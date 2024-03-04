Китайцы под мостом ловят деньги сетями

Где это происходит

Фотографии с моста Юйси в провинция Хубэй, на котором собралось немало китайцев. Хотя эта традиция популярна и в других провинциальных регионах. Когда ты переходишь мост, нужно бросить с него деньги (не одну купюру, а много), и сработает суеверие только в полдень.

В среднем принято кидать около 100 юаней (где-то 1300 рублей), как говорят местные. Но кто побогаче, считает, что не обеднеет и от пачки в 700 юаней с моста, зато удачей на весь год закупится.