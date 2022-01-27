Знаменитые строения, показанные с нетипичного ракурса

Чем больше мы видим фотографии знаменитых достопримечательностей планеты, тем больше хочется рассмотреть их вживую или хотя бы для начала рассмотреть их под каким-нибудь другим, не открыточным углом.

Благо, фотографы, посещающие известные на весь мир музеи, площади и архитектурные объекты, порой делают нетипичные снимки, раскрывая другую сторону знаковых мест и тем самым ещё сильнее подогревая наш интерес к ним.









1. Башни Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия — вид сверху