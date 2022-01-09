15 исключительных вещей, которые не каждый день увидишь

Некоторым людям попадается на пути нечто невероятное, и к счастью, у них всегда есть возможность заснять интересные моменты или потрясающие находки. В этом посте вы увидите изображения исключительных вещей и явлений.

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Встреча с медузой чуть не стала смертельной 0 Источник:

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Родник течёт через живое дерево 0 Источник:

Огромная рыба - наполеон весит 40 килограмм 0 Источник:

Лесной склад в Сиэтле, штат Вашингтон, 1937 год 0 Источник:

Скальные образования Маньпупунер, Северный Урал и человек 0 Источник:

Храм Байравар в Индии имеет резьбу разных стадий роста плода в утробе матери. Эти изображения сделаны за 1000 лет до изобретения рентгеновских лучей, микроскопа и ультразвука 0 Источник:

Стена глицинии 0 Источник:

Молния ударила в пляж Дорнох, Шотландия 0 Источник:

Гигантская кувшинка способна выдержать человека 0 Источник:

Гигантское ископаемое кронозавр 0 Источник:

Публичная библиотека Каннур, Индия 0 Источник:

Особняк построен на вершине небоскрёба 0 Источник:

Ныряльщик, который одновременно касается Северной Америки и Европейского континента 0 Источник:

Аргентинский фермер нашел это 20 000-летнее семейство гигантских броненосцев, похороненных у реки. Все они смотрели в одном направлении, самый большой из них был размером с Volkswagen, и весил более 2 тонн 0 Источник: