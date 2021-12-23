Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь

И почему же, при таком остром дефиците валенок советские солдаты отказывались брать их, если был шов?

Условия были жестокими, стоял дефицит и существовал страшный документ - инструкция "О порядке сбора, ремонта и использования предметов обмундирования, обуви и снаряжения убитых бойцов".

Согласно этому документу, нужно было после боя собирать с погибших и раненых бойцов, отправляемых в тыл, не только оружие, но и боеприпасы. И снимать с них всю теплую одежду, включая обувь. Это все нужно было оставшимся в живых, так что ни о каких морально-этических принципах речь в этом случае не шла. Нужно было утеплить тех, кто еще мог сражаться.