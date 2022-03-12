Парусная ящерица: Рептилия, которая эпично уходит от проблем. Взрослые бросаются с деревьев вниз, а дети — убегают по воде!

Парусная ящерица — это отдельный род, в который входит 5 видов. Но из-за того, что все они схожи между собой, различия между ними вывели лишь в 2018 году.

При этом ничего не выдаёт в рептилии водоплавающее существо. Целыми днями она греет бока, сидя на ветвях деревьев. Да и пропорции у ящерицы не больно обтекаемые: лапы в раскоряку, пухлая тушка, весом до 2.5 кило — не лучшие характеристики для пловца. Но стоит замаячить опасности, как рептилия, будучи и капитаном, и матросом в одном лице, даёт команду «Поднять паруса»! Животина камнем падает с ветки в озеро, над которым висело, и отправляется в плавание.