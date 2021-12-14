Зачем нужна эта дисциплина, и может ли она пригодиться в жизни тем, кто не планирует связывать с ней деятельность?

Функции и задачи математической науки

На самом деле она выполняет огромное количество задач. Их можно выделить в несколько основных групп:

1. Способствование в развитии мышления, в том числе логического. Анализ, обобщение, выделение основного, установление закономерностей и причинно-следственных связей, способность мыслить логически и абстрактно – всему этому помогает научить царица наук.

2. Улучшение памяти. Постоянные занятия в юности помогают создать своего рода склад материала, из которого уже взрослые люди извлекают нужный пласт знаний за секунды, не тратя лишнего времени.

3. Укрепление характера. Внимательность, усидчивость, ответственность, аккуратность – все эти черты необходимы при решении математических задач и уравнений. Впоследствии они помогают быстрее и лучше справиться и с жизненными проблемами.

4. Способствование овладению музыкальными инструментами. Преподаватель из колледжа в Балтиморе Барбара Хелмрич выяснила, что дети, активно занимающиеся математикой, лучше осваивают музыкальные инструменты.

5. Успехи в гуманитарных науках. Математика – это междисциплинарное знание, которое связано с физикой, химией, географией, а также социологией и даже лингвистикой и журналистикой, поскольку даже явно гуманитарные дисциплины опираются на выводы, термины, законы и математические понятия.

6. Привитие бытовых навыков. Благодаря этой дисциплине люди параллельно учатся оценивать данные, а не просто механически их запоминать, а также подвергать их анализу, получая тот или иной жизненный урок.

7. Помощь в построении карьеры. Не только иностранные языки и спорт считаются фундаментом для построения современной перспективной карьеры. Умение разбираться в новейших технологиях, решение нестандартных задач, способность логическим путем приходить к решению разных из них разными способами – это неотъемлемые требования, предъявляемые к специалистам IT и других востребованных сегодня сфер.

8. Психологическая стабильность. Снижение тревожности, выравнивание психологического фона, контроль эмоций – это параллельные результаты решения задач и уравнений.