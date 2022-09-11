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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 397 постов • 235 подписчиков подписаться
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Фотошоп-мастер выполняет просьбы своих клиентов

Фотошоп-мастер выполняет просьбы своих клиентов

Автор:
11 сентября 2022 09:16
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Слава Зиновьев   Юмор   забавно   люди   прикол   просьба   фотошоп   
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Как же всем хочется, чтобы на фото всё выглядело идеально. Но если это не получается сделать самим, тогда на помощь приходят фотошоп-мастера, которые всегда готовы выполнить любое ваше пожелание.

Пара кликов мышью, и ваша фотография засияет новыми красками! В ряды таких волшебников входит и Слава Зиновьев, который не отказывает своим клиентам в создании снимка их мечты, предварительно пошаманив над ним в фотошопе. Только вот подходит он к своей работе слегка неординарно. А как это проявляется, смотрите сами!


Грустная сказка

×
×

Женщина из будущего


Пупсик


Добавил щепотку страсти


Место, в котором побывал каждый


Уютно


Что-то на богатом


Что просил, то и получил

Андеграунд (undeground) с английского означает метро. Отсюда неудивительно, как парень телепортировался из своего дома в вагон, наполненный людьми.


Так лучше?


Просьба выполнена, шикарный ресторан предоставлен


Отличный улов! Держи крепче!


На фоне одинокого волка


Конь подан


Водопадище


Преступление, наказуемое уголовным сроком

А вы тоже чувствуете себя настоящим преступником, когда позволяете себе своей грязной ногой ступить на только что до блеска вымытый пол?


Горы до небес


Что-то из мира фантастики


Ты уверен, что это сердечко?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Слава Зиновьев   Юмор   забавно   люди   прикол   просьба   фотошоп   
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1  комментарий
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K7OO 23 минуты назад
Не думаю, что именно в этой области нам требуется импортозамещение. Лучше бы что-нибудь свое придумал, чем заниматься убогим подражательством.
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