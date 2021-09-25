На Pornhub набирают популярность лекции по математике

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Если вы обнаружили в истории посещения браузера вашего партнёра Pornhub, не стоит его упрекать в рукоблудстве. Возможно, он просто изучает математику.
Тайваньский преподаватель математики Чжан Сюй весьма креативно подошел к вопросу о поиске слушателей своего достаточно сложного предмета. Преподаватель создал себе аккаунт на Pornhub, указал свои рост, вес, сексуальные предпочтения и зарегистрировался как порноактер. Вот только вместо интимных видео он записывает свои лекции с пояснениями, как решать различные математические уравнения.
Математик выкладывал ролики в Pornhub весь 2020 год, чтобы повеселить своих студентов на дистанционном обучении: на крупнейшем порносайте он размещал лекции по дифференциальным и интегральным уравнениям, теореме о предельном переходе и другим математическим аспектам.
Но познавательные ролики стали популярны не только среди его студентов. Остальные пользователи так же по достоинству оценили уроки. Профиль педагога поднялся на 5097 место с 97 812 в рейтинге сайта, и это несмотря на то что все объяснения материала на китайском языке. Всего же предприимчивый учитель опубликовал более 200 роликов, а их просмотры уже перевалили отметку 1,3 миллиона просмотров.
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Метки: pornhub Тайвань видео математика учитель
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