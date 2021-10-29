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С этими детишками валерьянки будет маловато

С этими детишками валерьянки будет маловато (13 фото)

Автор:
29 октября 2021 17:13
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: дети   забавное   картинки   приколы   смешное   соцсети   фото   
1871
13
Быть родителем - это постоянное испытание на прочность. Детки то и дело заставляют родителей говорить два слова: "за что?"
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Метки: дети   забавное   картинки   приколы   смешное   соцсети   фото   
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1k
Владимир 2 часа назад
Карлсон улетел голодным))
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11k
Типа граф 58 минут назад
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11k
Типа граф 59 минут назад
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119k
arek14 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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55
@photoaQyn 2 часа назад
было же уже. несколько дней назад
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