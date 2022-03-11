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20 фактов, которые точно не годятся для того, чтобы кого-то впечатлить, но узнать их все равно прикольно

20 фактов, которые точно не годятся для того, чтобы кого-то впечатлить, но узнать их все равно прикольно (20 фото)

Автор:
11 марта 2022 13:24
Метки: интересно   крутые факты   обо всем   факты   фото   
1345
20

Принято считать, что факты - это что-то серьезное, обязательно пополняющее копилку знаний. Но порой можно прочитать о чем-то интересном лишь для развлечения. Именно такую подборку, не грузящую мозг, мы сегодня и предлагаем вам почитать. Занимательно обо всем на свете!

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А какой факт вам показался наиболее интересным?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   крутые факты   обо всем   факты   фото   
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13  комментариев
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15k
Booka1a 56 минут назад
21. "умные" мысли из соцсетей, в которые поверил автор, не обязательно являются фактами
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8k
arthes69 5 минут назад
Вау! Я только подключил интернет! Какие факты!
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54k
doker Полчаса назад
Почему у нас так не принято?

Ах да, мы не самураи, а начальство не гейши.
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297
Евгений Машеров Полчаса назад
Насчёт шпаргалки на купюре - шутка, принятая за факт. Ограблением это будет, когда купюру присвоят. Если отнимут, предупредив, что после экзамена вернут - это вполне законные действия.
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4k
Alex75r 36 минут назад
А в европе ещё больше века продолжали держать людей в зоопарках.
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6k
sumrаknn 41 минуту назад
Прочел первые два "факта" и дальше не смотрел, ибо первые два - полнейшее вранье. Кто это писал? ребенок? Кровоток слышишь? а что уж не колебания молекул? Чувствительность уха в миллиарды раз слабее кровотока, может и в триллиарды раз. звук моря – это ничто иное как изменённый шум окружающей среды, отражённый от стенок раковины ракушки. Чем больше шума вокруг, тем сильнее «шум моря» в ракушке. Поэтому размер и форма ракушки напрямую влияет на издаваемый шум, чем больше ракушка и чем больше изогнутостей, тем насыщеннее получится «шум моря».
Второй "факт". Если один спорщик допустит в своей речи оскорбление ссобеседника или того что тому дорого, то в ответ получит оскорбления, хотя аргументов вагон. Очевидно - "факт" ложный.
Все, дальше читать не стал.
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7k
Владимир 41 минуту назад
Когда в России отменили крепостное право, в США еще существовало рабство.
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68k
Viktor 46 минут назад
Чёта за крепостное право и факс не вкурил!
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297
Евгений Машеров Viktor Полчаса назад
Простейшее устройство для передачи по проводам изображений было изобретено аббатом Джованни Казелли в 1855. Рисунок должен был быть написан непроводящими чернилами на металлической пластине, маятник с контактной иглой касался её и передавал ток, но когда проходил по линиям рисунка - ток прекращался. На приёмной стороне был лист бумаги, пропитанной йодистым калием и крахмалом, ток разлагал KJ, и выделившийся йод реагировал с крахмалом, окрашивая в синий цвет. Синхронизировалось движение игл передатчика и приёмника при помощи маятников. Прибор очень понравился Николаю Первому и он приказал провести линию из Петербурга в Москву, а в перспективе до Пекина и передавать иероглифы. Передача была медленная, изображение искажалось и проработала она недолго (а до Пекина и тянуть не начинали). Второе пришествие технологии было уже в ХХ веке, но снимали изображение фотоэлементом и записывали светом от лампочки на фотобумагу, хотя требовалась проявка, это уже было востребовано. Нынешний факс основан на теории модуляции (используется QAM) и сжатия информации, и обеспечивает куда более высокую скорость.
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