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Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет

Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет (4 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   познавательно   скала   трубы   факты   фото   
430
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В конце 90-х годов прошлого века американские ученые отправились искать следы динозавров неподалеку от горы Байгуншань. Вместо костей древних хищников они обнаружили не менее интересную находку — железные трубы, которые были созданы еще в доисторический период.

Ниже рассказываем о загадочной горе, внутри которой они проложены, и теориях исследователей об их появлении.


Странная гора

Когда необычные трубы были замечены учеными, в гору было проложено три круглых входа-отверстия. До этого открытия данную гору считали монолитной. Однако ученым удалось исследовать лишь одно из отверстий, так как остальные оказались засыпаны породой. Но даже несмотря на это, экспедициям удалось найти неожиданные объекты внутри горы.

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Уже в ее недрах, прямиком из глубины скалы, находится железная труба. Причем в полу располагается еще одно отверстие для трубы, которая уходит вниз. Впоследствии ученые смогли обнаружить несколько таких древних труб, которые проложили прямо сквозь гору. Кто и для чего создал данную конструкцию — вопрос, на который исследователи до сих пор не нашли ответа.


Неподалеку от горы расположено соленое озеро. Там тоже была найдена подобная конструкция, однако диаметр озерных труб меньше. Эта система создана с помощью древнейших технологий и поражает своей сложностью. Некоторые уверены, что это — давний водопровод. Интересно, что его трубы остались не засорены даже до наших дней.


Трубы неизвестного происхождения

Понятно, что ученые занялись тщательным изучением данных труб. Прежде всего нужно было установить, из чего они созданы. Однако в результате исследований ученые не слишком двинулись из тупика, так как приличная доля материалов попросту не была опознана. Это говорит о том, что используемые для создания труб вещества неизвестны современной науке.


На вопрос, кто же создал эту уникальную систему, пока что тоже нет ответа. Точно известно, что это не могли сделать древние местные жители, ведь они не обладали навыками обработки металла. Та часть материалов, которую смогли идентифицировать, состоит из окисленных кальция и кремния, а также других примесей. Это указывает на то, что возраст этих труб достигает примерно 5 тысяч лет.


Существует версия, что трубы не имеют никакой паранормальной истории происхождения: они — останки древних деревьев. Некоторые ученые действительно склоняются к тому, что трубы — окаменевшие стволы деревьев. Это доказывает их уникальная конструкция, а также минеральные примеси в составе.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   познавательно   скала   трубы   факты   фото   
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9  комментариев
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58
mosazer 40 минут назад
Что-то совсем скромно для такой находки, за двадцать лет только и определили, что они не засорены и сделаны из неизвестного материала??
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1k
Saplus 4 минуты назад
Как-то незаконченно.
"Было установлено, что на этом месте росли деревья, погребенные затем под слоем осадочных пород. Вода в этом районе имеет повышенное содержание железа. Сотни тысяч лет вода омывала стволы, вымывая кору. На поверхности стволов осаждалась двуокись железа, содержащаяся в воде. Древесина со временем разрушилась, осталась лишь ржавчина, обволакивающая стволы."
Однако, фантастические версии веселее официального заключения, так что китайцы сделали туда турмаршруты и стригут бабки с фанатов инопланетных заправок
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1k
Konstantin 7 минут назад
https://zen.yandex.ru/media/mir_bez_photoshopa/krah-mifa-o-gore-baigunshan-5cb47e20717e2700b3d8dd46https://zen.yandex.ru/media/mir_bez_photoshopa/krah-mifa-o-gore-baigunshan-5cb47e20717e2700b3d8dd46
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124
dʎɔvɐн 11 минут назад
Полный бред.
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27k
lem02 Полчаса назад
У нас во дворе трубы такие же. Каждый год копают. Я подозревал, что им лет так 5000...
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11k
Kostick 42 минуты назад
это же геганцкей папоротник, и всяко старше 5000 лет, эдак мильёнов на 300
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