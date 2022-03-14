Чавкать и говорить с полным ртом: 12 странных правил этикета за столом в Китае

Наверное, каждый слышал про существование этикета, а кто-то даже знает его правила и соблюдает их. Однако в разных странах он может отличаться.
Так, в Китае за столом допустимо делать то, что в нашей стране и во многих других государствах считается дурным тоном. Например, разговаривать с полным ртом или проливать напитки. Какие же еще правила этикета за столом существуют в Поднебесной?
Китайцы не видят ничего зазорного в том, чтобы разговаривать во время приема пищи с набитым ртом и чавкать
Ничего страшного нет в том, чтобы пролить на скатерть напиток
Никто не посмотрит на вас косо за такую неаккуратность. Наоборот, в Китае испачканная скатерть означает, что гостям понравились предложенные угощения.
Практически все блюда необходимо есть палочками
При этом палочки необходимо держать в правой руке. Поэтому левшам зачастую приходится приспосабливаться. Считается, что если за обедом люди, держащие палочки в разных руках, заденут ими друг друга, то это может привести к ссоре.
К общим блюдам подают специальные палочки, которыми каждый гость берет угощение и кладет к себе на тарелку
Если же такие палочки не подали, или ужин проходит в неформальной обстановке, то брать еду с общего блюда можно своими палочками, перевернув их другим концом.
Нельзя копаться палочками в общем блюде и перекладывать в него еду обратно из своей тарелки
Необходимо сразу рассчитывать свои силы и потребности, брать столько еды, сколько съешь.
Чтобы гостя сочли воспитанным, ему следует отведать все предложенные блюда
Некрасиво размахивать палочками за столом и жестикулировать ими
Нельзя использовать палочки, как вилки, протыкая ими еду и насаживая ее
Исключением могут стать мясистые овощи в крупной нарезке или рыба: их сложно удержать палочками.
Также нельзя оставлять палочки, воткнув их в еду или положа в глубокую чашку, из которой они торчат
Если во время трапезы понадобилось освободить руки или сделать перерыв в приеме пищи, то следует положить палочки на тарелку.
Когда сводят бокалы вместе для того, чтобы чокнуться, бокал младшего по возрасту ни в коем случае не должен быть выше того, кто старше
Чайник на столе должен стоять таким образом, чтобы его носик не был обращен в сторону кого-то из присутствующих за обедом
Блюда с рыбой ставят на стол так, чтобы ее голова была обращена в сторону самого уважаемого человека
Это далеко не все правила этикета за столом в Китае. Но, разумеется, как и в любой другой стране, жители Поднебесной сами часто не соблюдают некоторые его правила: держат палочки в левой руке и т. д.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гигиена в Индии: кружка в туалете и привилегия правой руки
- Упрямство довело китаянку до жизни в бетонном колодце
- 9 правил ресторанного этикета, которые могут показаться абсурдными
- Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню
- Китай удивительный, масштабный и дружный
Понравилось14