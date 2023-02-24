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Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов

Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов

Автор:
24 февраля 2023 09:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Россия   в мире   люди   мнение   факты   фото   
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Многие китайцы неплохо знакомы со своим северным соседом: они читают Достоевского, поют «Катюшу», любят русский квас и шоколад. Россию они представляют очень романтично — «это прекрасная обширная земля, полная темно-зеленых сосен, покрытых белым снегом». А что думают жители Китая о наших соотечественниках?

1. Русские — друзья китайцев

«Русский с китайцем — братья навек», — эту строчку из советской песни до сих пор помнят в Китае, особенно люди старшего поколения. Впрочем, молодежь в интернете тоже высказывается о россиянах вполне доброжелательно, а китайский кинематограф создает положительный, хотя и слегка карикатурный образ русского человека. В китайском фильме «Блуждающая земля» российский космонавт Макаров — ближайший друг главного героя Лю: он спасает китайского астронавта и уничтожает взбунтовавшийся искусственный интеллект, заливая сервер водкой. Мы не шутим.

«Мы считаем русских близкими и надежными друзьями и желаем, чтобы дружба длилась тысячелетия», — пишут китайцы на форумах.

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2. Сильные и пьющие

По мнению китайцев, русские мужчины отличаются физической силой и много пьют. Причем в глазах жителей Поднебесной последнее не считается недостатком, а, напротив, свидетельствует о выносливости и находчивости. «Мы полагаем, что наш северный сосед любит алкоголь, потому что он помогает защищаться от холода», — рассказывает Энкски Чжан.

Китайцы уверены, что русские не отступают перед трудностями, всегда готовы вступить в борьбу и в жизни ведут себя примерно так же, как Павка Корчагин в книге «Как закалялась сталь», популярной в Китае. «Большинство из тех русских, с кем я общался, представляют собой смесь северо-восточных китайцев и скандинавов — прямолинейные, но молчаливые, крепкие и напористые», — пишет пользователь форума Quora.

3. Красивые, но толстые

Китайцы восхищаются идеальными фигурами и привлекательными лицами русских девушек, но считают, что они быстро поправляются:

«Все российские девушки очень красивые, но после замужества и рождения детей моментально полнеют».

Эталон красоты — российские спортсменки, например, Алина Кабаева и Мария Шарапова. «Многие женщины — такие же красавицы, как Мария Шарапова, с идеальным телосложением. Правда, они готовят отвратительную еду, которую невозможно есть. Многие старше 30 лет — толстые, а пожилые женщины сильны, как сталь», — делится впечатлениями Джимми Ван.

4. Люди войны

Такое мнение широко распространено среди китайцев от 20 до 40 лет, и для обозначения русских часто используется устойчивое выражение 战斗文族 («люди войны» или «воюющий народ»).

«Вы когда-нибудь видели эти групповые драки русских? Независимо от причины они всегда считают необходимым бороться», — впечатляется Бо Сун. «Общий термин при упоминании России — “нация воинов”, поскольку русских считают холодными, жесткими, сильными и бесстрашными», — пишет Люк Чжан.

«Мы видим Россию как солдата, который пишет стихи», — резюмирует анонимный пользователь форума Quora.

5. Умные и талантливые

«Страна, полная талантов: физиков, математиков, композиторов, писателей», — так отзываются китайцы о России. Они знают имена Павлова и Менделеева, Чернышевского и Бердяева, Достоевского и Набокова, а «Лебединое озеро» и «Щелкунчика» Чайковского слушают на уроках музыки в начальной школе. В Китае очень любят русские песни, и практически каждый местный житель может исполнить «Катюшу».

Китайцы ценят вклад русских в мировую культуру и науку, но объясняют это весьма оригинально: «Почему в России столько великих музыкантов и писателей, что дает им вдохновение? Должно быть, это сочетание ужасной еды, ужасной погоды и бесплодного пейзажа», — считает Генри Лу.

6. Милые и веселые

Китайцы, побывавшие в России, признаются, что избавились от ряда стереотипов. «Раньше я знал русских только по видеоиграм и голливудским фильмам. Вы всегда крутые плохие парни, которые пьют много водки и поливают ею свои раны. Но теперь, когда я встретил русских в реальной жизни, я нахожу их вежливыми и отзывчивыми», — рассказывает Кай Тан.

«Они не любят улыбаться, и я всегда представлял русских с застывшими лицами. Они и в самом деле не улыбаются, но они хорошие люди: очень оптимистичны, любят шутки, и я восхищаюсь их остроумием», — пишет пользователь Сигурли.

«У русских было много трудностей в истории, но они всегда справлялись. Русские — самые крутые и милые парни в мире», — считает Аролас Мао.

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Метки: Китай   Россия   в мире   люди   мнение   факты   фото   
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8  комментариев
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1k
Dimon 38 минут назад
Ну как показывает пример другой соседней недостраны: достаточно поставить во главе проамериканской правительство и через 10-15 лет вся страна начнет ненавидеть того, на кого янки укажут, невзирая ни на какие исторические связи и родство! Мать поссорится с дочерью, отец с сыном и т. д. Главное, чтобы по ящику и в школах лились потоки " правильного" дерьма !
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2k
Павел Христенко Минуту назад
Общаясь с китайцами на самом народном уровне (т.е не в интернете и не с университетскими , а с самыми что ни есть работягами ) первое: они реально считают нас бесстрашными и способными воевать с кем угодно и всегда сожалеют , что их власть не может себе позволить стукнуть кулаком по столу. И второе это когда им приходится бухать с нашими. Наши пока разгоняются, все китайцы под столом. Потом поумнев вместо водки пьют пиво, но результат тот же.
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2k
Юрий Злой 4 минуты назад
Хочется поздравить всех Zиганутых Vатников с годовщиной спецобосрации по взятию Киева за 3 дня !!! Уря товагищи ! Передайте своим потомкам, пусть скажут своим потомкам, что светлое будущее когда нибуть настанет !, нужно лишь немножко потерпеть...
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965
emporio_ss 45 минут назад
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