Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов

Многие китайцы неплохо знакомы со своим северным соседом: они читают Достоевского, поют «Катюшу», любят русский квас и шоколад. Россию они представляют очень романтично — «это прекрасная обширная земля, полная темно-зеленых сосен, покрытых белым снегом». А что думают жители Китая о наших соотечественниках?
1. Русские — друзья китайцев
«Русский с китайцем — братья навек», — эту строчку из советской песни до сих пор помнят в Китае, особенно люди старшего поколения. Впрочем, молодежь в интернете тоже высказывается о россиянах вполне доброжелательно, а китайский кинематограф создает положительный, хотя и слегка карикатурный образ русского человека. В китайском фильме «Блуждающая земля» российский космонавт Макаров — ближайший друг главного героя Лю: он спасает китайского астронавта и уничтожает взбунтовавшийся искусственный интеллект, заливая сервер водкой. Мы не шутим.
«Мы считаем русских близкими и надежными друзьями и желаем, чтобы дружба длилась тысячелетия», — пишут китайцы на форумах.
2. Сильные и пьющие
По мнению китайцев, русские мужчины отличаются физической силой и много пьют. Причем в глазах жителей Поднебесной последнее не считается недостатком, а, напротив, свидетельствует о выносливости и находчивости. «Мы полагаем, что наш северный сосед любит алкоголь, потому что он помогает защищаться от холода», — рассказывает Энкски Чжан.
Китайцы уверены, что русские не отступают перед трудностями, всегда готовы вступить в борьбу и в жизни ведут себя примерно так же, как Павка Корчагин в книге «Как закалялась сталь», популярной в Китае. «Большинство из тех русских, с кем я общался, представляют собой смесь северо-восточных китайцев и скандинавов — прямолинейные, но молчаливые, крепкие и напористые», — пишет пользователь форума Quora.
3. Красивые, но толстые
Китайцы восхищаются идеальными фигурами и привлекательными лицами русских девушек, но считают, что они быстро поправляются:
«Все российские девушки очень красивые, но после замужества и рождения детей моментально полнеют».
Эталон красоты — российские спортсменки, например, Алина Кабаева и Мария Шарапова. «Многие женщины — такие же красавицы, как Мария Шарапова, с идеальным телосложением. Правда, они готовят отвратительную еду, которую невозможно есть. Многие старше 30 лет — толстые, а пожилые женщины сильны, как сталь», — делится впечатлениями Джимми Ван.
4. Люди войны
Такое мнение широко распространено среди китайцев от 20 до 40 лет, и для обозначения русских часто используется устойчивое выражение 战斗文族 («люди войны» или «воюющий народ»).
«Вы когда-нибудь видели эти групповые драки русских? Независимо от причины они всегда считают необходимым бороться», — впечатляется Бо Сун. «Общий термин при упоминании России — “нация воинов”, поскольку русских считают холодными, жесткими, сильными и бесстрашными», — пишет Люк Чжан.
«Мы видим Россию как солдата, который пишет стихи», — резюмирует анонимный пользователь форума Quora.
5. Умные и талантливые
«Страна, полная талантов: физиков, математиков, композиторов, писателей», — так отзываются китайцы о России. Они знают имена Павлова и Менделеева, Чернышевского и Бердяева, Достоевского и Набокова, а «Лебединое озеро» и «Щелкунчика» Чайковского слушают на уроках музыки в начальной школе. В Китае очень любят русские песни, и практически каждый местный житель может исполнить «Катюшу».
Китайцы ценят вклад русских в мировую культуру и науку, но объясняют это весьма оригинально: «Почему в России столько великих музыкантов и писателей, что дает им вдохновение? Должно быть, это сочетание ужасной еды, ужасной погоды и бесплодного пейзажа», — считает Генри Лу.
6. Милые и веселые
Китайцы, побывавшие в России, признаются, что избавились от ряда стереотипов. «Раньше я знал русских только по видеоиграм и голливудским фильмам. Вы всегда крутые плохие парни, которые пьют много водки и поливают ею свои раны. Но теперь, когда я встретил русских в реальной жизни, я нахожу их вежливыми и отзывчивыми», — рассказывает Кай Тан.
«Они не любят улыбаться, и я всегда представлял русских с застывшими лицами. Они и в самом деле не улыбаются, но они хорошие люди: очень оптимистичны, любят шутки, и я восхищаюсь их остроумием», — пишет пользователь Сигурли.
«У русских было много трудностей в истории, но они всегда справлялись. Русские — самые крутые и милые парни в мире», — считает Аролас Мао.
Источник:
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