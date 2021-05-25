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Школьница поставила мировой рекорд по счету в уме

Школьница поставила мировой рекорд по счету в уме (3 фото)

Автор:
25 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Санаа Хаермат   Устный счет   математика   невероятно   новости   рекорд   флорида   
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11-летняя жительница города Эрнандо во Флориде Санаа Хаермат установила рекорд быстроты счета. Девочка перемножила 12-значные числа в уме меньше чем за 10 минут.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Санаа Хаермат   Устный счет   математика   невероятно   новости   рекорд   флорида   
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Валерий Час назад
Аутисты такие...
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Андрей Иванов 2 часа назад
Ауты часто работают живыми калькуляторами. Но это не значит, что они гениальны. Дефект мозга, но полезный
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