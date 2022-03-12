10 фантастических природных явлений, которые лишают дара речи

Возникает, когда лучи света изгибаются между слоями воздуха разной температуры. В этом случае световые лучи создают смещенное изображение далеких объектов или неба.

Существует несколько видов миражей. Например, нижний мираж (как на картинке): выглядит как сверкающая поверхность воды в пустыне, когда на самом деле это просто отражение неба над перегретой песчаной землей.

Более высокие миражи характерны для северных регионов, так как там есть большие и плоские льдины.