15 раз, когда люди встретили что-то действительно потрясающее

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Созерцание шедевра всегда вызывает особенные переживания, независимо от того, сделан ли он руками человека или является подарком Матери-природы. В этом посте вы увидите настолько великолепные вещи, что даже сложно поверить, что они реальны.
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1400-летнее дерево Гинкго скидывает золотую листву. Оно растёт в стенах буддийского храма Гу Гуаньинь, Китай
Эти светящиеся породы известны как йооперлиты. Обнаружены в штате Мичиган, на берегу озера Верхнее
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