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Природа творит: 20+ случаев, когда окружающий мир нас удивил

Природа творит: 20+ случаев, когда окружающий мир нас удивил (35 фото)

Автор:
18 декабря 2021 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   дикая природа   интересно   интересное   подборка   природа   фото   явления   
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Аккаунт на форуме Reddit собирает самые разные фото с явлениями природы, которые встретили пользователи сети. Вот сколько всего интересного может сотворить природа!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   дикая природа   интересно   интересное   подборка   природа   фото   явления   
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Viktor 20 минут назад
Ну без нашего брата, человека здесь явно не обошлось!

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mercure

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