С этими детишками валерьянки будет маловато

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Быть родителем - это постоянное испытание на прочность. Детки то и дело заставляют родителей говорить два слова: "за что?"
"Моя дочь какое-то время говорила в вентиляцию. Сначала мне казалось это милым, но теперь я боюсь, что ей кто-то отвечал"
Интересно, оттуда потом красный шарик не вылетел?
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"Их почти не смущало то, что они сделали с собой машинкой для стрижки в 5 утра"
Это они придумали такой "обратный ирокез". Но вопросик к родителям... Как вообще дети в пять утра нашли машинку для стрижки.
"Мой сын сказал, что ему жарко, и что он хочет мороженое. Такого я не ожидала".
Автор: "Когда он перевернул рожок и приложил его к голове, всё очень удивились, но тут же рассмеялись. Предполагаю на этом фото его выражение лица говорит: "Над чем вы смеётесь? Это реально работает!"
Кстати, ребенок потом съел это мороженое.
Кстати, ребенок потом съел это мороженое.
Этот песик недостаточно симпатичный, по мнению детей
Обратите внимание на очень трогательный розовый хвостик...
"Моя 14-летняя дочь решила размешать смузи металлической ложкой. Пока блендер все еще работал"
14 лет девочке...
Зачем доставать ребенка из цемента?
Ведь цемент может всего-то вызывать химический ожог, так что лучше сделать пару фото и похохотать.
Оставляем детей в ванной одних "буквально на секундочку" и 3... 2... 1...
Пенная вечеринка!
"Мой сын был очень взволнован, желая показать мне рисунок, который он нарисовал на моей машине камнем"
"Он также нарисовал "брови" над фарами и "нос" на капоте. Он сказал, что думал, что это что-то наподобие рисования мелом, и всё это можно стереть пальцем. Он очень расстроился, когда узнал, что это не так. Я не собираюсь кричать и бить своего ребенка за то, что он не считал плохим. Он сказал, что сожалеет и больше не сделает этого"
В этот момент надо просто дышать ровно, медленно и глубоко
Слаймы - это зло. Некоторые предлагают удалить его с помощью спирта, однако не уточнили, сколько в себя надо влить, чтобы начать удаление.
Вот такие вот 10 минут тишины из детской
А ведь она всего-лишь хотела покормить младшего ребенка... Ну подумаешь, через макушку.
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