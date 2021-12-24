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Fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию. Умрет ли футбол в России без фанатов?

Fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию. Умрет ли футбол в России без фанатов? (12 фото)

Автор:
24 декабря 2021 22:34
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   зенит   интересно   новости   паспорт фаната   спартак   футбол   
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Болельщики футбольного клуба санкт-петербургского Зенита выступили против введения Fan ID для допуска на трибуны стадионов.

"Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое "fan id" превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", — говорится на сайте.

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Фан-клуб питерского Зенита после того, как Госдума приняла законопроект о введении "паспорта болельщика" для допуска на стадионы, заявил, что откажется от оформления этих документов.

Если активные болельщики Зенита уйдут с трибун, то футбол в России может остаться с пустыми трибунами.

Дело в том, что обыватели не так часто посещают стадионы во время футбольных матчей.

"G-7 Ultras" - одно из движений фантов футбольного клуба "Спартак", поддержали петербургских коллег.

"В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID. Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием "скам-айди" наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры", — заявили в движении "G-7 Ultras".

Однако оба движения не отказываются поддерживать команду вне футбольных матчей. Если так пойдет дальше и другие фанатские движения поддержат демарш зенитовского фан-клуба, то следующий сезон РПЛ может проходить при практически пустых трибунах.

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Метки: Ynews   зенит   интересно   новости   паспорт фаната   спартак   футбол   
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19k
Luc72 Час назад
Чем им мешает какой то там ID сидеть на стадионе и "наслаждаться игрой"? Если только заранее ВСЕГДА не подразумевать, что любая игра может когда то закончится потасовкой и надо себе лазейку оставить, чтобы остаться инкогнито...
По мне так давно пора перестать строить огромные стадионы, с развитием 3D вещания, особенно по запросу с любой точки, это будет бессмысленно с точки зрения наблюдения за игрой. Но не будет эффекта толпы, который добавляет адреналина, вот что им надо.
А вместо одного гигантского стадиона построили бы десяток спортивных залов, бассейнов "квартальной" доступности, остальное на содержание тренеров, бесплатных для мальчишек и девчонок в этих кварталах.
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27k
Добрый 16 минут назад
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660
Олег 23 минуты назад
в чем проблема получить личную карточку, если нечего скрывать?
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14k
alexis Полчаса назад
Паспорт гражданина Российской Федерации- уже не документ?
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13k
Владислав Грецов Час назад
пока люди платят за ЭТО футбол будет жить...а пинатели мячей будут хорошо жить..
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67
nickolay Час назад
Пост про фан айди и нет ни слова об этом, только нытье . может в надо было написать что это такое для начала ?
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