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Математика в жизни гуманитариев

Математика в жизни гуманитариев (2 фото)

Автор:
14 декабря 2021 10:37
Сообщество : Наука
Метки: задача   изучение   математика   наука   польза   почемучка   устойчивость   
608
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Даже люди с гуманитарным складом мышления изучают математику. Делая это через силу, с трудом и зачастую даже с отвращением и страдая, что не могут направить время и силы на что-то более близкое, понятное и полезное для них.

Зачем нужна эта дисциплина, и может ли она пригодиться в жизни тем, кто не планирует связывать с ней деятельность?

Функции и задачи математической науки

На самом деле она выполняет огромное количество задач. Их можно выделить в несколько основных групп:

1.     Способствование в развитии мышления, в том числе логического.  Анализ, обобщение, выделение основного, установление закономерностей и причинно-следственных связей, способность мыслить логически и абстрактно – всему этому помогает научить царица наук.

2.     Улучшение памяти. Постоянные занятия в юности помогают создать своего рода склад материала, из которого уже взрослые люди извлекают нужный пласт знаний за секунды, не тратя лишнего времени.

3.     Укрепление характера. Внимательность, усидчивость, ответственность, аккуратность – все эти черты необходимы при решении математических задач и уравнений. Впоследствии они помогают быстрее и лучше справиться и с жизненными проблемами.

4.     Способствование овладению музыкальными инструментами. Преподаватель из колледжа в Балтиморе Барбара Хелмрич выяснила, что дети, активно занимающиеся математикой, лучше осваивают музыкальные инструменты.

5.     Успехи в гуманитарных науках. Математика – это междисциплинарное знание, которое связано с физикой, химией, географией, а также социологией и даже лингвистикой и журналистикой, поскольку даже явно гуманитарные дисциплины опираются на выводы, термины, законы и математические понятия.

6.     Привитие бытовых навыков. Благодаря этой дисциплине люди параллельно учатся оценивать данные, а не просто механически их запоминать, а также подвергать их анализу, получая тот или иной жизненный урок.

7.     Помощь в построении карьеры. Не только иностранные языки и спорт считаются фундаментом для построения современной перспективной карьеры. Умение разбираться в новейших технологиях, решение нестандартных задач, способность логическим путем приходить к решению разных из них разными способами – это неотъемлемые требования, предъявляемые к специалистам IT и других востребованных сегодня сфер.

8.     Психологическая стабильность. Снижение тревожности, выравнивание психологического фона, контроль эмоций – это параллельные результаты решения задач и уравнений.


Безусловно, не математикой единой жив человек. Действительно гармоничная жизнь должна быть наполнена и другими науками, искусством, увлечениями, не говоря, конечно, о семье, здоровье, дружбе, любви.

А как вам в школе давалась математика, и кем вы себя считаете – технарем или гуманитарием?

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Метки: задача   изучение   математика   наука   польза   почемучка   устойчивость   
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12k
ss 4 часа назад
Спасибо. Поржал.
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52k
alertol 6 минут назад
Гуманитарий до глубины костей, что не помешало (а даже помогло) с первого класса учить программирование. Для математики образное мышление важно не меньше чем цифровое.
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−1
FfF 7 минут назад
Забавно, ведь логика и аналитика произошли из философии, а философия - базовая наука, которая относится по общему правилу к гуманитарным наукам, а частично к естестественным и точным. Улучшение памяти вовсе связано с литературой и гуманитариями - именно гуманитарий участвуют в прениях и должны использовать факты и мнения других людей для доказывания, а, значит, много запоминать. Внимательность и усидчивость тоже к гуманитариям - именно гуманитарий вынуждены долгими часами работать с артефактами, картина, скульптурами и прочими работами, а тут без внимательность и усидчивости никуда, равно как она необходима и при чтении огромного количества литературы - только по социологии уважающий себя социолог должен идеально знать больше десятка работ и ориентироваться ещё в сотне-другой. И уж определённо глупость приписывание математике создание принципов и пр - как я уже говорил, всё это идёт от философии, а это, получается, что уже математики пользуются выводами гуманитариев и видоизменяют их наблюдения под математический язык. Оценка данных - очевидно, что это гуманитарии - это и работа с артефактами, и тонны литературы, и статистика. Каким образом новейшие технологии присобачили к математике я вообще не понимаю. Логика - часть философии и так по накатанной. Креативность... Напоминаю: у гуманитариев тысячи вариантов решения проблемы и взглядов на неё, в то время как в точных науках есть в лучшем случае 2-3 варианта и только 1 мнение. Восьмое вовсе запихнули просто чтобы красивая циферка получилась.
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2k
Frank Borman Час назад
Пифагоровы штаны - на все стороны равны.
А труселя МарьИванны-математички - знатные равнобедренные штанишки.
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26k
Vazari 3 часа назад
За 5 минут до написания поста. "А теперь, дети, достаем двойные листочки и пишем, почему нам так важно изучать математику."
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12k
Bill 3 часа назад
256^1/3 = 6.3496030342168385388941197494109
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12k
Иван 3 часа назад
Активы права пользования, резервы кредитных убытков, дисконтирование долгосрочной задолженности по займам... Интересно, бухгалтер, это гуманитарий, или математик?
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