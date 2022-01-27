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Знаменитые строения, показанные с нетипичного ракурса

Знаменитые строения, показанные с нетипичного ракурса (20 фото)

Автор:
27 января 2022 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здания   интересно   красота   объект   ракурс   фото   
786
20

Давайте посмотрим на несколько снимков, на которых нечто нам известное показано с незаезженного ракурса.

Чем больше мы видим фотографии знаменитых достопримечательностей планеты, тем больше хочется рассмотреть их вживую или хотя бы для начала рассмотреть их под каким-нибудь другим, не открыточным углом.

Благо, фотографы, посещающие известные на весь мир музеи, площади и архитектурные объекты, порой делают нетипичные снимки, раскрывая другую сторону знаковых мест и тем самым ещё сильнее подогревая наш интерес к ним.



1. Башни Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия — вид сверху

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2. Клауд Гейт, Чикаго — вид сверху


3. Потолок Сикстинской капеллы, Ватикан


Сможете разглядеть «Сотворение Адама»?


4. Картина «Ночной дозор» в художественном музее Рейксмюсеум, Амстердам — вид сзади


5. Храм Лотоса, Нью-Дели, Индия — вид сверху


6. Эйфелева башня, Париж — вид сверху на вход


Ещё раз оцените масштабы строения, глядя на то, какими крошками выглядят люди! А ведь Эйфелева башня не входит даже в топ-50 самых высоких башен мира.


7. Белый дом, Вашингтон, США — вид с воздуха


8. Знаменитый знак отеля «Фламинго» в Лас-Вегасе — вид сзади


9. Оборотная сторона знаменитого Розеттского камня в лондонском музее


10. Капитолий, Вашингтон, США — вид с лужайки Библиотеки Конгресса


11. Арка «Врата на запад» в Сент-Луисе, США — вид снизу


12. Монумент на горе Рашмор — вид сбоку


13. Маска Тутанхамона — вид сзади


14. Статуя Линкольна в вашингтонском мемориале — вид сзади


15. Мост Золотые ворота, Сан-Франциско — вид снизу


16. Крупный план задней части сиднейского оперного театра


17. Статуя Свободы, Нью-Йорк — вид из короны


18. Пирамиды Гизы, Египет — вид с ближайшего курорта


19. Статуя Ким Ир Сена, Пхеньян, Северная Корея — вид сзади


Это фото является незаконным в Северной Корее. В Пхеньяне фотографировать заднюю часть статуй Ким Ир Сена запрещено.

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Метки: в мире   здания   интересно   красота   объект   ракурс   фото   
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YaNa 2 часа назад
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Олег Полчаса назад
пожалуй. самый бессмысленный, глупый и неинтересный пост за все время на фишках...
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