Зачем китайцы красят быков

Черная грязь и алая кровь смешалась на боках одного из буйволов в неожиданный узор, напугавший тигра. И тот отступил в лес.

Так рисунок на боку спас жизнь быкам. Понявшие это местные жители решили теперь постоянно расписывать быков, чтобы защитить их. Искусство, оказывается, спасает от гибели.