Эффект Дросте, который больше чем 100 лет изучают математики

Простым и наглядным примером полного самоподобия выступает известная иллюстрация Марии Изабель Бинимелис и Лауры Элизабет Виолант, на которой изображена крупная рыба, поедающая маленькую.

При поверхностном рассмотрении может показаться, что картинка здесь такая же, как и в случае с упаковкой какао. Но это не так: при увеличении любой её части будет видно абсолютно то же самое изображение.

Результат достигается путём 11-кратного наложения исходного изображения с применением маленькой рыбы с задействованием особого алгоритма поворота и перемещения.