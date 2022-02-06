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15 раз, когда люди сделали действительно необычные находки

15 раз, когда люди сделали действительно необычные находки (16 фото)

Автор:
06 февраля 2022 00:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Необычные   вещи   моменты   находки   ситуации   
1060
16
В жизни происходит множество любопытных моментов и причудливых ситуаций, и хорошо, что кто-то обязательно находится рядом, чтобы их заснять. В этом посте вы увидите такие впечатляющие вещи.
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Метки: Любопытные   Необычные   вещи   моменты   находки   ситуации   
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Luc72 53 минуты назад
Почему непонятным образом?
Весь процесс же показан...

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5
Agich 44 минуты назад
Пост хороший, даже забавный ( в отличие от многих ). Только не пойму кто минусы то ставит ? Да, многое уже известно и без этого поста, но зачем минусить то ? Ну возьмите и сделайте сами, минусаторы, а мы оценм.
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