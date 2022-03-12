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Самая большая в мире выставка собак открылась в Британии

Самая большая в мире выставка собак открылась в Британии (39 фото + 2 видео)

Автор:
12 марта 2022 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Crufts   Ynews   Бирмингем   братья меньшие   выставка собак   интересно   новости   собаки   
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Десятки тысяч собак и их владельцев собрались в Бирмингеме на самую большую и престижную в мире выставку собак Crufts. Выставка проводится впервые за три года - в 2020 и 2021 годах она была отменена из-за пандемии коронавируса. Участники тщательно готовились к выставке и явно стоят того, чтобы на них взглянуть!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Crufts   Ynews   Бирмингем   братья меньшие   выставка собак   интересно   новости   собаки   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын Час назад
В который раз убеждаюсь, собака это отражение хозяина, что млять хозяйки страшнее моей жизни, что собаки, даже чих на видео ушлепочный обдолбыш.
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