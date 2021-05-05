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Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить советским школьникам

Математическая задачка о мухе, которую предлагалось решить советским школьникам (2 фото + 1 перевертыш)

Автор:
05 мая 2021 09:33
Сообщество : Математические фишки
Метки: Перельман   геометрия   задача по математике   задачка по геометрии   интересное   математика   
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В сборнике математических головоломок Перельмана от 1958 года есть интересная задача под названием "Путь мухи".

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Метки: Перельман   геометрия   задача по математике   задачка по геометрии   интересное   математика   
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99
Лёха 56 минут назад
Я понял! Муху прихлопнуть, стакан помыть. Х.уйней себе голову не забивать.
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9k
uutb 18 минут назад
Обычно мухи не мед ищут....
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27k
Aleks 23 минуты назад
Хрень это все.
Муха должна доползти по прямой до грани стакана, взлететь и по прямой сесть на каплю.
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7k
Сергей Полчаса назад
Что это за математическая задача, что даже не нужно расстояние кратчайшего пути посчитать...
А сам путь я сразу по исходному рисунку прикинул.

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1k
elf3399 Полчаса назад
Ничего не понимаю. Перелезть через край,спуспуститься на 3см и пробежать по стенке пол окружности. Это не самое короткое? По условию она должна не долететь, а доползти.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Мухе-пиз@дец пришел,пока я пытался решить эту задачу
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2k
Альберт Шавлаков Полчаса назад
Не сложно... Но я через пи решал, развертку сделать не догадался...
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2k
Ям Час назад
Я понял только одно - пить из этого стакана небезопасно. Ещё и неизвестно как эта капля "мёда" туда попала
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74
Александр Час назад
Хмм. Ответ выглядит как-то подозрительно неправильно. Разве мухе не надо перебраться через край.
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88
Knives22 Александр 48 минут назад
Она сделала это в точке D
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3k
Едондер пуп Час назад
Для чего дана высота банки? Если задано расстояние до верхнего края, то высота и расстояние от дна - лишние данные.
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3k
slimstop Час назад
Добраться 3 см до края стакана, потом перелететь 10.44 см. Или муха должна пешком идти?)
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74
Александр slimstop Час назад
Там про добежать
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