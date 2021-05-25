Школьница поставила мировой рекорд по счету в уме

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11-летняя жительница города Эрнандо во Флориде Санаа Хаермат установила рекорд быстроты счета. Девочка перемножила 12-значные числа в уме меньше чем за 10 минут.
11-летняя Санаа Хаермат из Флориды установила мировой рекорд скорости устного счета, зафиксированный экспертами Книги рекордов Гиннеса. Она перемножила 12-значные числа менее чем за 10 минут, не пользуясь калькулятором, ручкой или бумагой.
Санаа, у которой в два года диагностировали аутизм, обладает очень высокими способностями к математике, говорит ее мать Прия Хаермат. "Мы один раз показали ей, как перемножать числа, и она стала немедленно давать правильные ответы!" - удивляется Прия.
Санаа, у которой в два года диагностировали аутизм, обладает очень высокими способностями к математике, говорит ее мать Прия Хаермат. "Мы один раз показали ей, как перемножать числа, и она стала немедленно давать правильные ответы!" - удивляется Прия.
Отец девочки, Удай, рассказал, что им пришлось перевести дочь на домашнее обучение после того, как она провалила экзамен по математике. "Они решили протестировать ее по математике, - говорит Удай, - дали ей бумагу и карандаш и попросили написать числа от 1 до 20. А она не смогла, потому что ей неловко держать карандаш, у нее не развиты моторные функции".
Педиатр, наблюдающий девочку, впечатлился ее математическими способностями. Она упомянула, что таланты девочки достойны Книги рекордов Гиннеса, и это навело родителей на мысль действительно попробовать установить мировой рекорд.
11-летней девочке дали 12-значные числа для умножения, и она справилась с задачей менее чем за 10 минут. При этом ей не разрешили находиться в комнате при выборе чисел, а перед началом отсчета времени ей на глаза надели плотную повязку, чтобы она не смогла увидеть даже самую хитроумную подсказку.
В результате девочке удалось установить мировой рекорд. "У ее способностей нет границ!" - говорит ее отец.
Педиатр, наблюдающий девочку, впечатлился ее математическими способностями. Она упомянула, что таланты девочки достойны Книги рекордов Гиннеса, и это навело родителей на мысль действительно попробовать установить мировой рекорд.
11-летней девочке дали 12-значные числа для умножения, и она справилась с задачей менее чем за 10 минут. При этом ей не разрешили находиться в комнате при выборе чисел, а перед началом отсчета времени ей на глаза надели плотную повязку, чтобы она не смогла увидеть даже самую хитроумную подсказку.
В результате девочке удалось установить мировой рекорд. "У ее способностей нет границ!" - говорит ее отец.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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