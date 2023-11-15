Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот

На берегу реки Янцзы есть маленькая деревня, которая сорвала джек-пот. У нее нет ни нефти, ни пахотных земель, у нее есть лучше – красивые речные булыжники! И это ежегодно приносит жителям деревни миллионы долларов.
Хэцзяба - это удаленная деревушка в провинции Сычуань, и каждый ее житель учится с юности очень важному навыку: отличать красивые камни от некрасивых.
Правда дети не всегда могут помогать родителям, потому что ценителей камней интересуют не маленькая галька, а большие тяжеленные булыжники. Так что миллионы даются хэцзябцам нелегко.
Главные добытчики тут – крепкие мужчины 30-ти лет.
В год таких камней продается примерно на 3 миллиона долларов. Камни собираются с побережья реки Янцзы в засушливый сезон.
Когда воды отступают от берега, от открывается галечно-каменный пляж, протяженностью 10 километров. И нужно успеть прошерстить эту площадь и успеть забрать новые дары (то есть камни), что приволокла река в этом году.
Почему тут камни хорошие, а в других местах – не очень?
Река приносит очень много узорных камней с рисунками и прожилками. Некоторые рисунки такие утонченные, что напоминают картины, другие – геометрическое орнаменты. Тут главное, чтобы глаз не замылился, чтобы сразу при отборе распознать, какой камень станет ЗВЕЗДОЙ. И будет продаваться тысячу долларов, не меньше.
Есть в деревне даже более успешные оценщики камней, которые выставляют в своих лавках самые красивые. Есть те, что не обладают таким утонченным вкусом, потому собирают все необычное и надеются на удачу.
Есть даже перекупщики, которые скупают у неискушенных продавцов камней наиболее красивые камни. Главное, не дать понять, что ты заинтересован в каком-то одном особом камне.
Образовалась маленькая конкуренция среди ценителей прекрасного в камнях, довольно забавно.
Самый дорогой камень
Лучшей продажей в деревне считается камень Трудная дорога Шу (да, им дают еще и названия), его купили за 15 400 долларов.
Насмотревшись на Хэцзяба, другие деревеньки вдоль реки тоже захотели искать и продавать камни. Китайцы упрямо считают, что в Хэцзяба самые красивые речные булыжники, а в других местах - жалкие подражатели..
Так что у них получается не так хорошо, хотя река так же. Вот что называется - брэнд.
Когда люди узнали, где продаются такие красивые камни (да, специфические у китайцев интересы), то в деревню повалили туристы. Ну и еще хитрые китайцы, чтобы купить себе на месте красивых булыжников подешевле.
Местные привыкли к тому, что все в деревне крутится вокруг камней. Потому в доме каждого человек тоже есть украшение – особо красивый найденной им на реке булыжник. Такая странная и забавная традиция.
Как же они будут удивлены, когда поедут в большой Китай и увидят, что у них не принято красиво расставлять по дому булыжники!
По местной молодой легенде торговля и началась в 2023 году, когда в одном из домиков местных крестьян проезжая пара увидела очень красивый камень и попросила купить его. И понеслась…
Источник:
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