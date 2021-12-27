Как солдаты боролись с окопными крысами в Первую мировую войну

Крыс привлекали припасы, отходы и тела захороненных солдат, поскольку в окопах не было возможности провести захоронение надлежащим образом. На теле покойного всегда можно было найти две-три крысы. Нередко солдаты просыпались от того, что по ним ползали крысы. Многие солдаты убивали грызунов штыками, а некоторые не жалели и пули, хотя отстреливать крыс было бессмысленной тратой времени.

Обычно, чтобы справиться с крысами, солдаты держали в окопах кошек и терьеров. Терьеры были более эффективны, поскольку кошки обычно ловят лишь одну крысу за раз и часто отдыхают, чтобы поесть. При этом дрессированный терьер может распугать крыс и не останавливается, чтобы перекусить: он просто убивает крысу и сразу переходит к следующей.

В подборке ниже представлены снимки, на которых солдаты с гордостью демонстрируют пойманных или убитых в окопах крыс.