10 фантастических природных явлений, которые лишают дара речи

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Даже если вы хорошо разбираетесь в физике и знаете природу различных явлений, вы просто не можете не удивляться тому, насколько они впечатляют. В этом посте вы увидите потрясающие кадры, которые удалось запечатлеть фотографам. Они в очередной раз доказывают, что матери-природе не нужен фотошоп.
Бриниклы
Это явление выглядит как подводный кристалл. Он образуется, когда соленая вода просачивается из морского льда, затем опускается в море и создает эту невероятную подводную ледяную скульптуру. Они встречаются только в океанических водах вокруг Южного и Северного полюсов.
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Ледяные шары
Такое редкое природное явление происходит в местах с суровым климатом. В России ледяные шары обнаружили в Сибири, на побережье Обской губы. Они были идеально круглой формы. Этими шарами было усеяно все побережье. Их диаметр составлял от 10 до 25 сантиметров.
Мамматусы
Эти облака известны как мамматусы или "вымяобразные". Они образованы холодным воздухом, который создает карманы, противоположные облакам, поднимающимся через теплый воздух. Из-за своего несколько пугающего вида, их считают предвестниками бури или урагана. Эти облачные скопления длятся в среднем от 15 минут до нескольких часов.
Огни Святого Эльма
Это форма коронального разряда в сильном электрическом поле в атмосфере. Обычно это происходит перед бурей или во время метели зимой. Кроме того, этот свет может появиться вдоль передних краев самолета, который попадает в грозовое облако. Многие моряки прошлого считали корональные разряды благоприятными предзнаменованиями и называли их в честь своего покровителя, Святого Эльма.
Слава
Это оптическое явление, вызванное каплями воды, состоящее из концентрических колец и несколько похожее на радугу. Эти кольца возникают из-за сочетания дифракции света, отражения и преломления.Чтобы насладиться этой иллюзией, вы должны стоять на горе или высоком мосту с источником света (Солнцем или Луной) прямо позади вас.
Шаровая молния
Истинная природа шаровой молнии до сих пор неизвестна. Согласно наиболее распространенной теории, это атмосферное электрическое явление, тип молнии, напоминающий шар, который возникает во время грозы и движется по странным траекториям.
Столбы света
Световой столб - это редкое оптическое явление, возникающее из-за отражения света от многочисленных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере. Как правило, у вас есть шанс увидеть это явление, только если на улице действительно холодно.
Мираж
Возникает, когда лучи света изгибаются между слоями воздуха разной температуры. В этом случае световые лучи создают смещенное изображение далеких объектов или неба.
Существует несколько видов миражей. Например, нижний мираж (как на картинке): выглядит как сверкающая поверхность воды в пустыне, когда на самом деле это просто отражение неба над перегретой песчаной землей.
Более высокие миражи характерны для северных регионов, так как там есть большие и плоские льдины.
Существует несколько видов миражей. Например, нижний мираж (как на картинке): выглядит как сверкающая поверхность воды в пустыне, когда на самом деле это просто отражение неба над перегретой песчаной землей.
Более высокие миражи характерны для северных регионов, так как там есть большие и плоские льдины.
Фата Моргана
Это редкое оптическое явление состоит из нескольких форм миражей. Эти миражи значительно искажают объекты, на которых они основаны. Феномен назван в честь феи Морганы, которая, как полагают, живет на дне моря. Фата-Моргана возникает из-за того, что лучи света изгибаются, когда они проходят через слои воздуха разной температуры, которые способны создавать зеркальное отражение.
Дымовой вихрь
В июле 2017 года людей напугало огромное черное кольцо над трассой M62 в Западном Йоркшире, Англия. Некоторые люди думают, что это НЛО или даже порталы в другой мир. Но у ученых есть объяснение: эти жуткие черные кольца - просто дымовые вихри. Подобные кольца также были замечены в Калифорнии, Казахстане и некоторых других местах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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