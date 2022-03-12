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Парусная ящерица: Рептилия, которая эпично уходит от проблем. Взрослые бросаются с деревьев вниз, а дети — убегают по воде!

Парусная ящерица: Рептилия, которая эпично уходит от проблем. Взрослые бросаются с деревьев вниз, а дети — убегают по воде! (8 фото)

Автор:
12 марта 2022 20:43
Метки: животные   интересно   факты   
284
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Благодаря мультфильму Простоквашино, все мы с детства знаем, что Крузенштерн — это человек и пароход. Но мало кто слышал о ящерице-паруснике, которая тоже преуспела в освоении водных просторов. Конечно, кругосветку она, как великий путешественник, не осилит. Но мог ли Крузенштерн осилить хождение по воде? Вряд ли. А вот наш герой по воде не то что ходит, он по ней бегает!

Чтобы повстречаться с рептилодным матросом, нам и самим придётся проделать немалый путь по морю — обитает наш парусный друг исключительно на территории островов Юго-Восточной Азии: Филиппинах, Индонезии, Папуа-Новой-Гвинеи. Эпичное англоязычное название «гидрозавр» тонко намекает на прочную связь рептилии с водной стихией. И действительно, ящер обитает исключительно близь пресноводных водоёмов.

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Парусная ящерица — это отдельный род, в который входит 5 видов. Но из-за того, что все они схожи между собой, различия между ними вывели лишь в 2018 году.


При этом ничего не выдаёт в рептилии водоплавающее существо. Целыми днями она греет бока, сидя на ветвях деревьев. Да и пропорции у ящерицы не больно обтекаемые: лапы в раскоряку, пухлая тушка, весом до 2.5 кило — не лучшие характеристики для пловца. Но стоит замаячить опасности, как рептилия, будучи и капитаном, и матросом в одном лице, даёт команду «Поднять паруса»! Животина камнем падает с ветки в озеро, над которым висело, и отправляется в плавание.

Кстати, свой парус ящерицы используют в том числе для обогрева. Когда им становится холодно, они поднимают гребень, тем самым увеличивая площадь своего тела и согреваясь.


Под водой парусная ящерица чувствует себя не хуже рыбы. Плоский хвост не ловит попутный ветер, зато превращается в мощное весло, с каким и моторов никаких не нужно. Лёгкие рептилия тоже прокачала — задержать дыхание она может аж на 15 минут.

Ещё эпичнее от проблем уходят молодые парусные ящерицы. Почуяв опасность, юные рептилоиды тоже спешат к воде. Но вместо того, чтобы в неё падать, они бегут по её глади! Всё благодаря особенному строению лапок. Во первых, пальцы у парусных ящериц сплющены. Во-вторых, поверхность лапок покрыта чешуйчатой бахромой. Обе этих фичи обеспечивают животине большую площадь соприкосновения с поверхностью, а значит, благодаря магии физики, жидкость на пару секунд превращается в твердь.

По итогу ящерицы всё равно проваливаются в воду, но даже молодь плавает под водой не хуже взрослых.

Устраивать пробежки по воде могут только молодые ящерицы. Взрослые слишком тяжёлые для такого спринта. Оно и не удивительно, жрут рептилии абсолютно всё: листья, плоды, цветы, насекомых, мясо. Как на такой диете не потолстеть?

К тому же у каждого уважающего себя ящера есть собственная земля, с которой не убежишь. Территориальные споры рептилии решают без кровопролития. Чтобы показать, кто батя на районе, достаточно показать свой парус. Парус не поднял — место потерял, что очень неприятно. Ведь чем больше у тебя земель, тем больше самочек ты сможешь окучить.

Из-за мирного нрава, непривередливости в питании и шикарной внешности парусные ящерицы становятся желанными питомцами у любителей экзотики. К сожалению, большой спрос рождает браконьерство, из-за которых в дикой природе рептилий остаётся всё меньше и меньше.

Парусные ящерицы размножаются раз в год. Зато когда момент Х наступает — проглядеть его невозможно. Самцы переодеваются в яркий фиолетовый костюм. Видимо, рептилоидным дамам нравятся парни с изюминкой.

После того, как морячка нашла своего моряка, парочка расходится, как в море корабли. Ну а что вы хотели? На воде нет месту романтике! Мать из парусной ящерицы тоже не сильно сентиментальная: закопав кладку из 2-8 яиц возле воды, она исчезает из жизни будущих потомков. Через 2 месяца, аккурат к сезону дождей, будущие покорители водных просторов проклюнутся и побегут кто куда: кто на дерево, кто по воде, кто под воду.

Источник:

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Метки: животные   интересно   факты   
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