Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот

Правда дети не всегда могут помогать родителям, потому что ценителей камней интересуют не маленькая галька, а большие тяжеленные булыжники. Так что миллионы даются хэцзябцам нелегко.

Главные добытчики тут – крепкие мужчины 30-ти лет.

В год таких камней продается примерно на 3 миллиона долларов. Камни собираются с побережья реки Янцзы в засушливый сезон.