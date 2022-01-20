Кто продал Анну Франк нацистам: загадка военной Голландии

Но несмотря на мировую известность, никто так точно и не знал, из-за чего же все-таки задержали семью Анны. Поэтому шесть лет назад дворе кинематографистов, Дейс Вайенс и его друг Питер ван Твиск решили снять фильм, в котором группа экспертов провела бы собственное расследование.

В группу вошли историки, криминалисты, специалисты по цифровой обработке больших объемов информации. Также был бывший агент ФБР. Начали расследование с того, что внимательно изучили все предыдущие версии прежде, чем выдвигать собственную.

В базе данных, созданной экспертами, оказались доносчики, коллаборационисты, рапорты и многие документы. В итоге этого и благодаря тому, что место, где прятались люди, было хорошо известно, круг подозреваемых сильно сузился.

Кроме того, нельзя было утверждать, что полицейские не наткнулись на семью и их друзей случайно. Позже следователи выяснили, что рейд был специально организован и полицаи точно шли за этой конкретной семьей.

Первоначальной версией было то, что предателем был менеджер склада Виллем ван Маарен. Его Отто подозревал в числе первых. Но на самом деле голландец просто был мелким жуликом и мог знать о том, что на складе могут прятаться люди. В принципе, его это и интересовало: уходя, он оставлял на столах ножи и рассыпал муку, чтобы выяснить, никто ли не ходил по складу во внерабочие часы.