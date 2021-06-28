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Ученые открыли "мега-комету", которая приближается к центру Солнечной системы

Ученые открыли "мега-комету", которая приближается к центру Солнечной системы (3 фото)

Автор:
28 июня 2021 16:14
Сообщество : Наука
Метки: астрономия   комета   космический   космос   объект   открытие   познавательно   
706
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Астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайн, анализируя снимки неба, сделанные во время исследования DES (Dark Energy Survey) в период с 2014 по 2018 год, открыли новый космический объект, названный 2014 UN271. Его диаметр может составлять 130-370 км. Ближе всего к Солнце объект окажется в начале 2031 года, пролетев между орбитами Урана и Сатурна.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   комета   космический   космос   объект   открытие   познавательно   
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10  комментариев
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
то есть не наткнется на земную ось?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Тушенкина...хм, ну ладно.
А в чем крутость-то кометы? В удлиненности орбиты?
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346
Andiks 54 минуты назад
Смотрим в мощнейшие телескопы, ничего не видим, профи публикуют данные, мы пялимся на них и балдеем ... юность прошла.
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2k
kirka72 Час назад
Вообще-то видимый хвост у комет появляется после прохождения орбиты Юпитера. До этого на поверхности комет слишком холодно.
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−61
Владимир 2 часа назад
Если правда, то это же круто! пополним запас воды :)
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
"Комета приближается к центру Солнечной системы
...
Ближе всего к Солнцу объект окажется в начале 2031 года, пролетев между орбитами Урана и Сатурна."
Это там у нас центр Солнечной системы? А я наивно полагал - это само Солнце...
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