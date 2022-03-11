20 фактов, которые точно не годятся для того, чтобы кого-то впечатлить, но узнать их все равно прикольно

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Принято считать, что факты - это что-то серьезное, обязательно пополняющее копилку знаний. Но порой можно прочитать о чем-то интересном лишь для развлечения. Именно такую подборку, не грузящую мозг, мы сегодня и предлагаем вам почитать. Занимательно обо всем на свете!
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А какой факт вам показался наиболее интересным?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересно крутые факты обо всем факты фото
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Ах да, мы не самураи, а начальство не гейши.
Второй "факт". Если один спорщик допустит в своей речи оскорбление ссобеседника или того что тому дорого, то в ответ получит оскорбления, хотя аргументов вагон. Очевидно - "факт" ложный.
Все, дальше читать не стал.