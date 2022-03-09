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Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы?

Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? (5 фото)

Автор:
09 марта 2022 10:35
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: груз   железная дорога   интересно   познавательно   столбы   факты   фото   
1648
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Вы когда-нибудь замечали, как на опорных столбах вдоль железной дороги то и дело встречаются развешанные грузы? Причём не на всех подряд столбах, а только на некоторых с определённой периодичностью.

Развешиваются эти утяжелители тоже по-разному. Иногда встречаются две обоймы грузов через коромысло, в других же утяжелителях эти обоймы одинарные по обеим сторонам от столба.

И как удалось выяснить, это ни что иное как компенсатор блочно-полиспастный. И нужен он для того, чтобы поддерживать постоянное натяжение контактного провода на железной дороге и исключить его провисание, а также обрыв.

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Не секрет, что при нагревании летом в жару металлы расширяются, также удлиняется и контактный провод. Не будь этих висячих грузов, провода бы просто провисали, и скольжение по ним токоприёмника электровоза или электропоезда было бы практически невозможным.

Зимой же в мороз наоборот происходит укорачивание контактного провода, и если просто натянуть его, после чего зафиксировать, то в лютую стужу он может оборваться. И чтобы этого не произошло, используют такие вот подвесные системы с блоками и грузами.

Если посмотреть на схемы таких вот компенсирующих систем, то можно увидеть систему подвижных блоков, через которые протянут трос. Они образуют так называемый полиспаст для увеличения натяжения. Каждый подвижный блок удваивает усилие. Это нужно для экономии грузов.

Кстати о грузах, они бывают массой по 12,5 и по 25 кг. Есть и другие, но они встречаются редко. Что же касается материала, то они изготавливаются из железобетона и из чугуна. Бетонные конечно же лучше, потому что дешевле, и никто не понесёт их в чермет.

Однако если вам доводилось проезжать по современным ж/д направлениям, то вы могли также заметить, что есть такие электрифицированные участки путей, на которых вообще нет опорных столбов с такими вот грузами. А всё потому, что там используется принципиально иной механизм натяжения контактных проводов.

Сейчас всё большее распространение получает так называемый "Ретрактор". Этот тип компенсатора контактной подвески существенно экономит металл и выглядит не так архаично, как висячие грузы.

Внутри этого механизма находится блок, состоящий из спиральных пружин. Вот именно они и задают оптимальный уровень натяжения контактного провода, чтобы исключить его провисание и обрыв. Что же касается тяговых усилий, то они регулируются от 10 до 40 кН. Всего производится 9 различных модификаций этого устройства для разных типов сетей.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: груз   железная дорога   интересно   познавательно   столбы   факты   фото   
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7  комментариев
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17k
anpetrof 54 минуты назад
Прямо Америку открыл
...
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18k
Шуруп 36 секунд назад
Жертвы ЕГЭ, мля...
Это вам не треугольником в круг попадать!
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25k
2k
Кто я! а кто ты такой? 39 минут назад
Скоро многие узнают много удивительного про свою страну, узнают что еще много всего не видели в России, и что можно отдохнуть и в подмосковье на каком озере и это прекрасный бюджетный вариант и аналог Турции, Сочи
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924
DDM 41 минуту назад
Теперь ждём рассказа зачем противовес у башенного крана
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20k
Luc72 43 минуты назад
Охренеть как наглядно!
Если 8 на рисунках - это контактный провод (судя по рис. б), то как, млять, по нему будет скользить токоприемник, если на рис. а. он заканчивается тарелочками?

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