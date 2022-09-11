Фотошоп-мастер выполняет просьбы своих клиентов

Пара кликов мышью, и ваша фотография засияет новыми красками! В ряды таких волшебников входит и Слава Зиновьев, который не отказывает своим клиентам в создании снимка их мечты, предварительно пошаманив над ним в фотошопе. Только вот подходит он к своей работе слегка неординарно. А как это проявляется, смотрите сами!





Грустная сказка