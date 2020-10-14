2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка

Маленькая Коко (Coco) из Австралии впервые встала на доску, когда ей было всего пять месяцев. С тех пор девочка просто обожает кататься на скейтборде и сноуборде, и светится от счастья с каждым новым достижением. Сейчас Коко два года, и она не собирается останавливаться в своем увлечении!
В свои два года маленькая Коко из Виктории, Австралия, умеет кататься на скейтборде, сноуборде и серфе. Эта малышка впервые встала на доску, когда ей было всего пять месяцев, - и с тех пор Коко увлечена этим. "Я выросла на досках - занималась серфингом и каталась на коньках, пока была беременна, а потом родилась Коко. Она наблюдала за мной, и ей тоже это понравилось," - рассказывает мама девочки, 29-летняя Молли.
У маленькой скейтерши есть аккаунты в Инстаграме и ТикТоке, где ей восхищаются подписчики. Но несмотря на достижения, мама Коко считает, что она самый обычный ребенок: "Она простая, хорошая девочка. Она любит балет и куклы, играет с машинками, любит природу и учиться новому. Она скромна, и ее часто узнают на улице," - продолжает Молли.
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Молли рассказывает, что страсть к скейтборду появилась у самой Коко - мама лишь познакомила ее с этим занятием, после чего дочка начала просить покататься снова и снова. "Она просто светится от счастья, когда катается на скейтборде," - говорит мама.
Увидев, как увлеченно Коко относится к скейтборду, мама решила найти ей хорошего тренера. Сейчас малышка продолжает заниматься, и уже многое умеет. Посмотрите на эту красотку:
Вот что умеет Коко на скейтборде:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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