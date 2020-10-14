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2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка

2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка (12 фото)

Автор:
14 октября 2020 10:29
Сообщество : Истории
Метки: Instagram   дети   инста   истории   история   ребенок   скейтборд   фото   
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Маленькая Коко (Coco) из Австралии впервые встала на доску, когда ей было всего пять месяцев. С тех пор девочка просто обожает кататься на скейтборде и сноуборде, и светится от счастья с каждым новым достижением. Сейчас Коко два года, и она не собирается останавливаться в своем увлечении!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   дети   инста   истории   история   ребенок   скейтборд   фото   
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2  комментария
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SSD 49 минут назад
Родилась, сама себе пупок завязала наверное, если в 5 месяцев ходит уже..
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173
Оксид Бетона 55 минут назад
В 5 месяцев встала на скейт? А во сколько она вообще на ноги вставать научилась?
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