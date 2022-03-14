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Чавкать и говорить с полным ртом: 12 странных правил этикета за столом в Китае

Чавкать и говорить с полным ртом: 12 странных правил этикета за столом в Китае (13 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   люди   правила   факты   фото   этикет   
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Наверное, каждый слышал про существование этикета, а кто-то даже знает его правила и соблюдает их. Однако в разных странах он может отличаться.

Так, в Китае за столом допустимо делать то, что в нашей стране и во многих других государствах считается дурным тоном. Например, разговаривать с полным ртом или проливать напитки. Какие же еще правила этикета за столом существуют в Поднебесной?


Китайцы не видят ничего зазорного в том, чтобы разговаривать во время приема пищи с набитым ртом и чавкать

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Ничего страшного нет в том, чтобы пролить на скатерть напиток

Никто не посмотрит на вас косо за такую неаккуратность. Наоборот, в Китае испачканная скатерть означает, что гостям понравились предложенные угощения.

Практически все блюда необходимо есть палочками

При этом палочки необходимо держать в правой руке. Поэтому левшам зачастую приходится приспосабливаться. Считается, что если за обедом люди, держащие палочки в разных руках, заденут ими друг друга, то это может привести к ссоре.

К общим блюдам подают специальные палочки, которыми каждый гость берет угощение и кладет к себе на тарелку

Если же такие палочки не подали, или ужин проходит в неформальной обстановке, то брать еду с общего блюда можно своими палочками, перевернув их другим концом.

Нельзя копаться палочками в общем блюде и перекладывать в него еду обратно из своей тарелки

Необходимо сразу рассчитывать свои силы и потребности, брать столько еды, сколько съешь.

Чтобы гостя сочли воспитанным, ему следует отведать все предложенные блюда

Некрасиво размахивать палочками за столом и жестикулировать ими

Нельзя использовать палочки, как вилки, протыкая ими еду и насаживая ее

Исключением могут стать мясистые овощи в крупной нарезке или рыба: их сложно удержать палочками.

Также нельзя оставлять палочки, воткнув их в еду или положа в глубокую чашку, из которой они торчат

Если во время трапезы понадобилось освободить руки или сделать перерыв в приеме пищи, то следует положить палочки на тарелку.

Когда сводят бокалы вместе для того, чтобы чокнуться, бокал младшего по возрасту ни в коем случае не должен быть выше того, кто старше

Чайник на столе должен стоять таким образом, чтобы его носик не был обращен в сторону кого-то из присутствующих за обедом

Блюда с рыбой ставят на стол так, чтобы ее голова была обращена в сторону самого уважаемого человека

Это далеко не все правила этикета за столом в Китае. Но, разумеется, как и в любой другой стране, жители Поднебесной сами часто не соблюдают некоторые его правила: держат палочки в левой руке и т. д.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   люди   правила   факты   фото   этикет   
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