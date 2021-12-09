Путинград из Ангельской области: бывший мэр Архангельска о смене названия города

«Но если посмотрит приезжий человек, то на гербе черт отдыхает, он просто лежит. Непонятно по гербу, что он побежден или убит. Даже на гербе Архангельской области изображают, что черт повержен. Но, может, он реванш возьмет? Непонятная история», — написано в инстаграме бывшего мэра.