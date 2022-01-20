Кто продал Анну Франк нацистам: загадка военной Голландии

Кто не знает Анну Франк, девочку, дневник которой смог доказать вину нацистов и рассказать немного о жизни евреев под гнетом режима Гитлера? О трагической судьбе еврейского народа на основе дневников этой девочки снят не один фильм. Но кто же предал семью и друзей Анны? Спустя 70 лет историки смогли сделать некоторые выводы. Об этом рассказываем подробнее.
Известно, что девочку вместе с семьей и друзьями задержали в Амстердаме всего за восемь месяцев до окончания войны, 4 августа 1944 года. Почти два года они прятались в тайном укрытии на складе на берегу одного из каналов. Всех их отправили в концлагеря. Анна и ее сестра Марго погибли в лагере Берген-Бельзен в начале 1945 года.
Это все – известно и уже является частью печальной истории человечества. Но до конца неизвестно: кто предал всех этих людей? После войны историки делали различные предположения и догадки. А Музей Анны Франк и вовсе проводил собственное исследование, из которого стало понятно, что это могла быть сама Анна и ее знакомые. Чисто случайно.
Конечно, такой вывод был слишком уж циничным. Поэтому в том же 2016 году два десятка историков и криминалистов объединились, чтобы наконец выяснить, кого же на самом деле можно считать той самой «крысой», выдавшей семью Анны.
Рассказываем об их расследовании по порядку.
Для начала, фильм об Анне Франк излагает ее историю весьма верно. Война уже была в стадии завершения, по радио тут и там трубили о том, что войска союзников на подходе. Люди из окружения Анны, которые прятались два долгих года на чердаке были уверены, что скоро этот кошмар закончится.
4 августа 1944 года отец Анны давал урок английской грамматики сыну своих друзей. Они вместе скрывались от нацистов. Тогда же на лестнице и стали слышны шаги полицаев.
Отто Франк, отец Анны, стал единственным выжившим из всех тех людей, которые прятались на чердаке. Его отправили в Освенцим, а после возвращения он требовал провести расследование. Но голландские власти не могли ответить на его вопросы: следователей было мало, ведь коллаборационистов на службе видеть никто не хотел. Да и работы было невпроворот: множество преступлений ждали своего часа быть раскрытыми.
Все бы и осталось так, если бы не жадность одного немца. Им оказался обершарфюрер СС Йозеф Зильбербауэр. Это был не просто СС-овец. Это был человек поистине корыстный. Если вы думали, что немцы убивали евреев только из соображений расизма, вы сильно ошибаетесь: многие из них изрядно наживались на украденном у еврейского народа состоянии.
Именно этот человек выхватил портфель из рук Анны при аресте и начал набивать его золотом стоматолога Фрица Пфайфера, который прятался в укрытии со всеми остальными. В портфеле были документы, в том числе дневник Анны. Он остался на полу, когда неосторожный вор набивал богатством портфель. После ухода семьи дневник забрала Мип Гиз, которая помогала Франкам и их друзьям прятаться. Так мир узнал о дневнике Анны.
Но несмотря на мировую известность, никто так точно и не знал, из-за чего же все-таки задержали семью Анны. Поэтому шесть лет назад дворе кинематографистов, Дейс Вайенс и его друг Питер ван Твиск решили снять фильм, в котором группа экспертов провела бы собственное расследование.
В группу вошли историки, криминалисты, специалисты по цифровой обработке больших объемов информации. Также был бывший агент ФБР. Начали расследование с того, что внимательно изучили все предыдущие версии прежде, чем выдвигать собственную.
В базе данных, созданной экспертами, оказались доносчики, коллаборационисты, рапорты и многие документы. В итоге этого и благодаря тому, что место, где прятались люди, было хорошо известно, круг подозреваемых сильно сузился.
Кроме того, нельзя было утверждать, что полицейские не наткнулись на семью и их друзей случайно. Позже следователи выяснили, что рейд был специально организован и полицаи точно шли за этой конкретной семьей.
Первоначальной версией было то, что предателем был менеджер склада Виллем ван Маарен. Его Отто подозревал в числе первых. Но на самом деле голландец просто был мелким жуликом и мог знать о том, что на складе могут прятаться люди. В принципе, его это и интересовало: уходя, он оставлял на столах ножи и рассыпал муку, чтобы выяснить, никто ли не ходил по складу во внерабочие часы.
Однако на самом деле нацистов к семье Франк привел телефонный звонок офицеру. А у ван Маарена не было доступа к телефону, да и услышав о том, кто он такой, офицер не стал бы с ним разговаривать.
По другой версии, сдать семью Франк могла Анс ван Дейк. Эта женщина в какой-то момент была вынуждена работать под видом бойца Сопротивления, и в конце концов сдала нацистам порядка 200 человек. Работала она как раз неподалеку от укрытия Анны, поэтому могла и знать о тайной комнате. Но в тот момент ван Дейк выполняла задание немцев, пытаясь проникнуть в ряды Сопротивления в Утрехте.
Также подозревали и Нелли Воскейл, сестру Беп Воскейл. Беп помогала семье Анны. Подозревал Нелли и ее сын. Нелли связалась с австрийским нацистом, отправилась во Францию и там работала на вермахт, из-за чего рассорилась с семьей.
"Отправляйтесь к своим евреям!", - крикнула она как-то во время семейной ссоры своей сестре и отцу, которые помогали спрятавшимся на складе людям. То есть она или точно знала, или догадывалась, что происходит, несмотря на все старания держать в тайне место, где прятались семья Франк и их друзья. Эту версию, однако, тоже отмели, так как оказалось, что Отто Франк и Мип Гиз смогли сами найти истинного предателя, с чем согласились следователи. Этим предателем оказался, внезапно, еврей.
В один прекрасный день Отто Франк получил анонимную записку. Произошло это уже после его возвращения из лагеря смерти, и в ней было сказано, что прятавшихся на чердаке выдал Арнольд ван ден Берг. Он сообщил нацистам адреса и других людей, которые прятались.
Этот человек был нотариусом и членом Еврейского совета. Этот самый совет создали, как бы парадоксально не звучало, во время оккупации Нидерландов нацистами.
Также совет назывался юденратом. И вот этот самый юденрат был объектом недовольства Сопротивления: он лишь способствовал уничтожению всех евреев. Но в действительности, евреям тогда приходилось выбирать, как выживать. Условия становились все более невыносимыми, а юденрат хоть как-то помогал.
Именно благодаря юденрату были найдены пути добывания продуктов, когда евреям входы на рынки и в магазины был запрещен. Еврейским же детям, которым запретили посещать школу, организовали специальное образование. Многие евреи получали от совета теплую одежду, так как им запрещалось брать с собой в концлагерь зимний вещи. А если ты состоял в юденрате и выполнял любую, хоть и неоплачиваемую работу, это могло уберечь от газовой камеры.
Что же касается ван ден Берга, он смог добиться от оккупационных властей того, чтобы его перестали официально считать евреем. Он даже вышел из состава совета, и попытался вернуть свой бизнес. Но новому владельцу это очень не понравился, он подал жалобу, и в итоге его с семьей вновь причислили к евреям. В итоге и ван ден Берг, и его семья оказались в опасном положении без юридической защиты. Но их в итоге не отправили в концлагерь.
А все потому, что, работая в юденрате, он мог узнать адреса всех скрывавшихся евреев и сдать их немцам для свободы, спасая свою жизнь и жизнь своей семьи. Отто Франк узнал обо всех этих тонкостях и смог понять Альберта. Он не стал оглашать подробности биографии нотариуса.
Расследование тоже пришло к выводу, что это именно Альберт. Но в истории Нидерландов были и другие предатели. В конце концов, судить стоит каждому: считать его предателем и убийцей, или же пожалеть старого человека.
Источник:
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Дневник Анны Франк оказался фальшивкой.
https://www.politforums.net/historypages/1390987469.htmlhttps://www.politforums.net/historypages/1390987469.html
В 1956-1958 годах в Европе много шума наделал судебный процесс по иску настоящего автора дневника - известного писателя и журналиста Мейера Левина (Meyer Levin) к отцу Анны - Отто Франку за роялти (прибыль с продажи книги).
В результате Левин отсудил 50.000 долларов в качестве возмещения "за мошенничество, неисполнение денежных обязательств и незаконное использование идеи».