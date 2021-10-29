С этими детишками валерьянки будет маловато

"Он также нарисовал "брови" над фарами и "нос" на капоте. Он сказал, что думал, что это что-то наподобие рисования мелом, и всё это можно стереть пальцем. Он очень расстроился, когда узнал, что это не так. Я не собираюсь кричать и бить своего ребенка за то, что он не считал плохим. Он сказал, что сожалеет и больше не сделает этого"