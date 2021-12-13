Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты

Между тем, Моргенштерн и Zivert удостоены звания артиста года по версии «VK Музыки». Творчество этого исполнителя нельзя назвать глубокомысленным, но как вы считаете, правильно ли преследовать артистов за песни и обвинять их в предательстве Родины? На творчество каких артистов стоит еще обратить внимание Екатерины Мизулиной и Александра Бастрыкина?