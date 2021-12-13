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Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты

Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты (7 фото)

Автор:
13 декабря 2021 12:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Ynews   Бастрыкин   Мизулина   Россия   Цензура   интересно   новости   
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В одном из последних интервью, которое вышло на Ютуб-канале Ирины Шихман, Екатерина Мизулина заявила, что в России есть блогеры и артисты, которым платят за то, чтобы они в своем творчестве затрагивали те и или иные темы.

В качестве примера глава Лиги безопасного интернета привела рэпера Моргенштерна, который сейчас покинул страну после обвинения Бастрыкиным в торговле наркотиками.

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Мизулина-младшая заявила, что "лидерам мнений" платят за то, чтобы они распространяли контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и "победобесием".

«Об этом писали и средства массовой информации, о том, что у Моргенштерна есть финансирование иностранного толка. Ему целенаправленно направляют денежные средства иностранные организации», — рассказала Мизулина.

Также директор Лиги безопасного интернета рассказала, что ее организация занимается мониторингом всех источников на предмет выявления недопустимого контента.

Моргенштерн не остался в стороне. Как и в истории с Бастрыкиным, рэпер не стал отмалчиваться и выложил сторис в своем инстаграм, призвав "серьезных дяденек и тетенек" не пиариться на его имени.

Между тем, Моргенштерн и Zivert удостоены звания артиста года по версии «VK Музыки». Творчество этого исполнителя нельзя назвать глубокомысленным, но как вы считаете, правильно ли преследовать артистов за песни и обвинять их в предательстве Родины? На творчество каких артистов стоит еще обратить внимание Екатерины Мизулиной и Александра Бастрыкина?

Источник:

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Метки: #моргенштерн   Ynews   Бастрыкин   Мизулина   Россия   Цензура   интересно   новости   
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23  комментария
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10k
Шурум-бурум Час назад
кто-нибудь знает, как там сын мизулиной поживает в европе?!
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4k
Неизвестно 5 минут назад
Раньше думал,что Мизулина старится за счёт высказываний в адрес Ю.Дудя, Моргенштерна,но посмотрев её интервью понял,что она полная ТП,причем на всю голову,как и мамаша.
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26k
Vazari 12 минут назад
Вот почему бы не взять эту дуру с интеллектом пачки маргарина за язык, и не отвести бы в суд?
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16k
Топпер Харли 13 минут назад
Нельзя сравнивать дерьмо собачее-с дерьмом обезъяним. Да разные поводы, питание, финансирование. Но гО*но и в Африке го*но. сторон не вижу, вижу слив одного, и преобладание другого. Смысл посыла-не хавайте.
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4k
Бу 39 минут назад
Мизулина та ещё ТП
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Shtoppi Час назад
Ну прям все плохие, а катька - нет. Она царю исправно очко языком надраивает.
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8k
antonium Час назад
Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается. Также
статья 44 "1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания".
Какое бы творчество этого "артиста" не было, его нельзя преследовать и кидать за это в тюрьму. Есть доказательства что он банчил наркотой? Пожалуйста, предъявляете и расследуйте. Сейчас не 37 год сажать за тексты.
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