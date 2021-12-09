Путинград из Ангельской области: бывший мэр Архангельска о смене названия города

Бывший мэр Архангельска, одиозный Александр Донской, в своем инстаграме заявил, что городу нужно сменить название и герб.
По мнению Донского, герб Архангельска выглядит странным, так как на нем изображен лежащий черт.
«Но если посмотрит приезжий человек, то на гербе черт отдыхает, он просто лежит. Непонятно по гербу, что он побежден или убит. Даже на гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история», — написано в инстаграме бывшего мэра.
Донской объявил конкурс на новый герб с призовым фондом в 10 тысяч рублей.
На одном только гербе города одиозный политик не остановился и предложил переименовать Архангельск в Путинград.
Свою идею Донской мотивирует тем, что в таком случае город ждет "мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске".
"Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области. Я думаю, это будет круто", — заявил журналистам Донской.
Бывший глава города уверен, что если инициативу внести на обсуждение городского совета депутатов, то никто не проголосует против. Также Донской отметил, что в России уже есть улица в честь главы государства в Грозном.
«В Грозном есть улица Путина. А города имени Путина нет. Даже смотреть на Чечню — это хорошая практика. Чечня активно развивается, много бюджетных денег потрачено на восстановление Грозного. Путинград — идеальное название, никто не будет косячить в этом городе», — считает Донской.
Донской в 2008 году был отстранен от должности главы Архангельска в связи с обвинением в использовании поддельного диплома и превышении должностных полномочий.
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- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. (с)
Отсюда вопрос, как это архангельское чудо губернатором стало?... )