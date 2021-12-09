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Путинград из Ангельской области: бывший мэр Архангельска о смене названия города

Путинград из Ангельской области: бывший мэр Архангельска о смене названия города (11 фото)

Автор:
09 декабря 2021 12:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   архангельск   грозный   интересно   новости   политика   путинград   улица Путина   
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Бывший мэр Архангельска, одиозный Александр Донской, в своем инстаграме заявил, что городу нужно сменить название и герб.

По мнению Донского, герб Архангельска выглядит странным, так как на нем изображен лежащий черт.

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«Но если посмотрит приезжий человек, то на гербе черт отдыхает, он просто лежит. Непонятно по гербу, что он побежден или убит. Даже на гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история», — написано в инстаграме бывшего мэра.

Донской объявил конкурс на новый герб с призовым фондом в 10 тысяч рублей.

На одном только гербе города одиозный политик не остановился и предложил переименовать Архангельск в Путинград.

Свою идею Донской мотивирует тем, что в таком случае город ждет "мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в Архангельске".

"Я думаю, можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области. Я думаю, это будет круто", — заявил журналистам Донской.

Бывший глава города уверен, что если инициативу внести на обсуждение городского совета депутатов, то никто не проголосует против. Также Донской отметил, что в России уже есть улица в честь главы государства в Грозном.

«В Грозном есть улица Путина. А города имени Путина нет. Даже смотреть на Чечню — это хорошая практика. Чечня активно развивается, много бюджетных денег потрачено на восстановление Грозного. Путинград — идеальное название, никто не будет косячить в этом городе», — считает Донской.

Донской в 2008 году был отстранен от должности главы Архангельска в связи с обвинением в использовании поддельного диплома и превышении должностных полномочий.

В 2017 году Донской на своем ютуб-канале совершил камин-аут.

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Метки: Ynews   архангельск   грозный   интересно   новости   политика   путинград   улица Путина   
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16  комментариев
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18k
Serg2001 Час назад
Я понимаю, что слово "одиозный" звучит красиво, но в данном конкретном случае слово "мудак" подходит гораздо лучше.
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8k
Позитив 3 минуты назад
да он просто больной
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12k
ss 14 минут назад
Псих какой-то...
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65k
Нанук Паналык Полчаса назад
После переименования , плешивоград станет единственным городом в мире,на гербе которого изображены два чёрта!
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499
Сергей Викторович Полчаса назад
Предлагаю для начала господину с фамилией "Донской" сменить на фамилию "Задолизов".
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1k
Фёдор Полчаса назад
Как же таких земля русская носит,их впору на плаху,а они в губернаторах прячутся.
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4k
CruelAsm Полчаса назад
А чего не Санкт-Путинбург?
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10k
Мафусаил Час назад
Его надо лечить...на гербе Архангельска - Архангел Михаил – вождь небесного воинства, небесный покровитель Архангельской области.
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47k
Albert GER Час назад
баурсаков переел??
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