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Сообщество Удивительное рядом 275 постов • 47 подписчиков подписаться
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10 фантастических природных явлений, которые лишают дара речи

10 фантастических природных явлений, которые лишают дара речи (11 фото)

Автор:
12 марта 2022 21:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Лишают   Потрясающие   Речи   Фантастические   природные   явления   
944
11
Даже если вы хорошо разбираетесь в физике и знаете природу различных явлений, вы просто не можете не удивляться тому, насколько они впечатляют. В этом посте вы увидите потрясающие кадры, которые удалось запечатлеть фотографам. Они в очередной раз доказывают, что матери-природе не нужен фотошоп.
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Источник:

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Метки: Лишают   Потрясающие   Речи   Фантастические   природные   явления   
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4  комментария
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Это называлось и называется "Брокенский призрак"...
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−9
Weer Fsefg 2 часа назад
Брайниклы копипаст куев
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
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Ничего редкого....
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Это и есть мираж...
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