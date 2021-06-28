Ученые открыли "мега-комету", которая приближается к центру Солнечной системы

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Астрономы Педро Бернардинелли и Гэри Бернстайн, анализируя снимки неба, сделанные во время исследования DES (Dark Energy Survey) в период с 2014 по 2018 год, открыли новый космический объект, названный 2014 UN271. Его диаметр может составлять 130-370 км. Ближе всего к Солнце объект окажется в начале 2031 года, пролетев между орбитами Урана и Сатурна.
Орбита "мега-кометы" поразила ученых своей длиной - один оборот занимает около 600 тысяч лет.
2014 UN271 в настоящее время находится примерно в 22 астрономических единицах (а.е.) от Солнца (для сравнения - Земля находится на расстоянии 1 а.е. от Солнца), то есть он чуть ближе, чем Нептун.
2014 UN271 в настоящее время находится примерно в 22 астрономических единицах (а.е.) от Солнца (для сравнения - Земля находится на расстоянии 1 а.е. от Солнца), то есть он чуть ближе, чем Нептун.
Гражданский астроном Сэм Дин утверждает, что по мере приближения к Солнцу у объекта появятся кома и хвост, типичные атрибуты кометы. "Я почти не сомневаюсь, что по мере приближения к Солнцу на нем начнут появляться кома и хвост, типичные для всех других объектов, которые когда-либо наблюдались на его орбите", - говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А в чем крутость-то кометы? В удлиненности орбиты?
...
Ближе всего к Солнцу объект окажется в начале 2031 года, пролетев между орбитами Урана и Сатурна."
Это там у нас центр Солнечной системы? А я наивно полагал - это само Солнце...