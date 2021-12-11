17 увлекательных фотографий диковинных вещей

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Мир вокруг огромен и удивителен, но мы большую часть жизни проводим на работе и в делах, поэтому легко об этом забываем. В этом посте вы увидите занимательные кадры неординарных вещей, мест и явлений.
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Редкая фотография скульптуры бамианского Будды в Афганистане. Уничтожена талибами в 2001 году
Кобото Сантаро, японский военный командир, одетый в традиционные доспехи. Фото 1863 года, Феличе Беато
Альпийское убежище, построенное на склоне вертикальной горной вершины в Монте Кристалло, Италия
После 2300 лет под водой тайник древних реликвий был вновь открыт, у побережья Тонис-Ираклион в Египте
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Метки: Диковинные Кадры вещи мир увлекательные удивительно
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