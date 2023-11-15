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Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот

Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот

Автор:
15 ноября 2023 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Булыжники   Китай   в мире   камни   люди   факты   фото   
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На берегу реки Янцзы есть маленькая деревня, которая сорвала джек-пот. У нее нет ни нефти, ни пахотных земель, у нее есть лучше – красивые речные булыжники! И это ежегодно приносит жителям деревни миллионы долларов.

Хэцзяба - это удаленная деревушка в провинции Сычуань, и каждый ее житель учится с юности очень важному навыку: отличать красивые камни от некрасивых.

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Правда дети не всегда могут помогать родителям, потому что ценителей камней интересуют не маленькая галька, а большие тяжеленные булыжники. Так что миллионы даются хэцзябцам нелегко.

Главные добытчики тут – крепкие мужчины 30-ти лет.

В год таких камней продается примерно на 3 миллиона долларов. Камни собираются с побережья реки Янцзы в засушливый сезон.

Когда воды отступают от берега, от открывается галечно-каменный пляж, протяженностью 10 километров. И нужно успеть прошерстить эту площадь и успеть забрать новые дары (то есть камни), что приволокла река в этом году.

Почему тут камни хорошие, а в других местах – не очень?

Река приносит очень много узорных камней с рисунками и прожилками. Некоторые рисунки такие утонченные, что напоминают картины, другие – геометрическое орнаменты. Тут главное, чтобы глаз не замылился, чтобы сразу при отборе распознать, какой камень станет ЗВЕЗДОЙ. И будет продаваться тысячу долларов, не меньше.

Есть в деревне даже более успешные оценщики камней, которые выставляют в своих лавках самые красивые. Есть те, что не обладают таким утонченным вкусом, потому собирают все необычное и надеются на удачу.

Есть даже перекупщики, которые скупают у неискушенных продавцов камней наиболее красивые камни. Главное, не дать понять, что ты заинтересован в каком-то одном особом камне.

Образовалась маленькая конкуренция среди ценителей прекрасного в камнях, довольно забавно.

Самый дорогой камень

Лучшей продажей в деревне считается камень Трудная дорога Шу (да, им дают еще и названия), его купили за 15 400 долларов.

Насмотревшись на Хэцзяба, другие деревеньки вдоль реки тоже захотели искать и продавать камни. Китайцы упрямо считают, что в Хэцзяба самые красивые речные булыжники, а в других местах - жалкие подражатели..

Так что у них получается не так хорошо, хотя река так же. Вот что называется - брэнд.

Когда люди узнали, где продаются такие красивые камни (да, специфические у китайцев интересы), то в деревню повалили туристы. Ну и еще хитрые китайцы, чтобы купить себе на месте красивых булыжников подешевле.

Местные привыкли к тому, что все в деревне крутится вокруг камней. Потому в доме каждого человек тоже есть украшение – особо красивый найденной им на реке булыжник. Такая странная и забавная традиция.

Как же они будут удивлены, когда поедут в большой Китай и увидят, что у них не принято красиво расставлять по дому булыжники!

По местной молодой легенде торговля и началась в 2023 году, когда в одном из домиков местных крестьян проезжая пара увидела очень красивый камень и попросила купить его. И понеслась…

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Метки: Булыжники   Китай   в мире   камни   люди   факты   фото   
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57k
dima423 3 минуты назад
Комментарий к фото
Я вижу тут гориллу с писюном, стоящую на скале...какая нафик луна?
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17k
Мистер Фикс 9 минут назад
Помнится, когда оформлял цихлидник, долго искал фактурную корягу и 3-4 интересных камня...
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