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Антенна Элтанина: удалось ли раскрыть тайну загадочного артефакта, найденного во льдах?

Антенна Элтанина: удалось ли раскрыть тайну загадочного артефакта, найденного во льдах? (6 фото)

Автор:
04 марта 2022 13:34
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Антенна Элтанина   версия   губка   дно   море   нло   объект   
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Странные необъяснимые предметы периодически находят все время существования человечества. И лучшие умы бьются, чтобы постичь их смысл и суть. Но это не всегда удается сделать. Как это было в случае с объектом, обнаруженным в морских глубинах неподалеку от Антарктиды.

Еще каких-то полвека назад Антарктида была почти что космосом – далеким, неизведанным, прекрасным в своей притягательности. Но пытливый ум энтузиастов не мог оставить это дело просто так. И многочисленные экспедиции постепенно приоткрывали завесу тайны.


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Специально для этих целей в 1962 году к берегам был отправлен корабль США USNS Eltanin. Название грузовое судно с ледокольным корпусом получило в честь звезды Эльтанина (созвездие Дракона). Задачей команды стало исследование Антарктиды и вод, окружающих её.


В конце лета 1964 года исследователи обнаружили благодаря камере странный объект на глубине около 4 тыс. метров. Неопознанная конструкция длиной около 70 см располагалась вертикально по отношению ко дну.

Узлы, спицы, выступы и верхушка в виде конуса. Что это могло быть? Очень походило на антенну. Опубликованные в газетах фото сразу привлекли внимание энтузиастов всех мастей и направлений. Находку назвали Антенной Элтанина. И одной из основных версий стало ее инопланетное происхождение.


На момент обнаружения находки в ходу было несколько теорий ее происхождения. Одни считали, что предмет действительно часть обычной антенны, упавшей с корабля и затонувшей. Другие настаивали на результатах засекреченных разработок. А третьи со всей уверенностью заявляли, что это дело рук (лап, щупалец) инопланетных существ.

Версия биологическая было полностью отметена биологами, поскольку из-за отсутствия солнечного света на такой глубине в принципе ничего не выживет.

К общему знаменателю спорщики так и не пришли. Из-за сложных условий дальше исследовать объект не вышло. Но о нем не забыли. И периодически Антенна Элтанина всплывает в разного рода изданиях, специализирующихся на анализе всего неизведанного и непонятного.


И хотя версия инопланетного происхождения муссировалась особенно активно, более современные исследования позволили найти подходящее и рациональное объяснение. Ученые считают, что природа объекта все же биологическая. Речь о разновидности плотоядной губки Cladorhiza concrescens.


Но противники сразу же выдвинули встречный вопрос: неужели на USNS Eltanin не было морского биолога, который сразу бы идентифицировал находку? К тому же объект одиночен, тогда как губки селятся колониями. Да и форма отличается от природной, более правильная геометрически, симметричная и выверенная.

Споры по этому вопросу продолжаются. Инопланетяне, тайные общества и организации, контролирующие мир, древние артефакты и прочие версии обсуждаются в узких сообществах и среди широкой аудитории, интересующейся всем таинственным и необъяснимым.

Конечно, фото не слишком хорошего качества мало для подтверждения или опровержения той или иной версии. А какую версию вы считаете более реалистичной?

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Метки: Антенна Элтанина   версия   губка   дно   море   нло   объект   

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2  комментария
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Татьяна Юсова 59 минут назад
Выдвину свою версию - какая-то хрень, типа антенны, но с современного (середины 20 века) корабля, упала в воду, утонула и воткнулась в дно, а потом её увидели на камере.
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Фома 7 минут назад
Ёлку кто-то выкинул
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