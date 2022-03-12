Самая большая в мире выставка собак открылась в Британии

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Десятки тысяч собак и их владельцев собрались в Бирмингеме на самую большую и престижную в мире выставку собак Crufts. Выставка проводится впервые за три года - в 2020 и 2021 годах она была отменена из-за пандемии коронавируса. Участники тщательно готовились к выставке и явно стоят того, чтобы на них взглянуть!
Сьюзан Рейли и ее пиренейский зенненхунд по имени Борис в первый день выставки в Национальном выставочном центре Бирмингема..
Шоу в разгаре.
По заявлениям организаторов, в этом году в выставке примут участие около 16 000 собак и их хозяев.
В первый день шоу в Бирмингеме дул очень сильный ветер, но собак и их хозяев это не смутило.
Чтобы собаки не страдали от обезвоживания, владельцы обрызгивают их водой из пульверизатора.
Владелец бриллиантового ошейника за миллион долларов привлек внимание всей выставки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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