к своим товарищам. – Не видать фашистам Волги! Будем драться до последнего вздоха!” Его слова глубоко взволновали всех бойцов. Было решено стоять насмерть.

Когда танки подошли на достаточное расстояние политрук Ефтифеев открыл огонь из ружья. С нескольких попыток ему удалось подбить четыре танка. Но отсутствие опыта все-таки сказывалось. После краткосрочного боя он отбил себе отдачей плечо и уже был не в состоянии вести точный и прицельный огонь.

Младшему лейтенанту Стрелкову пришлось на ходу обучаться стрельбе. Прежде чем подбить два танка, Стрелков несколько выстрелов сделал мимо. Пристреливался!