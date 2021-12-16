20+ интересных и необычных снимков с радугой

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Радуга - одно из самых красивых явлений природы. Это недолгое атмосферное явление, но мы всегда удивляемся ему, как дети, и с удовольствием любуемся. Некоторые пользователи сети поделились самыми удивительными и необычными фотографиями с радугой. Взгляните на красоту!
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"Мы заметили этот необычный кусочек радуги. Это явление длилось недолго, но было увлекательно за ним наблюдать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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