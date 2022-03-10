Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет

Ниже рассказываем о загадочной горе, внутри которой они проложены, и теориях исследователей об их появлении.

Странная гора

Когда необычные трубы были замечены учеными, в гору было проложено три круглых входа-отверстия. До этого открытия данную гору считали монолитной. Однако ученым удалось исследовать лишь одно из отверстий, так как остальные оказались засыпаны породой. Но даже несмотря на это, экспедициям удалось найти неожиданные объекты внутри горы.