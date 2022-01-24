Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева

К слову, уже к лету 1942 года он подал пять рапортов с просьбой отправить его на фронт. В итоге в звании старшины 1-й статьи его вместе с группой моряков-тихоокеанцев отправили в действующую армию и зачислили в 10470-й полк 284-й стрелковой дивизии 62-й армии.

«И тут из-за кустов показались люди в штатском. Они шли, еле переступая, оборванные, грязные, перевязанные серыми от пыли бинтами. Это мирные жители Сталинграда направлялись в госпиталь. Моряки, ещё не видевшие ужасов войны, смотрели на них с болью. С опушки леса, в котором мы замаскировались, был виден Сталинград. Между нами и горевшим городом лежала Волга» — таково было первое впечатление Зайцева от военного Сталинграда.

После того, как вместе с товарищами он пошел подготовку к городским перестрелкам, его переправили через Волгу в Сталинград. И уже в первых боях стало очевидно: у Зайцева талант к стрельбе. 25 октября того же года командир батальона позвал Зайцева и показал в окно: в 800 метрах бежал фашист. Тогда снайпер прицелился, и раздался выстрел. Фашист был мертв. Через несколько минут рядом с немцем лежало еще несколько человек.