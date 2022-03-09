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Отбросы общества или пусть детишки развлекаются: 22 веселых момента из современного детства

Отбросы общества или пусть детишки развлекаются: 22 веселых момента из современного детства (22 фото)

Автор:
09 марта 2022 16:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: гуляют   дети   молодежь   отбросы   современность   соцсети   
3252
22

Да, все мы дурковали и делали глупости. Но, как мне кажется, современные дети уже не знают чем им еще заняться, чтобы поразить своих сверстников своей крутостью и особенностью.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гуляют   дети   молодежь   отбросы   современность   соцсети   
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19  комментариев
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25k
Киры4 2 часа назад
Всё таки ОТБРОСЫ!
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58
Игорь Правдов 7 минут назад
Как же хорошо, что Россия бьёт в морду Западу, который это всё сюда и притащил ((
Тридарасы - активные пропагандоны и манипуляторы, и надеюсь, что наши законодатели ЗАКРОЮТ эти умственные помойки типа Фейсбука, инстаграма и ТикТока, сука ((
КОГДА УЖЕ на 100% ????
Мы тоже творили всякую уйню в молодости, нео на фото ПРОСТО запредельный моральный ПИССДЕЦЦ !!! (((
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2k
Andrey G 10 минут назад
Кроме накаченных губ всё это применимо к малолеткам 90х и 2000х. И пьяные молодые девки в подъезде или на хате, и разрисованные пьяные тела, и куча пива в лесу и "крутые" гангстеры 14 лет, и те, кого жизнь к 12 годам уже поматала, что не хочется жить.
Просто тогда телефоны были другие, доказательств меньше. Деревня в 90е точно "взрослела" с 12. Не все конечно, но случаев уйма и ещё чуть-чуть.
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345
Sergio 11 минут назад
отбросы
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17k
homerchik Полчаса назад
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17k
homerchik Полчаса назад
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37k
Игорь 37 минут назад
Такое впечатление, что раньше такого не было. Было, только смартфонов и соц.сетей не было.
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58
Игорь Правдов Игорь 6 минут назад
Что, тоже женскую прокладку на морду лица клеил ?????
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395
Sam Reed 41 минуту назад
Комментарий к фото
Ну так он в шапке. Что не так то?
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8k
КОСТЯН 54 минуты назад
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19k
Serg2001 Час назад
Как кому, а мне на большинство фоток смотреть даже не то чтобы неприятно... противно.
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9k
Uron Час назад
Даже взятия слова "веселых" в кавычки не исправит отвратительное впечатление от поста...
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306
Виктор Глущенко 2 часа назад
Мало их ремнем писдили .
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981
Трям 2 часа назад
Ибать она опухшая!
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132
Просто чувак в интернете 2 часа назад
Отсутствие воспитания. Родители маткапитал пропили, а как дальше насрать.
по идее, по большгинству просто [мат] плачут
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
27k
11k
котегRUS 2 часа назад
Мерзость, а не пост..

Автор - дебил натуральный!
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