Вера. "Мамочка, пожалуйста, поменьше думайте обо мне, я же родилась в рубашке, буду жить сто лет"

Вернувшуюся Веру включили в отряд Бориса Крайнова, который готовился к выполнению операций в районе Наро-Фоминска, Вереи и Можайска.



19 ноября Вера пишет еще одно письмо родным в Кемерово. Оно оказалось последним...



"Мои милые!

Я все еще отдыхаю. Дня через два пойду. Писем от меня долго не будет, вы не беспокойтесь...

У нас наступила настоящая зима. О валенках не беспокойтесь, я их получу, так что мне будет тепло. Денег не высылайте. Мамочка, вы меньше обо мне думайте.

Как у вас с продуктами? Как вы живете? Пишите чаще. Не беспокойтесь!

Крепко целую всех. Вера.

19.XI. 41 г."



21 ноября 1941 в тыл немецких войск уходили две боевые группы по 10 человек в каждой. Первой руководил Борис Крайнов. Командиром второй был назначен Павел Проворов, комсоргом — Вера Волошина. Зоя Космодемьянская входила в состав второй группы. После перехода линии фронта отряд должен был разделиться и группы должны были действовать самостоятельно. Главной целью была немецкая станция радиоперехвата, а также уничтожение мест постоев немецких частей, расположенные в окрестных деревнях.



Однако, при переходе фронта объединённый отряд попал под огонь противника и распался на две не запланированные по своему составу группы. Группа, в которой была Космодемьянская отправилась в сторону деревни Петрищево. Между деревнями Якшино и Головково группа, где была Вера, снова попала под обстрел, наткнувшись на немецкую засаду. Волошина прикрывала отход своих людей огнем из автомата, но была ранена и схвачена немцами. Утром двое из её группы попытались найти Волошину или её труп. Но ничего не нашли, лишь кровь на снегу.



Только на следующую ночь оставшиеся в живых члены группы ( и согласно документальной повести Г. Фролова солдаты, выходившие из окружения под Вязьмой, которых случайно встретила группа Волошиной) смогли пересечь линию фронта и вернуться к своим.



Через несколько дней, когда перешедшие в наступление части Красной Армии освободили Петрищево, все узнали о гибели Зои Космодемьянской



Письмо со словами "«…Ваша дочь, Волошина Вера Даниловна, пропала без вести при выполнении боевого задания в тылу врага» мама Веры получила только в феврале 1942...



Долгое время Волошина числилась в списках без вести пропавших. Только в 1957 году благодаря поисковому труду писателя и журналиста Георгия Фролова удалось узнать о том, как погибла Вера Волошина, и найти её могилу. Вот так им описаны в книге обстоятельства гибели Веры.



В Головково я узнал, что в поселке Скугорово живет Александра Федоровна Звонцова. Оказывается, она оставалась дома ( в совхозе Головково), когда пришли немцы, и знает, как погибла Вера. Вот что рассказала Александра Федоровна:



"- Видите ли, тогда, осенью сорок первого года, я ждала ребенка. Не могла же я уйти в лес в таком положении, тем более что я не вставала с постели.

К нам в дом немцы не заходили. Уж очень боялись они тифа или еще какой-либо заразной болезни. Мама всегда была дома, а если и отлучалась, то ненадолго.

Однажды в конце ноября мама куда-то ушла и долго не возвращалась. Я уже начала беспокоиться: не случилось ли с ней что? А немцам ничего не стоило убить человека, хоть малого, хоть старого.

— Часа через два вернулась мать. «Ты где это ходишь? — набросилась я на нее, но, увидев ее заплаканные глаза, с тревогой спросила: — Что случилось, мама?» — «О, дочка, что я видела сейчас! На моих глазах немцы только что повесили молоденькую девушку. Привезли ее, бедную, на машине к виселице, а там и петля болтается на ветру. Кругом немцы собрались, много их было. И наших пленных, что работали за мостом, пригнали.

Девушка лежала в машине. Сначала не видно было ее, но когда опустили боковые стенки, я так и ахнула. Лежит она, бедняжка, в одном исподнем белье, да и то оно порвано, и вся в крови. Два немца, толстые такие, с черными крестами на рукавах, залезли на машину, хотели помочь ей подняться. Но девушка оттолкнула немцев и, цепляясь одной рукой за кабину, поднялась. Вторая рука у нее была, видно, перебита — висела как плеть. А потом она начала говорить. Сначала она говорила что-то, видать, по-немецки, а потом стала по-нашему.

«Я, — говорит, — не боюсь смерти. За меня отомстят мои товарищи. Наши все равно победят. Вот увидите!»

Офицер подбежал к шоферу и дал команду трогать с места. А тот сидит, побелел весь, видать, не привык еще людей вешать. Офицер выхватил револьвер и кричит что-то шоферу по-своему. Видно, ругался очень. Тот словно проснулся, и машина тронулась с места.

Девушка еще успела крикнуть, да так громко, что у меня кровь застыла в жилах: «Прощайте, товарищи!» Когда я открыла глаза, то увидела, что она уже висит».



Согласно свидетельствам жителей Головково, Веру повесили на деревянной арке, что стояла на въезде в совхоз. Но, их лошади в страхе шарахались от повешенной, поэтому труп перевесили на иву рядом с дорогой. Арка не сохранилась и даже место, где она стояла уже никто толком не помнит, но где-то недалеко от того дерева. Прибитый к дереву плакат гласил, что "эта девушка была членом группы поджигателей, такая же участь ожидает..."