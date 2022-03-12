Чистота – залог здоровья: в объектив новосибирского фотографа попало весеннее купание семейства выдр

Хотя календарная весна уже наступила, на большей части страны зима еще даже не собирается уходить. Но некоторым, как, к примеру, этому семейству выдр, она никак не мешает наслаждаться жизнью.
В объектив фотографа из Новосибирска попало купание семейства выдр, обитающих в местном зоопарке. Животные вовсю резвились, подставляя под ледяную струю то голову, то лапу и весело ныряли, несмотря на плавающие в полынье куски льда. Вдохновившись задором сородичей, к ним присоединилась и четвертая выдра.
Завершив совмещать приятное с полезным – гигиенические процедуры с плаванием, довольные зверушки с чувством выполненного долга удалились в своей домик.
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АНТИФИШКИ
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