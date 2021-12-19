15 поразительных фотографий увлекательных диковинок

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В мире всё ещё остаются места, вещи и явления, которые могут кого-то заинтересовать и удивить. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии различных необычностей, которыми поделились пользователи сети.
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В Финляндии, Хельсинки, есть большой бункер под названием ”подземный город", в котором есть бассейн, картинговая дорожка и многое другое. За 3 дня он может быть превращен в убежище, в котором могут разместиться 700 000 человек
Артроплевра, вымершая доисторическая многоножка и крупнейшее земное беспозвоночное, которое когда-либо существовало
Форт Джанджира, Индия. Непобедимый Форт. У него было несколько тайных проходов под морем, которые выходили к близлежащим деревням
Абуна Йемата Гух - монолитная церковь, расположенная в регионе Тыграй, Эфиопия. Вход находится на высоте 2580 метров
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