Зачем китайцы красят быков

Это неожиданно… красиво! Художники расписывают мощных крупных быков яркими красками и состязаются, у кого лучше получилось. Один из самых приятных фестивалей Китая, на котором хотелось бы побывать.
Почему нужно расписывать именно быков
Это связано (как все в Китае) со старинной легендой. Согласно ей в Цзяньчэне тигр напал на нескольких буйволов. Но побороть даже одного быка непростая задача, а эти попались очень жизнелюбивые. Даже разодранные в кровь, упавшие в грязь они снова и снова поднимались.
Черная грязь и алая кровь смешалась на боках одного из буйволов в неожиданный узор, напугавший тигра. И тот отступил в лес.
Так рисунок на боку спас жизнь быкам. Понявшие это местные жители решили теперь постоянно расписывать быков, чтобы защитить их. Искусство, оказывается, спасает от гибели.
Долгое время это делалось, чтобы отпугнуть хищников. А потом туристы заметили такую уникальную традицию и стали приезжать посмотреть на животных. Потому постепенно для них организовали большой фестиваль, на котором местные могут похвастаться своим талантом в уникальном искусстве.
А помните индуса, который выкрасил свою собаку под тигра, чтобы ее боялись обезьяны? Но вот конкурса по росписи собак в Индии не появилось, только объявления на них приматывать стали.
Красота (и быки) спасут мир
Теперь фестиваль не просто местный, он международный. Чаще всего приезжают такие же фермеры из Вьетнама и Лаоса.
Иностранные художники тоже хотят расписать быка. Всего обычно отбирают 50 самых крепких и красивых буйволов для участников.
Чтобы зрелище не затягивалось слишком надолго, одного буйвола вместе красят 3-6 художников командой. Потому нужно договориться заранее о концепции.
Тем более нужно быть не только художником, но и уметь обращаться с животным. Суметь удержать быка на месте, чтобы он не дергался и не убегал. Так что городским модникам тут ничего не светит.
А в 2014 году фестиваль вообще выиграли школьники, которые потрясающе быстро приручили быка.
Команде, сделавшей самый красивый боди-арт, дают награду от 17 тысяч долларов.
Источник:
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