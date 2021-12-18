Природа творит: 20+ случаев, когда окружающий мир нас удивил

Автор:
18 декабря 2021 09:00
Аккаунт на форуме Reddit
собирает самые разные фото с явлениями природы, которые встретили пользователи сети. Вот сколько всего интересного может сотворить природа!
Утренние узоры от мороза на машине
Листья винограда выглядят как слон
"Сегодня я увидел "конец" радуги"
Кошка с лишними пальчиками
Удивительный цветок - японская камелия
Ежики, которым исполнился один день
Муравьи поднимают перчатку по столбу
Жеода (геологическое образование). Кажется, что на ней изображен пляж и море
"Мой рододендрон выглядит так, будто хочет убежать"
Морозный узор на лобовом стекле
На срезе дерева виднеется рыбка
Шмель идеально совпал с линией на ботинке
"Мой дедушка показывает гигантскую капусту с огорода"
Палитра цветов на листочках
Солнце подсвечивает паутину так, что она похожа на CD-диск
Помидорка, похожая на резиновую уточку
"Мои курицы несут яйца разных цветов"
Красная кукуруза из Грузии
"Говорят, что это был удар молнии по бетонному тротуару"
Маленький осьминожка в раковине
Дерево вросло само в себя
"Этот вулкан находится в нескольких километрах от моего дома в Исландии. Он извергается уже несколько месяцев"
Камень на берегу выглядит как голова дракона
Чистейшая ледниковая вода
"На мою ногу решил приземлиться дятел"
Помидорки выросли прямо на дороге
"На нашем лимонном дереве вырос странный лимон"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: