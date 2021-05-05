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В сборнике математических головоломок Перельмана от 1958 года есть интересная задача под названием "Путь мухи".
Задача
На внутренней стенке стеклянной цилиндрической банки виднеется капля мёда в трёх сантиметрах от верхнего края сосуда. А на наружной стенке, в точке, диаметрально противоположной, уселась муха.
Укажите мухе кратчайший путь, по которому она может добежать до медовой капли.
Высота банки 20 см; диаметр - 10 см.
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Не полагайтесь на то, что муха сама отыщет кратчайший путь и тем облегчит вам решение задачи: для этого ей нужно было бы обладать геометрическими познаниями, слишком обширными для мушиной головы.
Решение задачи
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Муха должна доползти по прямой до грани стакана, взлететь и по прямой сесть на каплю.
А сам путь я сразу по исходному рисунку прикинул.