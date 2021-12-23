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Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь

Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь (5 фото)

Автор:
23 декабря 2021 15:34
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   война   интересное   история   суеверия   факты   
1204
5
Есть воспоминания ветеранов войны о том, что многие солдаты не принимали от начальства валенки со швом сзади. Он не мешал, обувь не была бракованной. Почему?
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Метки: ВОВ   война   интересное   история   суеверия   факты   
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11  комментариев
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18k
Serg2001 Полчаса назад
Не знаю... На войне представления о морали очень быстро меняются. По крайней мере обморозиться и остаться из-за этого без ног это даже не чистоплюйство это просто идиотизм. И 20 млн. таких валенок кто-то обул. Т.е. адекватных людей всё-таки было большинство.
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5k
au3 2 минуты назад
А можно надевать их с мыслью отомстить за прежнего владельца .... Или быть продолжателем дела
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41k
Войнов 7 минут назад
Когда работал на Севере, мне по нормам полагались унты. Но после первого же выхода в поле и многокилометрового перехода я убедился, что унты хороши только при малоподвижной работе, а вот много двигаться лучше в валенках - они теплые, легкие, мягкие, их после унт на ноге вообще не ощущаешь. Гениальное изобретение.
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1k
Sandmännchen (DDR) 20 минут назад
Не знал – за пост спасибо. А насчёт валенок вообще, хотя "пользовал" их в далёком детстве на Сахалине в 60-х и, позже, только в мороз в училищном карауле (+тулуп), до сих пор отношусь с уважением и ТЕПЛОМ. Вещь!
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122
<name> Полчаса назад
обычная, наша современная мораль абсолютно не годится для войны.
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31k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Какие страшные годы были! Не для современных людей. В кассу 3 человека, девушка, позовите второго кассира.
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634k
Alexey Berestenko Полчаса назад
11 млн валенок пар было поставлено в годы войны на фронт.
Больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.
Это как?
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