Мохнатые булыжники, вызывающие гастрономический экстаз и повышающие либидо

Да и зачем он нужен пиуре? Если создание полностью оправдывает название подтипа. Для полноценной жизни ему в принципе нужна сама оболочка – плотная и крепкая, из туницина – целлюлозы животного происхождения, и внутренний мешок, через который постоянно фильтруется вода.

Попадает в ротовое отверстие, выводится из выделительного. И так день за днём, все 2-3 года, которые отвела природа для жизни шерстяных камней. А как же репродуктивная функция? Ведь при такой глобальной занятости пиуры давно должны были исчезнуть с лица земли. К вопросу продолжения рода эти зверушки подходят философски.