Школьница поставила мировой рекорд по счету в уме

Отец девочки, Удай, рассказал, что им пришлось перевести дочь на домашнее обучение после того, как она провалила экзамен по математике. "Они решили протестировать ее по математике, - говорит Удай, - дали ей бумагу и карандаш и попросили написать числа от 1 до 20. А она не смогла, потому что ей неловко держать карандаш, у нее не развиты моторные функции".

Педиатр, наблюдающий девочку, впечатлился ее математическими способностями. Она упомянула, что таланты девочки достойны Книги рекордов Гиннеса, и это навело родителей на мысль действительно попробовать установить мировой рекорд.

11-летней девочке дали 12-значные числа для умножения, и она справилась с задачей менее чем за 10 минут. При этом ей не разрешили находиться в комнате при выборе чисел, а перед началом отсчета времени ей на глаза надели плотную повязку, чтобы она не смогла увидеть даже самую хитроумную подсказку.

В результате девочке удалось установить мировой рекорд. "У ее способностей нет границ!" - говорит ее отец.