Fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию. Умрет ли футбол в России без фанатов?

Я не понимаю, зачем мне Fan ID, когда я иду на футбол в своей стране, где я гражданин и у меня есть паспорт, при этом я ещё и билеты покупаю через свою банковскую карту на сайте Зенита, где у меня, ёпт, аккаунт с моими данными.



Пожалуй, и без стадиона обойдусь.