Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов

5. Умные и талантливые

«Страна, полная талантов: физиков, математиков, композиторов, писателей», — так отзываются китайцы о России. Они знают имена Павлова и Менделеева, Чернышевского и Бердяева, Достоевского и Набокова, а «Лебединое озеро» и «Щелкунчика» Чайковского слушают на уроках музыки в начальной школе. В Китае очень любят русские песни, и практически каждый местный житель может исполнить «Катюшу».

Китайцы ценят вклад русских в мировую культуру и науку, но объясняют это весьма оригинально: «Почему в России столько великих музыкантов и писателей, что дает им вдохновение? Должно быть, это сочетание ужасной еды, ужасной погоды и бесплодного пейзажа», — считает Генри Лу.

6. Милые и веселые

Китайцы, побывавшие в России, признаются, что избавились от ряда стереотипов. «Раньше я знал русских только по видеоиграм и голливудским фильмам. Вы всегда крутые плохие парни, которые пьют много водки и поливают ею свои раны. Но теперь, когда я встретил русских в реальной жизни, я нахожу их вежливыми и отзывчивыми», — рассказывает Кай Тан.

«Они не любят улыбаться, и я всегда представлял русских с застывшими лицами. Они и в самом деле не улыбаются, но они хорошие люди: очень оптимистичны, любят шутки, и я восхищаюсь их остроумием», — пишет пользователь Сигурли.

«У русских было много трудностей в истории, но они всегда справлялись. Русские — самые крутые и милые парни в мире», — считает Аролас Мао.