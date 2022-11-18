20 фотографий эксклюзивных вещей, которые нашли своих счастливых обладателей

Комиссионные магазины и блошиные рынки - это настоящий кладезь сокровищ. Ведь то, что является мусором для одних, может для других превратиться в сверкающий бриллиант. В этом посте вы увидите такие потрясающие находки.

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Увидел эту совершенно безумную толстовку, и не смог от неё отказаться 0 Источник:

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Эта мебель как-будто вышла из мультфильма "Красавица и чудовище" 0 Источник:

Поставлю в прихожей, пусть встречает мужа, когда он задерживается с работы 0 Источник:

Это старинный умывальник, он потрясающий 0 Источник:

Эта удивительная лампа - настоящее волшебство 0 Источник:

Часы - солнце за сущие копейки 0 Источник:

Аппетитные мандаринки 0 Источник:

Картина Альдо Луонго “Юные влюбленные” 1969 год, всего за пять долларов 0 Источник:

Я влюбилась в эту эффектную лампу - жемчужину 0 Источник:

Отличное пособие для начинающего грибника 0 Источник:

Моя подруга купила это невероятное викторианское кресло, и теперь хочет обить его бархатом 0 Источник:

Мы с моим сыном купили эту чугунную маленькую плиту в антикварном магазине, и знаете, она работает 0 Источник:

Забавные маленькие солонка и перечница 0 Источник:

Я увидел на блошином рынке точную копию моей девочки 0 Источник:

Это очень необычный фен 0 Источник:

Эксклюзивный стол 0 Источник:

Лучший набор ножей на свете 0 Источник:

Не смогла пройти мимо этой душевной бабули. Я забрала её домой 0 Источник:

Эта кружка слишком милая 0 Источник: