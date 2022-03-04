Чем закончился единственный в истории бой бронепоезда "Илья Муромец" с бронепоездом "Адольф Гитлер"

Да и использовать свои поезда на территории Советского Союза в начале войны немцы не могли. Ширина колеи в СССР составляла 152 сантиметра. Немецкая колея была уже. Ее ширина- 143,5 см. В итоге немецкие поезда просто не могли ездить по Советской железной дороге.

Лишь по мере наступления и продвижения вглубь советской территории немцы стали переделывать железные дороги под себя. Для этого были созданы специальные подразделения. Руководство Рейха думало, что они уже никогда не уйдут с оккупированных территорий. Впрочем, немцы не делали серьезной ставки на бронепоезда. В отличие от СССР, где "железных паровых монстров" использовали чуть ли не в каждом сражении, где это было возможно.

Все же, хоть использование немецких бронепоездов на советской территории и было невозможно без перекладывания рельсовой дороги, немцы не гнушались использовать для своих целей трофейные советские, польские и другие бронепоезда, которые подходили для железных дорог в СССР. Так в июне 1944 года в районе города Ковель был замечен немецкий бронепоезд, который регулярно обстреливал советские позиции..

На перехват ему отправили советский бронепоезд "Илья Муромец". История этого бронепоезда довольна интересна. Бронепоезд был построен в 1941-1942 годах, как подарок муромских железнодорожников Красной армии. Бронеплощадки варили рабочие вагонного депо в свое свободное время. Приехавший забирать бронепоезд полковник Неплюев хотел заменить название на более подходящее: "За Родину!". Взбунтовавшиеся рабочие не дали ему этого сделать.