Знаменитые строения, показанные с нетипичного ракурса

Давайте посмотрим на несколько снимков, на которых нечто нам известное показано с незаезженного ракурса.
Чем больше мы видим фотографии знаменитых достопримечательностей планеты, тем больше хочется рассмотреть их вживую или хотя бы для начала рассмотреть их под каким-нибудь другим, не открыточным углом.
Благо, фотографы, посещающие известные на весь мир музеи, площади и архитектурные объекты, порой делают нетипичные снимки, раскрывая другую сторону знаковых мест и тем самым ещё сильнее подогревая наш интерес к ним.
1. Башни Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия — вид сверху
2. Клауд Гейт, Чикаго — вид сверху
3. Потолок Сикстинской капеллы, Ватикан
Сможете разглядеть «Сотворение Адама»?
4. Картина «Ночной дозор» в художественном музее Рейксмюсеум, Амстердам — вид сзади
5. Храм Лотоса, Нью-Дели, Индия — вид сверху
6. Эйфелева башня, Париж — вид сверху на вход
Ещё раз оцените масштабы строения, глядя на то, какими крошками выглядят люди! А ведь Эйфелева башня не входит даже в топ-50 самых высоких башен мира.
7. Белый дом, Вашингтон, США — вид с воздуха
8. Знаменитый знак отеля «Фламинго» в Лас-Вегасе — вид сзади
9. Оборотная сторона знаменитого Розеттского камня в лондонском музее
10. Капитолий, Вашингтон, США — вид с лужайки Библиотеки Конгресса
11. Арка «Врата на запад» в Сент-Луисе, США — вид снизу
12. Монумент на горе Рашмор — вид сбоку
13. Маска Тутанхамона — вид сзади
14. Статуя Линкольна в вашингтонском мемориале — вид сзади
15. Мост Золотые ворота, Сан-Франциско — вид снизу
16. Крупный план задней части сиднейского оперного театра
17. Статуя Свободы, Нью-Йорк — вид из короны
18. Пирамиды Гизы, Египет — вид с ближайшего курорта
19. Статуя Ким Ир Сена, Пхеньян, Северная Корея — вид сзади
Это фото является незаконным в Северной Корее. В Пхеньяне фотографировать заднюю часть статуй Ким Ир Сена запрещено.
Источник:
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