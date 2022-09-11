Фотошоп-мастер выполняет просьбы своих клиентов

Как же всем хочется, чтобы на фото всё выглядело идеально. Но если это не получается сделать самим, тогда на помощь приходят фотошоп-мастера, которые всегда готовы выполнить любое ваше пожелание.
Пара кликов мышью, и ваша фотография засияет новыми красками! В ряды таких волшебников входит и Слава Зиновьев, который не отказывает своим клиентам в создании снимка их мечты, предварительно пошаманив над ним в фотошопе. Только вот подходит он к своей работе слегка неординарно. А как это проявляется, смотрите сами!
Грустная сказка
Женщина из будущего
Пупсик
Добавил щепотку страсти
Место, в котором побывал каждый
Уютно
Что-то на богатом
Что просил, то и получил
Андеграунд (undeground) с английского означает метро. Отсюда неудивительно, как парень телепортировался из своего дома в вагон, наполненный людьми.
Так лучше?
Просьба выполнена, шикарный ресторан предоставлен
Отличный улов! Держи крепче!
На фоне одинокого волка
Конь подан
Водопадище
Преступление, наказуемое уголовным сроком
А вы тоже чувствуете себя настоящим преступником, когда позволяете себе своей грязной ногой ступить на только что до блеска вымытый пол?
Горы до небес
Что-то из мира фантастики
Ты уверен, что это сердечко?
Источник:
АНТИФИШКИ
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