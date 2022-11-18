20 фотографий эксклюзивных вещей, которые нашли своих счастливых обладателей

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Комиссионные магазины и блошиные рынки - это настоящий кладезь сокровищ. Ведь то, что является мусором для одних, может для других превратиться в сверкающий бриллиант. В этом посте вы увидите такие потрясающие находки.
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Моя подруга купила это невероятное викторианское кресло, и теперь хочет обить его бархатом
Мы с моим сыном купили эту чугунную маленькую плиту в антикварном магазине, и знаете, она работает
Источник:
АНТИФИШКИ
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