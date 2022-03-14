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Как 33 красноармейца, среди которых только один умел стрелять из противотанкового ружья, уничтожили 27 немецких танков

Как 33 красноармейца, среди которых только один умел стрелять из противотанкового ружья, уничтожили 27 немецких танков (3 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:59
Метки: Великая Отечественная война   ветераны-герои.подвиги   война   героизм и подвиги   подвиги   
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Этот подвиг 33-х бойцов взвода связи 1379-го стрелкового полка 62-ой армии, который они совершили в самом начале Сталинградской битвы, очень часто сравнивают с подвигом 28-ми панфиловцев под Москвой. И этому без преувеличения есть все основания.

Примечательно, что практически никто из наших бойцов не имел боевого опыта, а фашистские танки практически все видели впервые. Но когда-то надо было начинать. Днем начала их боевого крещения стал день 23 августа 1941 года.


Среди вооружения группы Стрелкова были: автоматы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью и одно противотанковое ружье на всех, из которого только политрук Ефтифеев, окончивший пехотное училище, мог стрелять.

Танки появились около восьми часов вечера.

Вот как сами бойцы описывали начало боя:

Солнце клонилось к закату, когда один из наблюдателей крикнул: “Танки!” Вражеские машины одна за другой выползали из лощины и двигались к высотке. В окопах стало тихо. Бойцы переглянулись, как бы спрашивая друг друга: “Выстоим ли?” Минуту напряжённого молчания прервал голос комсомольца Леонида Ковалёва: “Друзья! – обратился он к своим товарищам. – Не видать фашистам Волги! Будем драться до последнего вздоха!” Его слова глубоко взволновали всех бойцов. Было решено стоять насмерть.

Когда танки подошли на достаточное расстояние политрук Ефтифеев открыл огонь из ружья. С нескольких попыток ему удалось подбить четыре танка. Но отсутствие опыта все-таки сказывалось. После краткосрочного боя он отбил себе отдачей плечо и уже был не в состоянии вести точный и прицельный огонь.


Младшему лейтенанту Стрелкову пришлось на ходу обучаться стрельбе. Прежде чем подбить два танка, Стрелков несколько выстрелов сделал мимо. Пристреливался!


×
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После этого дела пошли веселее. Стрелков расстреливал немецкую технику, а остальные добивали тех танкистов, которые пытались покинуть горящие танки. Доставалось и немецкой пехоте.

А когда танки подходили слишком близко, метали в них гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и опять добивали фашистов.


Вот тут-то и пригодились окопы, которые бойцы младшего лейтенанта Стрелкова вырыли накануне.

Из воспоминаний красноармейца Матюшенко В.И.:

Скажу по совести: как увидел столько танков, я подумал: ну сейчас все будет кончено. Но тут ребята наши стали говорить: «Не отступать!» И я сказал: «Не отступим!» Взял бутылку, прижался к земле и жду. Через наш окоп прошел танк. Земля осыпалась и попала мне за воротник. Я отряхнулся, вскочил и бросил в танк бутылку. Он загорелся. Тут я стал бойче. Прошел второй танк и его также поджег.Из танков стали выскакивать фрицы. Мы открыли по ним огонь. Я лично сам в этом бою убил 10 гитлеровцев, а может и более, считать-то некогда было.

Тот бой продолжался два дня. В результате чего 27 немецких танков и 150 человек пехоты были уничтожены. Наши бойцы остались живы, хотя практически все получили ранения.

Спустя несколько дней все оставшиеся в живых были награждены правительственными наградами.

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Авторский пост

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Метки: Великая Отечественная война   ветераны-герои.подвиги   война   героизм и подвиги   подвиги   
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А.Берестенко 4 часа назад
Днем начала их боевого крещения стал ДЕНЬ 23 АВГУСТА 1941г. Среди вооружения группы Стрелкова были: автоматы, гранаты, бутылки с зажигательной смесью и ОДНО ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЕ на всех, из которого только политрук Ефтифеев, окончивший пехотное училище, мог стрелять.
Серийное производство первых ПТРД было начато 22 сентября 1941 года на Ковровском оружейном заводе, в октябре была собрана первая установочная партия 50 ружей. Это ПТРД.
Если это ПТР Руковишникова, то - В 1939 году было выпущено 5 ружей, а 26 августа 1940 года их сняли с вооружения.
Нестыковочка
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