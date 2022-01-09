15 исключительных вещей, которые не каждый день увидишь

1433
16
Некоторым людям попадается на пути нечто невероятное, и к счастью, у них всегда есть возможность заснять интересные моменты или потрясающие находки. В этом посте вы увидите изображения исключительных вещей и явлений.
×
×
Храм Байравар в Индии имеет резьбу разных стадий роста плода в утробе матери. Эти изображения сделаны за 1000 лет до изобретения рентгеновских лучей, микроскопа и ультразвука
Аргентинский фермер нашел это 20 000-летнее семейство гигантских броненосцев, похороненных у реки. Все они смотрели в одном направлении, самый большой из них был размером с Volkswagen, и весил более 2 тонн
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 обычных вещей, которые отлично замаскировались
- 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел
- 15 невероятных вещей, которые происходят здесь и сейчас
- 12 интересных фактов, которые поразили любознательных пользователей
- 15 счастливчиков, которые нашли иголку в стоге сена
31
Понравилось31
Новости партнёров