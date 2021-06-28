Ученые открыли "мега-комету", которая приближается к центру Солнечной системы

Гражданский астроном Сэм Дин утверждает, что по мере приближения к Солнцу у объекта появятся кома и хвост, типичные атрибуты кометы. "Я почти не сомневаюсь, что по мере приближения к Солнцу на нем начнут появляться кома и хвост, типичные для всех других объектов, которые когда-либо наблюдались на его орбите", - говорит он.