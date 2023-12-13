Мохнатые булыжники, вызывающие гастрономический экстаз и повышающие либидо

Гастрономических извращений в нашем мире хватает. Некоторые эстеты ухитряются получать удовольствие от употребления не только малосъедобных, но и опасных штуковин. Эта тоже выглядит на первый взгляд странной. И даже пугающей.
Какой-то невразумительный меховой булыжник с проблесками алой плоти. Но асцидия Pyura chilensis – представитель подтипа оболочников, вполне себе живое существо. И очень необычное.
Пиура – родня человека. В том плане, что тоже является счастливым обладателем упрощённой версии позвоночника – хорды. Обитатель побережья Чили и Перу даже обладает зачатком мозга. Но только на стадии личинки: по мере роста камешка этот рудиментарный орган исчезает.
Да и зачем он нужен пиуре? Если создание полностью оправдывает название подтипа. Для полноценной жизни ему в принципе нужна сама оболочка – плотная и крепкая, из туницина – целлюлозы животного происхождения, и внутренний мешок, через который постоянно фильтруется вода.
Попадает в ротовое отверстие, выводится из выделительного. И так день за днём, все 2-3 года, которые отвела природа для жизни шерстяных камней. А как же репродуктивная функция? Ведь при такой глобальной занятости пиуры давно должны были исчезнуть с лица земли. К вопросу продолжения рода эти зверушки подходят философски.
Pyura – двуполые существа. То есть гермафродиты. На свет личинки появляются исключительно мужскими особями. По мере созревания головастики приобретают женские половые органы. И выдают в пространство облака половых клеток, многие из которых добираются до соседних колоний и скрещиваются уже там, чтобы обеспечить видовое разнообразие.
Молодёжь на предков совершенно не похожа. У них имеется пресловутая хорда, зачатки мозга и органы равновесия, позволяющие им уверенно держаться в воде. Но плавание не длится долго и обычно занимает несколько дней. Этого времени достаточно, чтобы найти подходящее местечко и осесть с себе подобными в едином колониальном благоденствии уже навсегда. Мозг трансформируется в узел из нервных окончаний, а все прочие функции и умения сходят на нет. Да здравствует существование в виде камня!
Уникальной особенностью живых камешков, которых называют и другими именами – «морской баклажан», «ананас», «стеклянная лампа» и не только, является головокружительно высокий уровень содержания во внутренней оболочке ванадия. Этот химический элемент довольно редкий и присутствует в составе морепродуктов, грибов и зелени. Ванадий помогает контролировать уровень глюкозы, снижает холестерин и обладает антиоксидантным действием. Но в теле этого организма его уровень в 10 млн раз превышает показатели морской воды. И накапливается ванадий как раз из-за постоянной её фильтрации.
Местные употребляют мясо Pyura chilensis в пищу, несмотря на токсичность ванадия. Вскрывают ножом оболочку, слегка поджаривают и едят с хлебом. Или вообще в сыром виде, сбрызнув лимонным соком и сдобрив специями.
А некоторые туристы специально едут на побережье, чтобы вдоволь насладиться камешками. Но отнюдь не из-за вкуса (он горьковато-мыльный из-за высокого уровня содержания металлов). А из-за неподтверждённых способностей волшебно влиять на мужскую потенцию.
Впрочем, это уже личная ответственность гастрономических экстремалов, которые не боятся рискнуть печенью во имя благих целей.
Источник:
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