Самая большая в мире выставка собак открылась в Британии

Десятки тысяч собак и их владельцев собрались в Бирмингеме на самую большую и престижную в мире выставку собак Crufts. Выставка проводится впервые за три года - в 2020 и 2021 годах она была отменена из-за пандемии коронавируса. Участники тщательно готовились к выставке и явно стоят того, чтобы на них взглянуть!

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0 Источник: Староанглийская овчарка на контрольных замерах.

0 Источник: Пара бульмастифов на отдыхе.

0 Источник: Пара черных русских терьеров прибыла для участия в выставке.

0 Источник: Самоедской лайке наводят марафет перед началом конкурсной программы.

0 Источник: Вельш-корги, кажется, надоела вся эта суета.

0 Источник: Гигантский немецкий дог привлек внимание принца Майкла Кентского.

0 Источник: Сьюзан Рейли и ее пиренейский зенненхунд по имени Борис в первый день выставки в Национальном выставочном центре Бирмингема..

0 Источник: Пара пуделей принарядилась к шоу.

0 Источник: Пара бородатых колли надела модные ботиночки для участия в выставке.

0 Источник: Из-за неустойчивой бирмингемской погоды многие собаки приехали в обуви.

0 Источник: Прибывает пара самоедов.

0 Источник: Шоу бернских зенненхундов.

Шоу в разгаре. 2022-03-12T09:04:12+03:00 Шоу в разгаре.

0 Источник: Пара тибетских мастифов к выставке готова.

0 Источник: По заявлениям организаторов, в этом году в выставке примут участие около 16 000 собак и их хозяев.

0 Источник: Подготовка к шоу пиренейских зенненхундов.

0 Источник: Бордосские доги взирают на шоу равнодушно.

0 Источник: Одни участники приходят на шоу сами, других везут в клетках.

0 Источник: Ньюфаундленд Джо имеет неплохие шансы на победу.

0 Источник: Даже сенбернары хотят выглядеть празднично на самой большой выставке собак в мире!

0 Источник: Немецкий дог.

0 Источник: Бородатый колли.

0 Источник: Четыре шелти - миниатюрных колли - вышли на прогулку во время выставки.

0 Источник: Бернские овчарки.

0 Источник: Хаски.

0 Источник: "Уберите папарацци!"

0 Источник: В первый день шоу в Бирмингеме дул очень сильный ветер, но собак и их хозяев это не смутило.

0 Источник: В выставке принимают участие собаки из 40 стран.

0 Источник: Староанглийская овчарка.

0 Источник: Комондор - венгерская овчарка - явно приехала издалека.

0 Источник: Прическа на высоте!

0 Источник: Бордосские доги славятся равнодушным выражением лиц.

0 Источник: "Парень, ты в отличной форме!"

0 Источник: Чтобы собаки не страдали от обезвоживания, владельцы обрызгивают их водой из пульверизатора.

0 Источник: Скажи: "Сыр!"

0 Источник: А у меня зато самое длинное название! Собака породы ксолоитцкуинтли к выставке готова.

Владелец бриллиантового ошейника за миллион долларов привлек внимание всей выставки. 2022-03-12T09:04:12+03:00 Владелец бриллиантового ошейника за миллион долларов привлек внимание всей выставки.

0 Источник: Ротвейлеры уделяют не слишком много внимания личной гигиене.

0 Источник: Хозяйка шитцу с оптимизмом смотрит на предстоящие соревнования.