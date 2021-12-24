Fan id превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию. Умрет ли футбол в России без фанатов?

Болельщики футбольного клуба санкт-петербургского Зенита выступили против введения Fan ID для допуска на трибуны стадионов.
"Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое "fan id" превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", — говорится на сайте.
Фан-клуб питерского Зенита после того, как Госдума приняла законопроект о введении "паспорта болельщика" для допуска на стадионы, заявил, что откажется от оформления этих документов.
Если активные болельщики Зенита уйдут с трибун, то футбол в России может остаться с пустыми трибунами.
Дело в том, что обыватели не так часто посещают стадионы во время футбольных матчей.
Колосков: с введением Fan ID возникнут проблемы с посещаемостью футболаhttps://t.co/FBytvg4YNy pic.twitter.com/VfPAkVdovj— Альтер Его (@7ooo_ru) December 24, 2021
"G-7 Ultras" - одно из движений фантов футбольного клуба "Спартак", поддержали петербургских коллег.
"В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID. Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием "скам-айди" наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры", — заявили в движении "G-7 Ultras".
Однако оба движения не отказываются поддерживать команду вне футбольных матчей. Если так пойдет дальше и другие фанатские движения поддержат демарш зенитовского фан-клуба, то следующий сезон РПЛ может проходить при практически пустых трибунах.
Прощайте сектора стадионов! Эти люди решили, что для посещения футбольного матча я должен спросить разрешения у государства, если я достоин и государство сочтёт это возможным я могу получить паспорт болельщика и пройти на стадион. Знаете что? Засуньте этот #FanID себе в задницу! pic.twitter.com/8QUk18M9Kt— Lucky Bastard (@dmk_34) December 16, 2021
Я не буду оформлять FAN ID.— Антон Дорофеев ⚽💪📹 (@potomstvenniy) December 24, 2021
Всю свою жизнь я стараюсь быть честным перед самим собой.
Это личный выбор каждого. Никого не агитирую.
Но всем советую в оставшиеся матчи чемпионата ходит, гонять на выезда.
И чутка надеюсь на чудо и на то, что его можно будет увидеть вживую😁 pic.twitter.com/FzJ9QyRvyq
Я не понимаю, зачем мне Fan ID, когда я иду на футбол в своей стране, где я гражданин и у меня есть паспорт, при этом я ещё и билеты покупаю через свою банковскую карту на сайте Зенита, где у меня, ёпт, аккаунт с моими данными.— В Питере Пять (@aboutzenit) December 16, 2021
Пожалуй, и без стадиона обойдусь.
Фетисов о Fan ID: «Мы делаем паспорт для футбольного болельщика. На хоккее атмосфера просто фантастическая, как в театре».— Alexander 🐻❄️ (@alexandrow17) December 20, 2021
Тем временем атмосфера в театре: pic.twitter.com/P3FTp5QoRc
Интересное замечание.— Антон Дорофеев ⚽💪📹 (@potomstvenniy) December 17, 2021
Вместе с теми, кто не получит FAN ID, возможность посещать спортивные мероприятия потеряют их дети.
Это явно не популяризирует спорт среди молодежи 🤷🏻♂️
Источник:
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По мне так давно пора перестать строить огромные стадионы, с развитием 3D вещания, особенно по запросу с любой точки, это будет бессмысленно с точки зрения наблюдения за игрой. Но не будет эффекта толпы, который добавляет адреналина, вот что им надо.
А вместо одного гигантского стадиона построили бы десяток спортивных залов, бассейнов "квартальной" доступности, остальное на содержание тренеров, бесплатных для мальчишек и девчонок в этих кварталах.