Чем закончился единственный в истории бой бронепоезда "Илья Муромец" с бронепоездом "Адольф Гитлер"

К началу Великой Отечественной войны Советский Союз располагал большим количеством бронепоездов. У немцев дела с этим видом техники обстояли намного хуже.
Да и использовать свои поезда на территории Советского Союза в начале войны немцы не могли. Ширина колеи в СССР составляла 152 сантиметра. Немецкая колея была уже. Ее ширина- 143,5 см. В итоге немецкие поезда просто не могли ездить по Советской железной дороге.
Лишь по мере наступления и продвижения вглубь советской территории немцы стали переделывать железные дороги под себя. Для этого были созданы специальные подразделения. Руководство Рейха думало, что они уже никогда не уйдут с оккупированных территорий. Впрочем, немцы не делали серьезной ставки на бронепоезда. В отличие от СССР, где "железных паровых монстров" использовали чуть ли не в каждом сражении, где это было возможно.
Все же, хоть использование немецких бронепоездов на советской территории и было невозможно без перекладывания рельсовой дороги, немцы не гнушались использовать для своих целей трофейные советские, польские и другие бронепоезда, которые подходили для железных дорог в СССР. Так в июне 1944 года в районе города Ковель был замечен немецкий бронепоезд, который регулярно обстреливал советские позиции..
На перехват ему отправили советский бронепоезд "Илья Муромец". История этого бронепоезда довольна интересна. Бронепоезд был построен в 1941-1942 годах, как подарок муромских железнодорожников Красной армии. Бронеплощадки варили рабочие вагонного депо в свое свободное время. Приехавший забирать бронепоезд полковник Неплюев хотел заменить название на более подходящее: "За Родину!". Взбунтовавшиеся рабочие не дали ему этого сделать.
На борту бронепоезда нарисовали богатыря со щитом и мечом и написали "Илья Муромец". Командование приказало надпись закрасить и оставить лишь обозначение №2. Тем не менее за поездом все равно закрепилось название "Илья Муромец".
В качестве вооружения на поезде использовались две реактивные установки "Катюша", танковые пушки 76 миллиметров, зенитные установки и большое количество пулеметов. Поезд был защищен броней от 25 до 45 миллиметров, которая за все время войны не получила ни одной сквозной пробоины. Локомотив располагался в центре поезда задней частью к фронту.
Илья Муромец вступил в свой первый бой под Тулой весной 1942 года. В первый раз его довольно успешно применили для обстрела немецких позиций. Бронепоезд нанес армии вермахта довольно ощутимый урон. Немецкая авиация постоянно пыталась уничтожить "Илью Муромца", но зенитные установки надежно защищали бронепоезд от налетов врага.
Весной 1944 года Советская армия вела бои с немецкими захватчиками на территории правобережной Украины. Несколько раз красноармейцы предпринимали попытки занять город Ковель и раз за разом терпели неудачу. Город оставался под контролем немецких войск, хотя Красной армии и удалось блокировать его с трех сторон.
На тот момент позиции немецкой артиллерии у города были хорошо известны и она уже не представляла серьезной опасности. Но вдруг, будто гром среди ясного неба, на позиции красноармейцев обрушился мощный артиллерийский огонь.
Долгое время советское командование не могло понять откуда немцы ведут огонь. Немцы же, со свойственной им педантичностью, каждое утро повторяли обстрелы советских позиций. Вскоре появилась и догадка о нахождении в районе боевых действий "неуловимого немецкого бронепоезда". Изучив карты командир 31-го дивизиона бронепоездов майор Владимир Морозов нашел предположительную точку, откуда немецкий бронепоезд ведет огонь.
Немцев сгубила их педантичность. Ровно в 9:00 их бронепоезд выходил на позицию, около трех минут обстреливал советские позиции, а потом быстро исчезал. Именно поэтому ранее ни советская разведка ни авиация не могли его обнаружить. Было решено в этот раз "горячо встретить" немецкий бронепоезд. Ранним утром 4 июня 1944 года "Илья Муромец" на самой низкой скорости вышел из депо и направился на предполагаемое место встречи с немецким "коллегой".
Вопреки распространенной легенде, бронепоезда не встретились в прямом бою и уж тем более не двигались по одной колее навстречу друг другу. "Илья Муромец" находился на других железнодорожных путях в нескольких километрах от немецкого поезда рассчитав координаты для точного огня. Немецкий бронепоезд даже не догадывался о том, что из засады его поджидает советский поезд.
В привычное время немцы оказались на своих позициях. Заметив дым над лесом орудия советского бронепоезда дали залп по железнодорожным путям отрезая немцам путь к отступлению. После первого залпа немцы раскрыли позицию советского бронепоезда и открыли ответный огонь. Впрочем, беглый огонь наобум не дал никаких результатов. Зато в дело вступили "Катюши" установленные на нашем бронепоезде.
Залп "Катюш" пришелся точно по расположению вражеского бронепоезда. Один из снарядов попал точно в котел немецкого паровоза. Лишь через несколько недель Советские войска смогли добраться до района, где находился разбитый немецкий гигант. Оказалось, что это переделанный советский поезд на котором были установлены немецкие башни от танков "Тигр".
4-го июня 1944 года в огневом налете на бронепоезд противника под сильный артиллерийским обстрелом противника тов. Бирюков, так же мужественно управляя и умело маневрируя, обеспечил точную стрельбу и своевременно без повреждения вывел бронепоезд из-под огня противника. Вражеский бронепоезд был подбит, кроме того взорван склад с боеприпасами противника. (Из наградного листа машиниста 702 бронепоезда 31-го отдельного особого Горьковского дивизиона бронепоездов старшего сержанта Бирюкова Алексея Васильевича)
На обломках состава советский военный корреспондент "Красной звезды" обнаружил надпись "Адольф Гитлер". После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле немцам было несвойственно давать звучные имена своим бронепоездам или иной военной технике. Тем не менее, ради красивой истории, советские источники и стали именовать поверженный бронепоезд "Адольфом Гитлером".
Советский же бронепоезд "Илья Муромец" продолжил свой боевой путь. За годы войны он уничтожил семь самолетов противника, четырнадцать орудий и минометных батарей, тридцать шесть огневых точек и около девятисот солдат и офицеров. Прошел путь от Мурома до Франкфурта-на-Одере. В Берлине ему помешали оказаться лишь разрушенные железнодорожные мосты.
Источник:
- Факты о декабристах, которой нет в учебниках истории
- Беременности две, а роды одни: как такое может быть?
- 20 человек, чей день сегодня явно не задался
- Внезапно: когда дом вдруг - уже не крепость
- 20+ историй от врачей, которые показывают, что многие ничего не знают о своём организме
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось96