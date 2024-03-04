Китайцы под мостом ловят деньги сетями

Это потому что у них традиция такая. На самом деле традиция – кидать деньги с моста на ежегодный Фестиваль фонарей.
Считается, что так китаец откупится от несчастья и будет здоровым в этом году. Традиция называется «избавиться от 100 болезней», но главное – это надежное средство от болей в спине.
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Но пока суеверная половина китайцев забралась на мост и швыряет каскадом деньги, вторая половина местных собралась под мостом, кто с чем горазд, чтобы ловить денежный дождь. Некоторые даже пришли, прихватив с собой заранее рыболовные сети.
Где это происходит
Фотографии с моста Юйси в провинция Хубэй, на котором собралось немало китайцев. Хотя эта традиция популярна и в других провинциальных регионах. Когда ты переходишь мост, нужно бросить с него деньги (не одну купюру, а много), и сработает суеверие только в полдень.
В среднем принято кидать около 100 юаней (где-то 1300 рублей), как говорят местные. Но кто побогаче, считает, что не обеднеет и от пачки в 700 юаней с моста, зато удачей на весь год закупится.
Ну и часть жеста «попонтоваться» тут тоже присутствует. Потому что делают так чаще местные, и они хотят, чтобы другие знали, какие они богатые. Конечно, многие снимали на память акт такого расточительного суеверия.
Весь мир хочет под мост
В пик традиционного празднования с моста прямо таки летел дождь из купюр. Увидевшие фото и видео горожане были в восхищении:
- Напишите место, я точно приеду и забью себе место ПОД мостом на следующий Фестиваль фонарей, - писали в сетях.
- Я местный, но все пропустил. Но в следующем году буду тут, как штык.
На самом деле и без таких умников под мостом было тесно. Предприимчивые мужчины и женщины подпрыгивали, чтобы первыми схватить купюры руками. А некоторые принесли сети и сачки.
Многие боятся прикасаться к этим деньгам, якобы с ними передаются боли и неудача, от которой откупаются кидающие купюры.
Но хорошо быть не суеверным – прибыльно.
Я бы поняла, если бы под мостом собрались детишки и подростки, как у нас порой ныряют в фонтан за монетками, чтобы набрать на мороженое. Но на мостах Китая речь идет о слишком больших деньгах (китайцев же много, плюс каждый кидает от 100 юаней), потому детишек быстро вытеснили более циничные взрослые.
Но, с другой стороны, ведь по факту и кидатели рады, и собиратели, так что никому вреда нет.
Выходит, просто смешная традиция передачи денег от суеверных к несуеверным. Ну, как платить за составление личного гороскопа.
Источник:
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