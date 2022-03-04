Антенна Элтанина: удалось ли раскрыть тайну загадочного артефакта, найденного во льдах?

На момент обнаружения находки в ходу было несколько теорий ее происхождения. Одни считали, что предмет действительно часть обычной антенны, упавшей с корабля и затонувшей. Другие настаивали на результатах засекреченных разработок. А третьи со всей уверенностью заявляли, что это дело рук (лап, щупалец) инопланетных существ.

Версия биологическая было полностью отметена биологами, поскольку из-за отсутствия солнечного света на такой глубине в принципе ничего не выживет.

К общему знаменателю спорщики так и не пришли. Из-за сложных условий дальше исследовать объект не вышло. Но о нем не забыли. И периодически Антенна Элтанина всплывает в разного рода изданиях, специализирующихся на анализе всего неизведанного и непонятного.