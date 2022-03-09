Отбросы общества или пусть детишки развлекаются: 22 веселых момента из современного детства

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Да, все мы дурковали и делали глупости. Но, как мне кажется, современные дети уже не знают чем им еще заняться, чтобы поразить своих сверстников своей крутостью и особенностью.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Тридарасы - активные пропагандоны и манипуляторы, и надеюсь, что наши законодатели ЗАКРОЮТ эти умственные помойки типа Фейсбука, инстаграма и ТикТока, сука ((
КОГДА УЖЕ на 100% ????
Мы тоже творили всякую уйню в молодости, нео на фото ПРОСТО запредельный моральный ПИССДЕЦЦ !!! (((
Просто тогда телефоны были другие, доказательств меньше. Деревня в 90е точно "взрослела" с 12. Не все конечно, но случаев уйма и ещё чуть-чуть.
Нет, мы у путейцев ручную дрезину угнали и катались на ней по ветке местного значения. Про всякие самострелы и взрыв-пакеты я молчу.
по идее, по большгинству просто [мат] плачут
Поправку в Конституцию о необходимости воспитания молодёжи почти 2года назад приняли (только из-за этого я за поправки голосовал). Депутаты, ау, где соответствующие законы?
Автор - дебил натуральный!