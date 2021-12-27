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Как солдаты боролись с окопными крысами в Первую мировую войну

Как солдаты боролись с окопными крысами в Первую мировую войну (10 фото)

Автор:
27 декабря 2021 20:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: военные снимки   война   исторические фотографии   история   крысы   окопы   первая мировая война   
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Во время Первой мировой войны окопы были наиболее эффективным средством для защиты и контратаки. Однако у них был один значительный недостаток: вездесущие крысы, которые были настолько гигантскими, что их боялись кошки.

Крыс привлекали припасы, отходы и тела захороненных солдат, поскольку в окопах не было возможности провести захоронение надлежащим образом. На теле покойного всегда можно было найти две-три крысы. Нередко солдаты просыпались от того, что по ним ползали крысы. Многие солдаты убивали грызунов штыками, а некоторые не жалели и пули, хотя отстреливать крыс было бессмысленной тратой времени.

Обычно, чтобы справиться с крысами, солдаты держали в окопах кошек и терьеров. Терьеры были более эффективны, поскольку кошки обычно ловят лишь одну крысу за раз и часто отдыхают, чтобы поесть. При этом дрессированный терьер может распугать крыс и не останавливается, чтобы перекусить: он просто убивает крысу и сразу переходит к следующей.

В подборке ниже представлены снимки, на которых солдаты с гордостью демонстрируют пойманных или убитых в окопах крыс.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: военные снимки   война   исторические фотографии   история   крысы   окопы   первая мировая война   
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2  комментария
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86
__ Час назад
Я так понял французы быстрее немцев отлавливали крыс, полезное знание...
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64k
parallax Полчаса назад
Шашлык сам прибегал в окопы. И солдатвм было не так скучно отсиживаться в окопах.
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