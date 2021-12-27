Как солдаты боролись с окопными крысами в Первую мировую войну

Во время Первой мировой войны окопы были наиболее эффективным средством для защиты и контратаки. Однако у них был один значительный недостаток: вездесущие крысы, которые были настолько гигантскими, что их боялись кошки.
Крыс привлекали припасы, отходы и тела захороненных солдат, поскольку в окопах не было возможности провести захоронение надлежащим образом. На теле покойного всегда можно было найти две-три крысы. Нередко солдаты просыпались от того, что по ним ползали крысы. Многие солдаты убивали грызунов штыками, а некоторые не жалели и пули, хотя отстреливать крыс было бессмысленной тратой времени.
Обычно, чтобы справиться с крысами, солдаты держали в окопах кошек и терьеров. Терьеры были более эффективны, поскольку кошки обычно ловят лишь одну крысу за раз и часто отдыхают, чтобы поесть. При этом дрессированный терьер может распугать крыс и не останавливается, чтобы перекусить: он просто убивает крысу и сразу переходит к следующей.
В подборке ниже представлены снимки, на которых солдаты с гордостью демонстрируют пойманных или убитых в окопах крыс.
1. Крысы в немецких окопах. Проблема с крысами сохранялась на протяжении всей войны; но многие ветераны клялись, что крысы чувствовали приближение плотного вражеского огня и скрывались из виду.
5. Солдаты позируют с крысами, пойманными в результате нескольких часов охоты. Несколько солдат держат лопаты и импровизированные дубинки: очевидно, их любимое оружие в этой «Rattenjagd» [охоте на крыс].
7. Результат 15-минутной охоты на крыс во французском окопе. Обратите внимание на джек-рассел-терьера на руках мужчины слева.
8. Официальный крысолов со своей собакой и сумкой. Иллюстрация издания The Illustrated War News, февраль 1916 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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