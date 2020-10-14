2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка

В свои два года маленькая Коко из Виктории, Австралия, умеет кататься на скейтборде, сноуборде и серфе. Эта малышка впервые встала на доску, когда ей было всего пять месяцев, - и с тех пор Коко увлечена этим. "Я выросла на досках - занималась серфингом и каталась на коньках, пока была беременна, а потом родилась Коко. Она наблюдала за мной, и ей тоже это понравилось," - рассказывает мама девочки, 29-летняя Молли.