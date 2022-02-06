15 раз, когда люди сделали действительно необычные находки

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В жизни происходит множество любопытных моментов и причудливых ситуаций, и хорошо, что кто-то обязательно находится рядом, чтобы их заснять. В этом посте вы увидите такие впечатляющие вещи.
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Голубые главки - морские слизни, которые питаются ядовитыми существами, накапливают яд и используют его при нападении хищников
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