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Китайцы под мостом ловят деньги сетями

Китайцы под мостом ловят деньги сетями

Автор:
04 марта 2024 08:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   Фестиваль фонарей.   в мире   деньги   люди   мост   факты   фото   
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Это потому что у них традиция такая. На самом деле традиция – кидать деньги с моста на ежегодный Фестиваль фонарей.

Считается, что так китаец откупится от несчастья и будет здоровым в этом году. Традиция называется «избавиться от 100 болезней», но главное – это надежное средство от болей в спине.


Но пока суеверная половина китайцев забралась на мост и швыряет каскадом деньги, вторая половина местных собралась под мостом, кто с чем горазд, чтобы ловить денежный дождь. Некоторые даже пришли, прихватив с собой заранее рыболовные сети.

Где это происходит

Фотографии с моста Юйси в провинция Хубэй, на котором собралось немало китайцев. Хотя эта традиция популярна и в других провинциальных регионах. Когда ты переходишь мост, нужно бросить с него деньги (не одну купюру, а много), и сработает суеверие только в полдень.

В среднем принято кидать около 100 юаней (где-то 1300 рублей), как говорят местные. Но кто побогаче, считает, что не обеднеет и от пачки в 700 юаней с моста, зато удачей на весь год закупится.

Ну и часть жеста «попонтоваться» тут тоже присутствует. Потому что делают так чаще местные, и они хотят, чтобы другие знали, какие они богатые. Конечно, многие снимали на память акт такого расточительного суеверия.

Весь мир хочет под мост

В пик традиционного празднования с моста прямо таки летел дождь из купюр. Увидевшие фото и видео горожане были в восхищении:

- Напишите место, я точно приеду и забью себе место ПОД мостом на следующий Фестиваль фонарей, - писали в сетях.

- Я местный, но все пропустил. Но в следующем году буду тут, как штык.

На самом деле и без таких умников под мостом было тесно. Предприимчивые мужчины и женщины подпрыгивали, чтобы первыми схватить купюры руками. А некоторые принесли сети и сачки.

Многие боятся прикасаться к этим деньгам, якобы с ними передаются боли и неудача, от которой откупаются кидающие купюры.

Но хорошо быть не суеверным – прибыльно.

Я бы поняла, если бы под мостом собрались детишки и подростки, как у нас порой ныряют в фонтан за монетками, чтобы набрать на мороженое. Но на мостах Китая речь идет о слишком больших деньгах (китайцев же много, плюс каждый кидает от 100 юаней), потому детишек быстро вытеснили более циничные взрослые.

Но, с другой стороны, ведь по факту и кидатели рады, и собиратели, так что никому вреда нет.

Выходит, просто смешная традиция передачи денег от суеверных к несуеверным. Ну, как платить за составление личного гороскопа.

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Метки: Китай   Фестиваль фонарей.   в мире   деньги   люди   мост   факты   фото   
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