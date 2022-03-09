Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы?

Развешиваются эти утяжелители тоже по-разному. Иногда встречаются две обоймы грузов через коромысло, в других же утяжелителях эти обоймы одинарные по обеим сторонам от столба.

И как удалось выяснить, это ни что иное как компенсатор блочно-полиспастный. И нужен он для того, чтобы поддерживать постоянное натяжение контактного провода на железной дороге и исключить его провисание, а также обрыв.