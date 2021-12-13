Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты

В одном из последних интервью, которое вышло на Ютуб-канале Ирины Шихман, Екатерина Мизулина заявила, что в России есть блогеры и артисты, которым платят за то, чтобы они в своем творчестве затрагивали те и или иные темы.
В качестве примера глава Лиги безопасного интернета привела рэпера Моргенштерна, который сейчас покинул страну после обвинения Бастрыкиным в торговле наркотиками.
Мизулина-младшая заявила, что "лидерам мнений" платят за то, чтобы они распространяли контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием".
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина: "Моргенштерн получает из-за границы деньги и специальный файл с темами для будущих песен, где он должен пропагандировать насилие, наркотики и отрицание победобесия". "А откуда вы знаете?", спрашивает Шихман. "Читала в СМИ"🤦♂️ pic.twitter.com/hiGhc3CESR— Рустем Адагамов (@adagamov) December 12, 2021
«Об этом писали и средства массовой информации, о том, что у Моргенштерна есть финансирование иностранного толка. Ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации», — рассказала Мизулина.
Также директор Лиги безопасного интернета рассказала, что ее организация занимается мониторингом всех источников на предмет выявления недопустимого контента.
«Bitch, это неправильно. Я в соц. сетях торгую лишь своим ебальником»— Двач (@ru2ch) December 10, 2021
Моргенштерн ответил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в своём новом треке «Домой» и заявил, что «пока не хочет домой».https://t.co/TGwM8EAXbQ pic.twitter.com/hZXWmu5AXP
Моргенштерн не остался в стороне. Как и в истории с Бастрыкиным, рэпер не стал отмалчиваться и выложил сторис в своем инстаграм, призвав "серьезных дяденек и тетенек" не пиариться на его имени.
Между тем, Моргенштерн и Zivert удостоены звания артиста года по версии «VK Музыки». Творчество этого исполнителя нельзя назвать глубокомысленным, но как вы считаете, правильно ли преследовать артистов за песни и обвинять их в предательстве Родины? На творчество каких артистов стоит еще обратить внимание Екатерины Мизулиной и Александра Бастрыкина?
Источник:
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статья 44 "1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания".
Какое бы творчество этого "артиста" не было, его нельзя преследовать и кидать за это в тюрьму. Есть доказательства что он банчил наркотой? Пожалуйста, предъявляете и расследуйте. Сейчас не 37 год сажать за тексты.
и вбей в переводчик слово artist