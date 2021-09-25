На Pornhub набирают популярность лекции по математике

Но познавательные ролики стали популярны не только среди его студентов. Остальные пользователи так же по достоинству оценили уроки. Профиль педагога поднялся на 5097 место с 97 812 в рейтинге сайта, и это несмотря на то что все объяснения материала на китайском языке. Всего же предприимчивый учитель опубликовал более 200 роликов, а их просмотры уже перевалили отметку 1,3 миллиона просмотров.

2021-09-25T13:05:18+03:00